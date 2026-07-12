Ce ar face AUR imediat dacă ar ajunge la putere. Petrișor Peiu dezvăluie primele măsuri pregătite

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a prezentat trei măsuri pe care spune că partidul său le-ar adopta imediat în cazul în care ar ajunge la guvernare.

Senatorul a precizat că primele decizii ar viza desecretizarea unor documente referitoare la achiziția de vaccinuri, ajutoarele financiare acordate altor state și proiecte energetice importante. Potrivit lui Petrișor Peiu, un guvern condus de un premier AUR ar începe mandatul prin publicarea unor informații clasificate legate de mai multe subiecte pe care formațiunea le consideră de interes public.

„În prima zi, un guvern cu premier AUR va lua următoarele trei decizii:

Desecretizarea tuturor documentelor privind achiziția de vaccinuri comandate și nefolosite;

Desecretizarea tuturor sumelor acordate sub formă de ajutor financiar altor state;

Desecretizarea tuturor documentelor privind contractarea, execuția și amânarea repetată a lucrărilor centralei de la Iernut și ale celor de la proiectul Tarnița-Lăpuștești.

Astfel, toată lumea va putea să vadă cine a decis, ce s-a decis și mai ales, cum s-a decis (dacă era legal sau nu)!”, a transmis pe pagina sa de Facebook liderul AUR. Senatorul a mai susținut că aceste documente ar trebui făcute publice pentru ca modul în care au fost luate anumite decizii să poată fi analizat.

Într-o altă postare, Petrișor Peiu a comentat evoluția ratei șomajului, pe care a indicat-o drept un semnal al dificultăților economice. Liderul senatorilor AUR a comparat situația României cu cea din alte state europene.

„Un alt indicator al crizei: rata șomajului crește continuu din vara lui 2024. Am ajuns la 6,4% în mai 2026, mult peste media UE, 5,9%. Mai rău stam dacă ne comparam cu celelalte state din jur: Polonia 3,1%, Ungaria 4,4%, Cehia 2,9%, Bulgaria 2,9%, Slovacia 5,8%”, a scris senatorul AUR pe social media.

Petrișor Peiu a făcut referire și la situația politică actuală, afirmând că președintele Nicușor Dan ar fi ajuns, în opinia sa, un factor care contribuie la prelungirea crizei politice. În opinia sa, Nicușor Dan a devenit garantul crizei politice, deși ar fi trebuit să fie un garant al democrației.”

Liderul senatorilor AUR a susținut că actuala configurație parlamentară face dificilă formarea unui guvern fără participarea partidului său. El a enumerat formațiunile politice reprezentate în Parlament și a criticat excluderea AUR de la negocieri.

„În parlament avem 10 grupări politice: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, SOS, UPR, PACE, Minorități, POT ( nu are grupuri parlamentare, dar are mulți parlamentari considerați neafiliați) plus câțiva neafiliați. Nicușor Dan, președinte fiind, a impus ca guvernul să poată fi făcut din oricare partide, mai puțin AUR. Primii care s-au conformat cererii lui Dan sunt psd-iștii.

Ceea ce s-a întâmplat în ultimele doua luni și ceea ce se întâmplă în continuare arată, cu claritate, imposibilitatea de a forma un nou guvern fără AUR. Dacă președintele Dan va reuși, până la urmă, să forțeze partidele să formeze un guvern fără AUR, fie acel guvern va fi unul personal al lui Dan ( un guvern de tip Carol al doilea), fie acel guvern va avea o viață foarte scurtă.

Și atunci, de ce exclude Nicușor Dan un singur partid din cele 10 de la masa discuțiilor? Dintr-un calcul cinic, nu din motive ideologice: pentru că astfel va pune presiune pe celelalte partide să îi accepte un regim personal ( guvern de tipul Tomac- Veștea- Nazare) și, până atunci, sub motivația urgenței, sa îi voteze în doua ore legi care ar fi trebuit dezbătute câteva săptămâni ( precum legea salarizării unitare).”

Petrișor Peiu a continuat mesajul prin referiri la situația economică și la teme pe care le consideră insuficient discutate public. Senatorul AUR a afirmat că problemele economice au ajuns să ocupe spațiul dezbaterii publice, în timp ce alte subiecte rămân în plan secund.

„Dar ceea ce nu simte Nicușor Dan este cronicizarea crizei economice, criză pe care, în schimb, populația o simte din plin. Iar criza economică convine de minune puterii, pentru moment, pentru că ascunde temele marilor tunuri:

cele 3-4 miliarde de lei despăgubiri pentru vaccinuri nefolosite și neimportante

dronele ucrainene care zburdă prin portul Constanța

contracte atribuite fără licitație în valoare de multe miliarde de euro, etc.

Toate acestea au la bază atitudinea lui Nicușor Dan: aroganța, ignorarea democrației, dorința de a instaura un regim personal, indecența și lipsa de măsură. Toate cultivate cu grijă de liderii obedienți ai majorității partidelor”, a mai mai subliniat senatorul.