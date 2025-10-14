Ministerul Afacerilor Interne propune implementarea unui sistem prin care permisul de conducere să poată fi prezentat și în format digital. Astfel, în cazul unui control, șoferii vor avea posibilitatea de a arăta documentul printr-o aplicație oficială – HUB-ul MAI. Măsura ar urma să reducă nevoia de documente fizice și deplasările la ghișee, contribuind la digitalizarea proceselor administrative.

Tot în această direcție, procesele-verbale de contravenție vor putea fi transmise direct prin e-mail, eliminând nevoia comunicării prin poștă. Conducătorii auto vor avea și acces online la fotografiile contravențiilor, pentru a putea vedea motivele exacte ale sancțiunilor. De asemenea, predarea permisului suspendat se va putea face electronic, fără prezență fizică la poliție.

Ministerul consideră că digitalizarea acestor proceduri va crește eficiența și va reduce timpul pierdut de cetățeni în relația cu instituțiile. Sistemul urmează să fie integrat cu bazele de date existente, pentru a permite verificări rapide și sigure.

Una dintre cele mai importante modificări vizează modul de sancționare pentru opririle sau parcările neregulamentare. Potrivit proiectului, amenda nu va mai fi aplicată persoanei aflate la volan, ci direct proprietarului vehiculului. În acest caz, punctele de penalizare vor fi eliminate, rămânând doar sancțiunea financiară.

Scopul acestei schimbări este de a eficientiza aplicarea legii, întrucât în multe situații, autoritățile întâmpină dificultăți în identificarea șoferului care a comis abaterea. Măsura ar urma să simplifice activitatea poliției rutiere și să reducă numărul cazurilor rămase nesoluționate.

De asemenea, proiectul prevede o mai bună colaborare între administrațiile locale și poliție pentru gestionarea zonelor de parcare și pentru aplicarea sancțiunilor în mod unitar.

Proiectul MAI include și instalarea unor camere fixe pentru calcularea vitezei medii a vehiculelor pe anumite segmente de drum. Prin compararea timpului în care un autovehicul parcurge o distanță prestabilită, poliția va putea determina dacă șoferul a depășit limita legală de viteză.

Sistemul ar urma să funcționeze pe autostrăzi și drumuri naționale, acolo unde viteza excesivă este una dintre principalele cauze ale accidentelor. Prin această metodă, autoritățile speră să descurajeze comportamentele riscante și să reducă numărul de incidente grave.

Proiectul a fost anunțat la o zi după un accident mortal din cartierul Berceni, în care o mamă care traversa cu bebelușul în cărucior a fost spulberată de un șofer pe trecerea de pietoni. Evenimentul, surprins de camera de bord a unei mașini, a readus în atenție nevoia de măsuri ferme pentru protejarea pietonilor.

Un alt punct important din proiect se referă la circulația pe benzile speciale rezervate autobuzelor și troleibuzelor. Conform propunerilor, primăriile vor avea competența de a decide cine poate circula pe aceste benzi și în ce condiții.

Această decizie este menită să ofere administrațiilor locale flexibilitatea de a adapta regulile la specificul traficului din fiecare oraș. În același timp, autoritățile urmăresc fluidizarea transportului public și reducerea timpilor de deplasare pentru pasageri.

Ministerul Afacerilor Interne precizează că toate aceste modificări sunt încă în fază de consultare publică, urmând ca, după analizarea observațiilor și propunerilor primite, proiectul final să fie trimis spre adoptare.