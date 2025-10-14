Jurnalistul clujean Romeo Couți a explicat, în cadrul podcastului „Contrapunct” găzduit de jurnalistul Dan Andronic, că imaginea de „lider extrem” atribuită premierului ungar Viktor Orbán este exagerată în presa din România.

Couți a subliniat că Budapesta derulează în Transilvania o strategie coerentă, pe termen mediu și lung, cu componente economice, culturale și educaționale, și a atras atenția asupra modului în care politicienii români ar trebui să răspundă acestei abordări.

„Nu mai vorbim despre alipiri teritoriale. Discuția reală este cine deține controlul economic. Orbán joacă inteligent; întrebarea este cum răspund politicienii români”, a spus Romeo Couți.

Potrivit jurnalistului, Ungaria a alocat aproximativ 10 miliarde de euro în ultimii zece ani pentru proiecte în Transilvania, echivalentul unui miliard de euro pe an, vizând susținerea firmelor și agricultorilor, investiții imobiliare și programe culturale.

Romeo Couți a precizat că scopul Budapestei este de a crea în regiune o „bulă economică și culturală” și a adăugat că sistemul de învățământ românesc permite elevilor etnici maghiari să parcurgă întregul traseu educațional, până la doctorat, în limba maghiară.

El a menționat că această strategie se desfășoară într-un context de criză economică serioasă în Ungaria și în condițiile controlului mediatic exercitat de puterea de la Budapesta, unde presa de opoziție nu mai există, totul fiind concentrat în jurul lui Viktor Orbán.

În același timp, Couți a explicat că, deși Ungaria se confruntă cu dificultăți economice, investițiile în Transilvania fac parte dintr-o strategie pe termen mediu și lung.

„Ungaria joacă pe termen mediu și lung”, atrage atenția acesta.

Jurnalistul a atras atenția și asupra unei „complicități” a clasei politice românești, care ar fi susținut constant prezența UDMR în Parlament, și asupra unor înțelegeri tacite în zona Secuimii, unde, în opinia sa, ar funcționa un „condominiu mascat”, cu decizii strategice luate de la Budapesta, în timp ce administrația română operează formal.

În plan economic, Romeo Couți a indicat că independența sistemului energetic ar depinde de o firmă de stat din Ungaria.

El a oferit și exemple locale din Cluj-Napoca, menționând vânzarea Hotelului Melody către Fundația Sapientia după ce Primăria a renunțat la dreptul de preemțiune, precum și interesul Budapestei pentru Hotelul Continental, evaluat anul trecut de ministrul ungar de externe Péter Szijjártó.

Romeo Couți a precizat că deține dovezi privind aceste operațiuni și că achizițiile cheie de patrimoniu contribuie la consolidarea controlului administrativ și de business în centrul istoric al orașului.

Pe de altă parte, el a calificat drept „amatorism” gestul premierului Ilie Bolojan de a rămâne în picioare la intonarea Imnului Secuiesc, dar a subliniat că deciziile privind patrimoniul din Clujul administrat de primarul Emil Boc, inclusiv achiziția Hotelului Melody, nu pot fi puse pe seama amatorismului, întrucât a existat timp suficient pentru luarea unei decizii corecte.

Întreg podcastul poate fi urmărit mai jos, alături de multe alte emisiuni care nu trebuie ratate pe canalul de YouTube „HAI România!”.