Presiunea asupra președintelui Ungariei, Tamas Sulyok, este în creștere, după ce un nou sondaj de opinie a indicat că o majoritate clară a cetățenilor consideră că acesta ar trebui să își dea demisia. Situația a fost amplificată de pozițiile politice exprimate în spațiul public, inclusiv de apelurile venite din partea prim-ministrului Péter Magyar, care s-a alăturat celor ce cer retragerea șefului statului.

Péter Magyar îl acuză pe Tamas Sulyok că ar fi prea strâns legat de fostul prim-ministru Viktor Orbán și de partidul acestuia, Fidesz. El susține că influența rețelelor politice construite în timpul guvernării anterioare continuă să se reflecte în funcțiile-cheie ale statului.

Magyar, care a preluat conducerea guvernului după încheierea celor 16 ani de guvernare ai lui Orbán, a anunțat că își propune să reformeze instituțiile pe care le consideră modelate de vechiul executiv și să restabilească mecanismele de control și echilibru democratic. În acest context, cazul lui Sulyok a devenit parte a unei dezbateri politice mai largi privind moștenirea politică a fostului premier și influența sa continuă asupra instituțiilor.

Campania de presiune are loc pe fondul încercărilor noului guvern de a marca o ruptură clară cu perioada anterioară, în timp ce rolul lui Orbán după părăsirea funcției rămâne atent monitorizat în spațiul politic. Inițiativa a fost declanșată în urma unui apel public lansat de Péter Magyar, liderul Partidului Tisza, prin care s-a cerut demisia președintelui, pe măsură ce se apropie termenul limită pentru convocarea noii Adunări Naționale.

În paralel, a fost inițiată și o petiție menită să măsoare sprijinul politic pentru șeful statului și să încurajeze opoziția față de cererile de demisie, reflectând astfel polarizarea tot mai accentuată a scenei politice din Ungaria.

Pe de altă parte, a fost lansată o petiție prin care se solicită menținerea în funcție a președintelui Tamas Sulyok, iar grupul parlamentar Fidesz a lansat un apel public prin care îndeamnă cetățenii să o semneze.

În mesajele publice, reprezentanții Fidesz au transmis un apel de susținere pentru șeful statului, afirmând: „Să-l susținem pe președintele Tamas Sulyok! Să-i arătăm că nu este singur, că trebuie să reziste presiunilor și amenințărilor Partidului Tisza și să rămână în funcție pentru a apăra valorile noastre comune!”

Tamas Sulyok este un jurist și om politic maghiar, care ocupă funcția de președinte al Ungariei începând cu 5 martie 2024. El a fost ales de Parlamentul de la Budapesta în urma demisiei predecesoarei sale, Katalin Novák.

În ceea ce privește formarea sa academică, Tamas Sulyok a absolvit Facultatea de Științe Publice și Drept din cadrul Universității „József Attila” din Szeged în anul 1980, obținând diploma în drept. Ulterior, și-a completat pregătirea printr-o specializare în drept european la Universitatea „Eötvös Loránd” (ELTE) din Budapesta în anul 2004. În anul 2013 a obținut titlul de doctor (PhD) la Universitatea din Szeged, cu o teză dedicată statutului constituțional al profesiei de avocat și reglementărilor pieței interne a Uniunii Europene.

Cariera sa profesională a debutat în domeniul juridic, fiind judecător stagiar la Tribunalul Județean din Szeged între 1980 și 1982. Ulterior, a activat ca consilier juridic în perioada 1982–1991, iar din 1991 până în 2014 a condus propriul cabinet privat de avocatură. În paralel, a desfășurat și activitate diplomatică, ocupând funcția de consul onorific al Republicii Austria la Szeged între 2000 și 2014. Din 2005 a fost și lector invitat de drept constituțional la Universitatea din Szeged.

În 2014, a fost numit membru al Curții Constituționale a Ungariei, iar între 2015 și 2016 a ocupat funcția de vicepreședinte al acesteia. Ulterior, din 2016 până în 2024, a fost președinte al Curții Constituționale. În această perioadă a activat în cadrul Curtea Constituțională a Ungariei, instituție de referință în sistemul juridic maghiar.

În urma desemnării sale ca și candidat de către coaliția de guvernare Fidesz–KDNP, Tamás Sulyok a preluat oficial funcția de șef al statului în martie 2024, depunând jurământul la Sándor-palota, sediul oficial al președinției Ungariei.