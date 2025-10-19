Sâmbătă, 18 octombrie, polițiștii au oprit pe Autostrada A0, în zona Corbeanca, județul Ilfov, un tânăr în vârstă de 24 de ani care conducea cu viteza de 227 km/h.

Poliția Română a transmis într-un comunicat că viteza maximă permisă pe bucata aceea ce drum era de 130 km/h și că tânărul era din Puchenii Mari, județul Prahova.

„La data de 18 octombrie 2025, ora 14.03, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au depistat pe Autostrada A0, km 24, în județul Ilfov (zona Corbeanca), un bărbat, de 24 de ani, din Puchenii Mari, județul Prahova, care circula cu 227km/h, pe un sector de drum unde limita legală de viteză este de 130km/h”, transmite Poliția Română într-un comunicat.

Tânărul șofer a primit o amendă de 3.037 de lei, iar autoritățile i-au suspendat dreptul de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile.

Sursa citată a precizat că nerespectarea limitelor legale de viteză se numără printre principalele cauze ale accidentelor rutiere și că respectarea regulilor de circulație de către toți șoferii ar putea diminua considerabil numărul tragediilor de pe drumuri.

„Reamintim că nerespectarea regimului legal de viteză reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere, iar respectarea legislației de către toți participanții la trafic ar reduce semnificativ dramele care se întâmplă pe șosele”, adaugă sursa citată.

Conducătorii auto trebuie să respecte limitele legale de viteză și să le adapteze la condițiile de drum pentru a putea efectua manevrele în siguranță, potrivit Ordonanței de Urgență în vigoare.

În localități, viteza maximă admisă este de 50 km/h. Pe anumite sectoare, aceasta poate fi ridicată până la 80 km/h, doar cu avizul poliției rutiere. De asemenea, în anumite zone, vitezele pot fi reduse sub 50 km/h, dar nu mai puțin de 10 km/h pentru tramvaie și 30 km/h pentru celelalte vehicule.

În afara localităților, limitele maxime sunt următoarele: 130 km/h pe autostrăzi, 120 km/h pe drumuri expres, 100 km/h pe drumuri naționale europene și 90 km/h pe alte categorii de drumuri.

Camioanele și autobuzele au viteze mai mici, de până la 110 km/h pe autostrăzi și 80 km/h pe drumuri obișnuite.

Vehiculele ușoare, cum sunt mopedele sau tractoarele agricole, nu trebuie să depășească 45 km/h.

În cazul remorcilor, viteza maximă este cu 10 km/h mai mică decât cea a vehiculului tractant.

Autovehiculele cu mase sau gabarite depășite sau care transportă produse periculoase nu pot depăși 40 km/h în localități și 70 km/h în afara acestora.

Șoferii cu mai puțin de un an de experiență sau cei în instruire practică trebuie să reducă viteza cu 20 km/h față de limitele obișnuite pentru categoria vehiculului condus.