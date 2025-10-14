Miercuri, parlamentul elen urmează să voteze proiectul de lege care ar permite extinderea programului zilnic de lucru până la 13 ore. Propunerea, susținută de guvernul condus de partidul Noua Democrație, a fost întâmpinată cu rezistență din partea sindicatelor și a formațiunilor de opoziție. Cu toate acestea, se estimează că proiectul va trece fără dificultăți, având în vedere majoritatea parlamentară a coaliției de guvernământ, scriu cei de la Politico.

Executivul de la Atena susține că modificările au scopul de a flexibiliza piața muncii și de a răspunde provocărilor economice și demografice actuale. De la preluarea puterii în 2019, guvernul a introdus mai multe reforme care au transformat sistemul de muncă din Grecia într-unul dintre cele mai „adaptabile” din Europa, potrivit declarațiilor oficiale.

Din iulie 2024, angajații din industrie, agricultură, comerț și anumite servicii au deja posibilitatea de a lucra șase zile pe săptămână, cu o plată suplimentară de 40% pentru a șasea zi lucrătoare. Autoritățile justifică măsura prin nevoia de a combate scăderea populației active și lipsa forței de muncă specializate, probleme accentuate în ultimii ani.

Marți, Grecia a fost scena unei greve generale, a doua organizată în această lună, prin care sindicatele au cerut retragerea proiectului de lege. Transportul public și serviciile de stat au fost grav afectate, numeroase linii fiind suspendate pe durata manifestațiilor.

Reprezentanții sindicatelor au acuzat guvernul că subminează drepturile lucrătorilor și standardele europene de muncă. „«Programul de lucru flexibil» înseamnă în practică «abolirea zilei de lucru de opt ore», distrugerea oricărui concept de viață familială și socială și legalizarea exploatării excesive”, se arată într-un comunicat transmis de federația sindicală a funcționarilor publici, ADEDY.

Potrivit proiectului, angajații ar putea lucra până la 13 ore pe zi, în limita a 37,5 zile anual, fără a depăși media de 48 de ore pe săptămână, calculată pe o perioadă de patru luni. De asemenea, se menține săptămâna standard de 40 de ore, iar orele suplimentare urmează să fie compensate cu un bonus de 40%. Ministerul Muncii a precizat că noul regim de lucru va fi voluntar, fără ca angajații să fie obligați să presteze ore suplimentare.

Totuși, sindicatele contestă această interpretare, susținând că raportul de putere dintre angajator și angajat face imposibilă o negociere reală. Lipsa controalelor la locul de muncă și presiunea economică asupra lucrătorilor sporesc riscul abuzurilor, afirmă reprezentanții acestora.

Proiectul de lege introduce și o serie de schimbări administrative menite să „modernizeze” relațiile de muncă. Printre acestea se numără posibilitatea împărțirii concediului anual în mai mult de două perioade, programe flexibile săptămânale, contracte de scurtă durată și proceduri accelerate de angajare prin aplicații digitale.

Executivul justifică aceste prevederi prin necesitatea adaptării la „nevoile urgente ale companiilor” și la noile modele economice.

După un deceniu de criză financiară profundă, economia Greciei a înregistrat o revenire treptată. Criza datoriilor începută în 2009 a fost urmată de trei programe de asistență financiară, încheiate în 2018. În august 2024, rata șomajului se situa la 8,1%, în scădere semnificativă față de vârful de 28% din perioada crizei, dar încă peste media europeană de 5,9%.

Totuși, salariile rămân printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. Mulți angajați sunt nevoiți să aibă două locuri de muncă pentru a acoperi costurile ridicate ale vieții, în special cele legate de locuințe. Potrivit unui raport din 2024 al Comitetului European pentru Drepturi Sociale, aproape jumătate dintre gospodăriile elene nu își pot permite produsele de bază, iar puterea de cumpărare a Greciei se situează pe penultimul loc în UE.

Datele Eurostat arată că unul din cinci greci lucrează peste 45 de ore pe săptămână, cea mai mare proporție din blocul comunitar. Conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Grecia s-a clasat în 2023 pe locul cinci la nivel mondial în privința numărului de ore lucrate anual, fiind devansată doar de Columbia, Mexic, Costa Rica și Chile.