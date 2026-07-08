Programul Rabla 2026. Anunț important APIA pentru cei care vor să-și schimbe mașina: Consumatorii trebuie să poată alege liber

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România (APIA) salută decizia Ministerului Mediului de a lansa Programul Rabla Auto 2026 în forma cunoscută de piață și consideră că aceasta oferă predictibilitatea necesară atât consumatorilor, cât și industriei auto. Reprezentanții asociației apreciază, în același timp, disponibilitatea autorităților de a continua dialogul privind eventualele modificări care ar putea fi aduse programului în viitor.

Potrivit APIA, menținerea regulilor aplicate în ultima sesiune a Programului Rabla evită o nouă perioadă de incertitudine pentru cumpărători, producători, importatori și rețelele de distribuție, într-un moment important pentru piața auto din România.

Reprezentanții industriei auto arată că, pe durata consultării publice privind modificarea Ghidului Programului Rabla, au transmis Ministerului Mediului o serie de observații tehnice și juridice și au participat la dezbaterea publică organizată de instituție, precum și la discuții directe cu ministrul Mediului.

În cadrul acestor consultări, APIA a susținut că introducerea unui criteriu de eligibilitate bazat exclusiv pe locul în care este fabricat un autovehicul ar schimba fundamental scopul Programului Rabla.

Potrivit asociației, un astfel de criteriu ar transforma un program destinat reducerii emisiilor într-un mecanism de selecție economică, fără o justificare suficientă și fără dovezi că ar aduce beneficii suplimentare în ceea ce privește protecția mediului.

Performanța de mediu și emisiile trebuie să rămână principalele criterii

APIA consideră că eligibilitatea în cadrul Programului Rabla trebuie stabilită în funcție de performanța de mediu, eficiența energetică și nivelul emisiilor generate de autovehicule.

Totodată, organizația susține că orice modificare importantă a regulilor programului ar trebui precedată de analize de impact, mecanisme clare de aplicare și consultări reale cu industria auto.

Asociația a atras atenția și asupra propunerii privind luarea în calcul a emisiilor de CO₂ generate de transportul fiecărui autovehicul până în România.

În opinia APIA, un astfel de criteriu nu poate fi aplicat în lipsa unei metodologii transparente și unitare de calcul. Organizația consideră că evaluarea exclusivă a distanței dintre punctul de încărcare și destinația finală, fără luarea în calcul a condițiilor efective de transport și fără un mecanism verificabil și nediscriminatoriu, nu poate reprezenta un criteriu obiectiv pentru acordarea finanțării prin Programul Rabla.

În documentul transmis, APIA subliniază că Programul Rabla trebuie să asigure condiții concurențiale corecte pentru toți producătorii și importatorii care comercializează vehicule conforme cu standardele europene.

Reprezentanții industriei apreciază că rolul statului este acela de a stabili criterii obiective și transparente, în timp ce alegerea modelului de automobil trebuie să aparțină consumatorului, fără restricții bazate pe criterii geografice privind locul de fabricație al vehiculului.

Asociația afirmă că argumentele prezentate în timpul consultărilor s-au regăsit în forma finală a Programului Rabla Auto 2026 și consideră că decizia Ministerului Mediului demonstrează utilitatea dialogului dintre autorități și reprezentanții industriei.

Totodată, APIA salută faptul că eventualele modificări privind criteriile de eligibilitate vor fi analizate în continuare și vor face obiectul unor consultări suplimentare înainte de o posibilă implementare.

În finalul comunicatului, organizația își reafirmă disponibilitatea de a participa în continuare la dialogul cu autoritățile și de a contribui cu expertiza tehnică a industriei auto pentru identificarea unor soluții care să sprijine atât obiectivele de mediu, cât și competitivitatea pieței și interesele consumatorilor.

Potrivit APIA, succesul Programului Rabla Auto depinde de existența unor reguli clare, predictibile și fundamentate, adoptate în urma unui dialog real între autorități și industrie, astfel încât programul să își atingă obiectivul principal: accelerarea înnoirii parcului auto din România și reducerea emisiilor generate de transportul rutier.