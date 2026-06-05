Alertă la granița României după un focar de pestă porcină africană. Tánczos Barna: Vor fi intensificate controalele

Autoritățile române monitorizează situația epidemiologică din regiune după confirmarea unui focar de pestă porcină africană la porcii domestici din Ungaria. Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că au avut loc consultări cu conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), iar măsurile de prevenție vor fi intensificate.

Decizia vine în contextul în care autoritățile ungare au confirmat primul focar de pestă porcină africană la porcii domestici și au dispus sacrificarea a mii de animale.

Tánczos Barna a anunțat că a discutat în ultimele zile cu președintele ANSVSA despre evoluția situației din Ungaria. Potrivit ministrului interimar, autoritățile veterinare din România au transmis că vor fi aplicate măsuri ferme și rapide pentru limitarea riscurilor.

Acesta a precizat că verificările vor fi intensificate pentru a reduce la minimum posibilitatea introducerii în România a produselor sau animalelor infectate cu virusul pestei porcine africane.

Ministrul a subliniat că prevenirea și combaterea pestei porcine africane reprezintă în continuare o prioritate, având în vedere impactul pe care această boală îl are asupra sectorului suin.

„Ieri şi astăzi, am avut consultări cu preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe tema pestei porcine africane, în urma descoperirii primului focar de PPA la porcii domestici din Ungaria. Am primit asigurări din partea preşedintelui ANSVSA că vor fi luate măsuri ferme şi imediate. De asemenea, vor fi intensificate controalele pentru a reduce la minimum riscul intrării în ţară a produselor sau animalelor infectate cu PPA”, a scris pe Facebook, Tanczos Barna.

Pesta porcină africană este prezentă în România de aproximativ nouă ani și a provocat pierderi importante în industria creșterii porcilor.

Virusul a fost depistat la o fermă din localitatea Vallaj, situată în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg, în nord-estul Ungariei.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile veterinare ungare și preluate de Reuters, focarul a fost confirmat în rândul porcilor domestici.

Ca măsură de control al bolii, autoritățile au dispus sacrificarea a aproximativ 3.000 de porci din exploatația afectată.

Tánczos Barna a declarat că România urmărește cu atenție evoluțiile din țara vecină și că ANSVSA a oferit asigurări privind aplicarea tuturor măsurilor necesare pentru limitarea riscurilor.

Pesta porcină africană este o boală virală care afectează porcii domestici și mistreții.

Boala nu se transmite la oameni și nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației, însă este extrem de contagioasă în rândul animalelor și are o rată ridicată de mortalitate.

Din cauza impactului economic major, apariția focarelor este urmată de măsuri stricte de carantină și sacrificare a efectivelor afectate.

Pesta porcină africană s-a răspândit în ultimele decenii din Africa către Europa și Asia, provocând sacrificarea a sute de milioane de porci la nivel mondial.

Efectele au fost resimțite atât de producătorii de carne, cât și de comerțul internațional, numeroase state impunând restricții sanitare și comerciale în zonele afectate.

În ultimii ani, focare de pestă porcină africană au fost raportate în mai multe țări europene, printre care Croația, Spania, Germania, Italia și Estonia.