Alegerile anticipate, tot mai discutate în plină criză politică. Remus Ștefureac spune ce s-ar întâmpla dacă românii ar fi chemați din nou la urne

Prelungirea crizei politice readuce în prim-plan scenariul alegerilor parlamentare anticipate, o variantă invocată tot mai des de liderii partidelor în ultimele zile. În timp ce formațiunile politice încearcă să găsească o soluție pentru formarea unei majorități și învestirea unui nou guvern, datele sociologice arată că o parte importantă a populației vedea deja, în urmă cu două luni, revenirea la urne drept o posibilă ieșire din blocaj.

Directorul general al INSCOP Research, Remus Ștefureac, atrage însă atenția că organizarea unor noi alegeri nu garantează automat rezolvarea crizei. Chiar dacă raportul de forțe dintre partide s-ar modifica semnificativ, fragmentarea Parlamentului ar putea rămâne una dintre principalele probleme în formarea unei majorități stabile.

Potrivit directorului INSCOP Research, în luna mai 2026, 41% dintre români considerau că alegerile anticipate ar putea reprezenta soluția pentru depășirea crizei politice. Susținerea pentru acest scenariu era însă diferită în funcție de opțiunea politică a respondenților.

Remus Ștefureac susține că cele două luni de blocaje și intensificarea dezbaterilor politice privind revenirea la urne ar fi putut schimba percepția populației.

”În urmă cu două luni, în mai 2026, 41% dintre români erau de părere ca alegerile anticipate sunt soluţia pentru depăşirea crizei politice (26% dintre votantii PSD, 25% dintre votantii PNL, 39% dintre votantii USR şi 63% dintre votantii AUR). Acum, după două luni de blocaje si nuanţarea discursului politic pe marginea acestui subiect, percepţiile probabil ca s-au modificat şi ele”, an scris, marţi, pe Facebook, directorul general al INSCOP Research, Remus Ştefureac.

Șeful INSCOP Research evită să prezinte anticipatele drept o soluție sigură pentru actuala situație politică. Acesta amintește experiența Bulgariei, țară care a trecut prin mai multe runde succesive de alegeri fără ca instabilitatea politică să fie eliminată rapid.

Problema majoră în România ar rămâne, potrivit acestuia, împărțirea mandatelor între mai multe formațiuni și dificultatea construirii unei majorități parlamentare.

”Poate ca alegerile anticipate ar putea duce la o deblocare a situaţiei. Poate ca nu, aşa cum au demostrat-o în mod repetat bulgarii (…) O certitudine avem însă. Fragmentarea reprezentării în Parlamentul României se va păstra, cu toate consecinţele ei asupra capacităţii de formare a unei majorităţi în condiţiile evaporării compromisului politic”.

Într-un asemenea scenariu, rezultatul unor noi alegeri ar putea modifica ierarhia partidelor fără să ofere neapărat unei singure formațiuni sau unei alianțe o cale simplă spre formarea Guvernului.

Remus Ștefureac prezintă și o estimare privind modul în care s-ar modifica scena politică dacă românii ar fi chemați imediat la urne.

Potrivit acestuia, AUR ar înregistra cea mai importantă creștere. PNL ar obține, de asemenea, un rezultat mai bun, în timp ce PSD, USR și UDMR s-ar confrunta, în cel mai favorabil scenariu, cu o stagnare.

În schimb, două dintre formațiunile prezente în actualul Parlament ar risca să nu mai atingă pragul electoral.

Directorul general al INSCOP Research anunţă că s-ar ajunge la ”dublarea scorului AUR, la o creştere la PNL, la o stagnare în acel mai bun caz a PSD, USR şi UDMR, respectiv la o dispariţia din viaţa politică parlamentară a SOS şi POT”.

Configurația politică ar putea suferi și alte modificări. Remus Ștefureac nu exclude intrarea în Parlament a unor noi formațiuni, pe fondul nemulțumirii persistente a populației față de actuala clasă politică.

Acest scenariu este posibil ”în condiţiile nemulţumirilor cronice ale populaţiei faţă de clasa politică, respectiv a incertitudinii legate de conduita publică/politică a lui Călin Georgescu”.

