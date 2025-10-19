Boris Pistorius, ministrul german al Apărării, a afirmat că Germania ar trebui să readucă obligativitatea controalelor medicale pentru tinerii bărbați, pentru a evalua aptitudinea lor pentru serviciul militar. El spune că acest lucru trebuie să se întâmple chiar dacă, pentru moment, recrutarea va rămâne voluntară. Ministrul german continuă și spune că este vorba despre o măsură preventivă esențială pentru securitatea națională.

„Da, avem nevoie de o examinare obligatorie și extinsă pentru toți bărbații. Dacă va apărea o situație de apărare, pe care dorim cu orice preț să o evităm, atunci, conform Constituției, serviciul militar devine automat obligatoriu. În acel moment trebuie să știm cine este pregătit de acțiune și cine nu”, a spus Pistorius într-un interviu acordat publicației Bild am Sonntag,

Ministrul a menționat că, începând cu mijlocul anului 2027, Germania ar putea fi capabilă să reia integral recrutarea și controalele medicale, evidențiind în același timp că acest pas are și o importanță strategică pentru țară.

„Dacă vom relua examinarea pentru toți bărbații dintr-o generație și vom colecta datele celor apți de serviciu militar, acest lucru va fi observat și în Rusia. Cu alte cuvinte, și aceasta este o formă de descurajare”, a declarat el.

Un număr covârșitor de germani se opune propunerii Uniunii Creștin-Democrate (CDU/CSU) de a implementa un „serviciu militar bazat pe selecție prin loterie”.

Un sondaj al institutului Insa arată că 60% dintre germani se declară împotriva acestei inițiative, în timp ce doar 21% și-o exprimă susținerea.

În cazul în care voluntarii disponibili nu ar fi suficienți, sistemul ar prevedea selectarea candidaților pentru examinare medicală și posibil serviciu militar printr-un proces de tragere la sorți.

Chiar și în rândul alegătorilor Uniunii, propunerea stârnește reticență: 59% dintre susținătorii CDU/CSU sunt împotriva acesteia, iar în rândul votanților SPD opoziția urcă la 64%.

Reticența este și mai puternică în rândul tinerilor: doar unul din cinci persoane cu vârste între 18 și 29 de ani ar fi de acord cu acest model, în timp ce jumătate îl resping ferm.

Pistorius a făcut aceste declarații înainte de a pleca într-un turneu oficial de cinci zile în Islanda, Canada și Regatul Unit, vizite menite să întărească colaborarea NATO, cu un accent deosebit pe securitatea maritimă și apărarea în zona arctică.

„Putin remilitarizează Arctica. Flota de Nord a Rusiei reprezintă o potențială amenințare pentru rutele de comunicații și transport dintre aliații NATO”, a avertizat ministrul german.

Ministrul a subliniat că, având în vedere că Moscova deține submarine nucleare cu rază de acțiune asupra Europei, Germania urmărește consolidarea colaborării în domeniul securității maritime cu aliații săi.