Alegeri anticipate în România? Anunțul lui Sorin Grindeanu: „E pe masă.”Când ar putea avea loc

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după consultările desfășurate la Palatul Cotroceni, că posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate nu poate fi exclusă. Liderul social-democrat a precizat că un astfel de scenariu există în continuare, însă a subliniat că nu ar putea fi pus în aplicare într-un termen scurt, iar eventualele alegeri ar avea loc abia spre finalul toamnei acestui an.

Declarațiile vin într-un context politic tensionat, în care relațiile dintre partidele din actuala majoritate și PSD continuă să fie marcate de divergențe. Grindeanu a avertizat că partidul pe care îl conduce nu va continua să ofere sprijin parlamentar fără o relație politică bazată pe reciprocitate.

„E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată, e pe masă. E un scenariu care nu se poate întâmpla de pe o săptămână pe alta. Deci, dacă s-ar intra în acest scenariu, ar fi alegeri undeva în toamna acestui an, târzie. E un scenariu care ar arunca într-un soi de instabilitate continuă, să zicem, scena politică şi economică, în primul moment”, a declarat liderul PSD.

Potrivit acestuia, orice analiză privind oportunitatea organizării unor alegeri anticipate trebuie să țină cont în primul rând de efectele asupra stabilității politice și economice a României.

Sorin Grindeanu a afirmat că Partidul Social Democrat este pregătit inclusiv pentru scenariul anticipatelor, însă consideră că acesta nu reprezintă cea mai bună soluție pentru actualul context politic.

În același timp, liderul PSD a transmis un mesaj ferm către partidele aflate la guvernare, susținând că social-democrații nu vor accepta să fie tratați diferit în funcție de interesele politice ale celorlalte formațiuni.

„E şi acesta un scenariu. Nu avem niciun fel de problemă să intrăm şi în acest scenariu. Nu-l văd unul fericit, nu văd să se schimbe peste noapte şi vă spun ceva, ce am spus la Cotroceni legat de acest scenariu. Evident că vom intra în alegeri pe bază de reciprocitate. Dacă USR şi PNL au decizii prin care spun că nu mai fac majorităţi cu PSD, evident vom avea şi noi acelaşi lucru. Adică să nu credeţi că PSD-ul rămâne doar pe post de încasatorul de sac de box, dar când ai nevoie de voturi în Parlament, cum ar fi acum, la legile acestea, PSD-ul să le voteze. Nu. De aceea am spus la începutul intervenţiei mele, şi de la Cotroceni, şi de acum, că cei care sunt în acest moment în arcul guvernamental ar trebui să realizeze foarte bine unde e PSD-ul, în opoziţie, astăzi”, a menţionat Grindeanu.

Mesajul transmis de Sorin Grindeanu marchează o nouă etapă în relația dintre PSD și partidele care formează în prezent arcul guvernamental. Liderul social-democrat a insistat asupra faptului că PSD se află în opoziție și că această poziționare trebuie înțeleasă și respectată inclusiv în activitatea parlamentară.

Declarațiile sale sugerează că social-democrații nu vor mai susține automat proiectele legislative promovate de actuala majoritate, în condițiile în care, potrivit lui Grindeanu, PNL și USR au adoptat decizii politice prin care exclud colaborarea cu PSD la formarea unor viitoare majorități.

În acest context, liderul PSD a indicat că partidul va aplica același principiu al reciprocității și va decide de la caz la caz dacă va susține inițiativele legislative ale Guvernului, avertizând că actuala configurație politică poate genera noi tensiuni în Parlament în perioada următoare.