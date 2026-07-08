ANSVSA instituie carantină de 30 de zile pentru ovine și caprine și suspendă transporturile la nivel național

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a instituit o carantină de 30 de zile pentru ovine şi caprine şi a suspendat transporturile la nivel naţional, după confirmarea unui focar de Pestă a Micilor Rumegătoare în judeţul Mureş.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a instituit o carantină internă de 30 de zile pentru ovine şi caprine, ca parte a unui plan naţional de măsuri urgente şi integrate destinat izolării şi combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) şi Pestei Porcine Africane (PPA). Instituţia a precizat că această decizie urmăreşte izolarea rapidă a căilor de răspândire a virusului, în condiţiile în care acesta îşi pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile.

Pentru protejarea sectorului de creştere a rumegătoarelor mici, ANSVSA a dispus instituirea unei carantine naţionale de 30 de zile, perioadă în care toate mişcările de ovine şi caprine pe teritoriul României sunt suspendate. Excepţie fac transporturile către abatoare, care sunt permise doar direct din exploataţii sau din centrele de colectare, în baza unei solicitări scrise, verificată şi aprobată de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) competentă teritorial.

În aceeaşi perioadă vor fi aplicate şi restricţii privind păşunatul, pentru a elimina contactul dintre turme. Astfel, păşunatul va fi interzis în zonele afectate, iar utilizarea aceleiaşi păşuni de către mai mulţi crescători nu va fi permisă.

Printre măsurile adoptate se numără şi instituirea unor filtre rutiere, cu sprijinul Poliţiei Române, Jandarmeriei şi Poliţiei de Frontieră. ANSVSA a transmis că, în cazul identificării unui transport clandestin de animale, acestea vor fi reţinute, iar un medic veterinar din cadrul DSVSA va interveni la faţa locului în cel mult 60 de minute.

Autorităţile vor intensifica monitorizarea fondurilor de vânătoare, iar gestionarii acestora au obligaţia de a colecta şi transporta de urgenţă la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide şi porcine descoperite în sălbăticie. Totodată, autorităţile au anunţat trecerea la etapa de neutralizare a carcaselor. În acest context, primăriile din zonele aflate sub restricţii sunt obligate să asigure logistica necesară pentru neutralizarea în condiţii de siguranţă a cadavrelor provenite din exploataţii.

Reprezentanţii ANSVSA au precizat că virusul PMR nu se transmite la om şi nu afectează siguranţa alimentelor.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a transmis că experienţa epidemiologilor instituţiei în aplicarea măsurilor de biosecuritate a contribuit la reducerea numărului de focare de PPA de la aproximativ 1.600 la doar 17 la nivel naţional. El a subliniat că aceeaşi abordare trebuie aplicată şi în combaterea PMR, apreciind că măsurile adoptate sunt necesare pentru protejarea sectorului zootehnic românesc în faţa noilor provocări epidemiologice. Totodată, Bociu a arătat că blocarea exporturilor şi suspendarea mişcărilor de animale reprezintă, în acest moment, cea mai eficientă modalitate de a limita răspândirea virusului.

Autorităţile au făcut apel la toţi crescătorii de animale să respecte cu stricteţe regulile de biosecuritate şi să anunţe de îndată medicii veterinari în cazul apariţiei unor semne de boală sau al unor cazuri de mortalitate în rândul animalelor.

Potrivit ANSVSA, măsurile au fost adoptate după confirmarea prezenţei virusului PMR la ovine dintr-o exploataţie din judeţul Mureş, într-un context epidemiologic considerat grav, care se suprapune peste evoluţia focarelor active de Pestă Porcină Africană.