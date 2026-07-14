Lovitură politică fără precedent în Ungaria. Parlamentul a votat demiterea președintelui apropiat de Viktor Orbán

Ungaria traversează unul dintre cele mai tensionate momente politice din ultimele decenii. Parlamentul de la Budapesta a aprobat un amendament constituțional prin care este pus capăt mandatului președintelui Tamás Sulyok, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai fostului premier Viktor Orbán. Decizia vine la doar câteva luni după victoria categorică în alegeri a partidului Tisza, condus de noul prim-ministru Péter Magyar.

Parlamentul ungar a adoptat cel de-al 17-lea amendament la Constituție, folosind majoritatea de două treimi deținută de partidul Tisza. Actul legislativ pune capăt mandatului președintelui Tamás Sulyok, dar și celui al președintelui Curții Constituționale, Péter Polt, ambii fiind considerați apropiați fostului premier Viktor Orbán.

Votul reprezintă unul dintre cele mai importante momente politice de la instalarea noului executiv, format după alegerile din 12 aprilie, când partidul Fidesz a suferit o înfrângere neașteptată, punând capăt celor 16 ani în care Viktor Orbán a dominat scena politică din Ungaria.

După adoptarea amendamentului, Tamás Sulyok are la dispoziție cinci zile pentru a promulga legea sau pentru a o trimite Curții Constituționale spre analiză.

Premierul Péter Magyar a avertizat însă că, dacă președintele va sesiza Curtea Constituțională, guvernul va declanșa procedura de suspendare din funcție, ceea ce ar duce automat la suspendarea acestuia pe durata procesului.

Executivul de la Budapesta i-a transmis lui Sulyok că o demisie voluntară ar evita o criză constituțională și ar servi interesului public.

Deputații partidului Fidesz au părăsit sala Parlamentului înainte de vot, în semn de protest. Formațiunea susține că modificările constituționale oferă guvernului posibilitatea de a demite arbitrar orice funcționar public.

În schimb, susținătorii noului executiv afirmă că măsurile reprezintă o încercare de a elimina influența politică acumulată de Fidesz asupra instituțiilor statului în ultimii ani.

„Marea ironie a situației este că Fidesz a căzut în conflict cu propria concepție despre putere”, a declarat pentru BBC Péter Rona, fost candidat al opoziției la președinție.

Potrivit acestuia, Constituția adoptată în 2011 de guvernul Orbán a fost construită pe principiul potrivit căruia „câștigătorul ia totul”, iar actuala majoritate folosește acum aceleași mecanisme constituționale.

Pe lângă schimbarea conducerii instituțiilor-cheie, amendamentul introduce și alte modificări importante.

Judecătorii Curții Constituționale care au depășit vârsta de 70 de ani vor fi obligați să își înceteze mandatul, iar parlamentarii care au avut deja trei mandate consecutive nu vor mai putea candida pentru un nou loc în legislativ.

Această ultimă prevedere afectează peste jumătate dintre actualii deputați ai partidului Fidesz.

„Sunt întru totul de acord cu demiterea președintelui”, a declarat pentru BBC András Baka, fostul președinte al Curții Supreme.

Acesta a susținut că Ungaria a funcționat ca un stat de drept până în 2010, însă ulterior Fidesz a preluat controlul asupra instituțiilor independente și a construit un sistem autoritar.

„Și acum este foarte dificil să desființezi un regim autoritar sofisticat… care a fost conceput să supraviețuiască chiar și după înfrângerea electorală”, a spus Baka.

Totuși, fostul magistrat nu este de acord cu interdicția impusă parlamentarilor aflați la al treilea mandat.

„Acest lucru limitează dreptul publicului de a vota pentru cine dorește”, a argumentat el.

Noul amendament constituțional face parte dintr-un pachet amplu de reforme care ar urma să fie aplicate până la adoptarea unei noi Constituții, proces estimat să dureze doi sau trei ani.

Între timp, situația din Fidesz continuă să se deterioreze. După înfrângerea electorală din aprilie, formațiunea a pierdut influență, iar fostul premier Viktor Orbán apare tot mai rar în spațiul public și nici măcar nu și-a ocupat locul în Parlament.

În ziua votului privind demiterea președintelui, Orbán a părăsit Ungaria pentru a asista la finala Cupei Mondiale de fotbal din Statele Unite.

Criza din interiorul Fidesz s-a accentuat și mai mult după ce Gergely Gulyás, unul dintre cei mai importanți lideri ai partidului și șeful grupului parlamentar, și-a anunțat demisia din funcție în aceeași zi.