Scenariul anticipatelor a ajuns și pe masa președintelui Nicușor Dan. Șeful statului nu exclude declanșarea unei asemenea proceduri, însă a precizat că organizarea unor noi alegeri nu reprezintă o variantă pe care și-o dorește.

În evaluarea președintelui, probabilitatea acestui scenariu rămâne redusă în actualul context. Nicușor Dan consideră că un nou scrutin parlamentar nu ar produce neapărat schimbări suficient de mari în componența Legislativului pentru a elimina dificultățile privind formarea unei majorități.

Poziția sa vine în contextul în care partidele nu au reușit până acum să ajungă la un compromis politic care să permită instalarea unui guvern cu susținere parlamentară stabilă.

Președintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a admis, la rândul său, posibilitatea organizării alegerilor anticipate. Liderul liberal leagă însă acest scenariu de eșecul partidelor de a găsi o formulă pentru învestirea unui executiv.

Potrivit acestuia, revenirea la urne poate deveni o soluție dacă formațiunile politice nu vor găsi ”înţelepciunea şi responsabilitatea” necesare pentru instalarea unui guvern.

Declarația arată că anticipatele nu mai sunt tratate exclusiv ca un scenariu teoretic, în condițiile în care negocierile politice continuă fără un rezultat clar.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că scenariul alegerilor anticipate nu poate fi exclus. Liderul social-democrat a afirmat că această variantă se află pe masa discuțiilor politice.

În cazul în care România ar intra pe drumul anticipatelor, Sorin Grindeanu estimează că scrutinul ar putea fi organizat în toamna anului 2026.

Calendarul depinde însă de îndeplinirea condițiilor constituționale privind dizolvarea Parlamentului și de evoluția negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că posibilitatea alegerilor anticipate a fost discutată în cadrul consultărilor desfășurate la Palatul Cotroceni.

Liderul UDMR atrage însă atenția asupra rezultatului pe care un nou scrutin l-ar putea produce. Potrivit evaluării sale, AUR ar putea deveni primul partid în viitorul Parlament.

Într-o asemenea situație, ar fi dificil ca formațiunea clasată pe primul loc să fie exclusă din procesul politic privind formarea unui guvern. Declarațiile lui Kelemen Hunor indică una dintre principalele temeri ale partidelor din actuala majoritate parlamentară privind organizarea rapidă a unui nou scrutin.

Președintele USR, Dominic Fritz, consideră că actualul blocaj politic nu poate fi depășit rapid. Liderul USR afirmă că există zero șanse pentru formarea unui nou guvern până la sfârșitul lunii iulie, în lipsa unei majorități parlamentare.

În acest context, Dominic Fritz susține că alegerile anticipate pot reprezenta o soluție pentru ieșirea din criză.

Poziția USR se adaugă vocilor din mai multe partide care admit că revenirea la urne ar putea deveni inevitabilă dacă negocierile pentru formarea unui executiv continuă să eșueze.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că organizarea unui nou scrutin parlamentar este singura cale democratică și rațională pentru depășirea actualei crize politice.

Reprezentantul AUR respinge varianta instalării unui guvern minoritar și consideră că o asemenea formulă ar menține actualul blocaj.

În opinia lui Petrișor Peiu, ”a vota un guvern minoritar, înseamnă a valida comportamentul profund nedemocratic al lui Nicuşor Dan”.

AUR este formațiunea care ar avea cel mai mult de câștigat din organizarea rapidă a alegerilor, potrivit evaluării prezentate de directorul INSCOP Research.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan afirmă că alegerile parlamentare anticipate nu reprezintă o situație excepțională la nivel european.

Potrivit acestuia, în ultimii cinci ani, 10 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat scrutinuri parlamentare înainte de termen.

În România, procedura este însă una complexă și depinde de condițiile prevăzute de Constituție. În același timp, avertismentul lui Remus Ștefureac arată că un nou scrutin ar putea schimba puternic scorurile partidelor, fără să elimine automat principala problemă a actualei crize: dificultatea formării unei majorități parlamentare.