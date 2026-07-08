Nicușor Dan: Nu voi desemna un premier fără șanse să obțină majoritatea. Președintele exclude și o susținere din partea AUR

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Ankara, că nu va desemna un candidat pentru funcția de prim-ministru dacă nu există șanse reale ca acesta să obțină sprijinul majorității parlamentare. Șeful statului a afirmat că, în prezent, variantele vehiculate în spațiul public nu pot strânge suficiente voturi pentru învestirea unui nou Guvern.

Totodată, președintele a subliniat că responsabilitatea formării unei majorități revine partidelor parlamentare și a exclus posibilitatea de a accepta un executiv care ar depinde de voturile AUR.

Președintele a precizat că nu va desemna un premier doar pentru a parcurge o etapă procedurală, dacă știe că acesta nu are susținerea necesară în Parlament.

„Nu voi propune un premier de care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea, şi, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate nu au şanse să strângă majoritatea. Nu o să le propun, ca să fac un exerciţiu de imagine”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Ankara.

Șeful statului a explicat că, în cazul propunerilor anterioare, situația era diferită, deoarece existau discuții cu liderii politici care îi ofereau motive să creadă că executivul va putea fi învestit.

„În momentul în care l-a propus pe Eugen Tomac, avea nu garanţia, dar în urma discuţiilor pe care le avusese cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern de tehnocraţi să treacă.” „De asemenea, în momentul în care l-am propus pe domnul Veştea, aveam la fel, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu liderii partidelor, aşteptarea rezonabilă ca acest guvern să treacă. (..) Nu mai sunt în situaţia în care să am o aşteptare rezonabilă că o anumită propunere va trece, deci nu voi face o nominalizare”, a menţionat el.

Nicușor Dan a insistat că președintele nu poate crea o majoritate parlamentară și că soluția trebuie găsită de liderii formațiunilor politice.

„Majoritatea parlamentară nu e la preşedinte.” „Majoritatea parlamentară este la partidele din Parlament şi răspunsul trebuie să vină de la liderii partidelor din Parlament. Şi sunt sigur că vă veţi duce la fiecare dintre ei să-i întrebaţi, au trecut 63, 65, 67, 69 de zile, că le număraţi, care este propunerea noastră de majoritate, nu de declaraţii politice, de majoritate. Şi sunt sigur că o să popularizaţi răspunsul lor”, a mai spus Nicuşor Dan.

Președintele a precizat că și în cazul propunerilor privind Eugen Tomac și Adrian Veștea a considerat că acestea puteau trece fără sprijinul parlamentarilor AUR.

„Şi varianta cu Eugen Tomac, şi varianta cu Adrian Veştea, pe discuţiile prospective şi nu asumate în vreun fel sau altul, a avut aşteptarea rezonabilă ca ele să treacă fără voturi de la AUR.”

Întrebat dacă ar accepta o majoritate care ar avea nevoie de câteva voturi din partea AUR pentru învestirea Guvernului, șeful statului a răspuns ferm:

„Cred că e prima oară că aud întrebarea asta. Răspunsul este nu”.

Nicușor Dan a anunțat că intenționează să reia consultările cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, cel mai probabil în cursul zilei de luni.

Totuși, președintele a admis că, în acest moment, nu vede conturându-se o soluție politică.

„Ce am spus a fost doar că eu fiind aici şi fiind o perioadă în care oamenii sunt în diverse locuri, n-am fost eu cel care am vorbit şi au vorbit colegii mei ca să stabilească o dată la care să fie toată lumea. Dincolo de asta, în toată această perioadă am avut discuţii cu toată lumea şi ei m-au informat de discuţiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluţie”, a spus şeful statului.

Acesta a adăugat că le va solicita liderilor politici să prezinte public soluțiile pe care le văd pentru formarea unei majorități.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a mai spus el.

Președintele a mai declarat că, în marja summitului NATO de la Ankara, a fost întrebat despre situația politică din România, însă interlocutorii externi au privit subiectul cu interes și nu cu îngrijorare.

„Nu suntem un caz singular în Europa, adică, spectrul politic în ţările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, le lua două luni să facă o coaliţie şi suntem în trend, ca să spun aşa”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit șefului statului, partenerii externi nu au dubii în privința orientării strategice a României.