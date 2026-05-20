Tánczos Barna anunță schimbări importante pentru gospodăriile în care se cresc porci. Vicepremierul a precizat că proiectul de act normativ urma să fie pus în dezbatere publică de către ANSVSA cel târziu joi și că acesta introduce principii noi legate în special de controlul mișcării animalelor provenite atât din ferme comerciale autorizate sau înregistrate, cât și din gospodăriile populației.

Tánczos Barna a subliniat că nimeni nu poate interzice creșterea porcilor în gospodăriile populației, însă autoritățile trebuie să găsească soluții pentru limitarea deplasării animalelor, considerată una dintre principalele cauze ale răspândirii focarelor de pestă porcină africană.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, ordonanța de urgență prevede măsuri pentru limitarea efectivelor de porcine din gospodăriile populației și din unitățile de reproducție în interiorul circumscripțiilor sanitar-veterinare. Oficialul consideră această măsură una benefică pentru controlul epidemiologic.

Un alt obiectiv al actului normativ este eliminarea intermediarilor din lanțul de transport și comercializare a animalelor. Totodată, documentul prevede confiscarea mijloacelor de transport și a porcilor transportați fără documente legale.

„Există un proiect de OUG care, astăzi, cel târziu, joi, va fi pus în dezbatere publică de către ANSVSA. Acesta prevede câteva principii noi care privesc în primul rând limitarea mişcării animalelor din ferme comerciale autorizate sau înregistrate, respectiv din gospodăria populaţiei. Nu cred că cineva în România poate să interzică şi să oprească creşterea porcilor în IGP-uri. Trebuie să găsim soluţii pentru a limita la maxim mişcarea”, a declarat, miercuri, Tánczos Barna, într-o conferinţă de presă.

În paralel, autoritățile au în vedere majorarea sumelor acordate prin intervenția asociațiilor de vânătoare, în contextul combaterii răspândirii pestei porcine africane.

Vicepremierul a explicat că principalul obiectiv urmărit este regionalizarea zonelor afectate de pestă porcină africană, astfel încât România să poată relua exporturile de carne de porc și animale vii atât către țări din Uniunea Europeană, cât și către state din afara blocului comunitar.

„Obiectivul primordial este regionalizarea pe zone, de unde să putem începe exportul către ţări terţe sau din UE”, a mai spus vicepremierul.

Tánczos Barna a anunțat și pregătirea unei noi legislații privind etichetarea și comercializarea cărnii de porc, inclusiv a cărnii congelate. Sectorul creșterii porcinelor traversează însă o perioadă dificilă din cauza restricțiilor generate de pesta porcină africană. Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România a avertizat recent că o parte importantă a fermelor comerciale funcționează sub costurile de producție și riscă să se închidă în perioada următoare.

Chiar dacă prețurile oferite fermierilor au înregistrat pentru scurt timp o ușoară revenire, la finalul lunii aprilie s-a observat o scădere accelerată a acestora, în condițiile în care cererea și consumul începeau să crească.

Datele publicate de Observatorul Cărnii de Porc al Uniunii Europene arată că în primul trimestru din 2026 prețul mediu al porcilor abatorizați în România a scăzut cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2025 și s-a situat cu 11,4% sub media Uniunii Europene. România a avut astfel al doilea cel mai mic preț din Europa, mult sub nivelul practicat în principalele state din care țara noastră importă carne de porc.

În luna aprilie, prețul porcului la poarta fermei era de aproximativ 5 – 5,5 lei pe kilogram în viu, în timp ce costul real de producție depășea 6,5 lei pe kilogram. Diferența generează pierderi directe pentru fermieri și afectează capacitatea acestora de a-și menține activitatea pe termen scurt și mediu.

Reprezentanții APCPR susțin că situația este agravată de efectele persistente ale pestei porcine africane, care în ultimii ani a afectat efectivele de animale, a impus restricții comerciale și a descurajat investițiile în sector.

În același timp, extinderea creșterii porcilor în gospodăriile populației, fără standarde uniforme și stricte de biosecuritate, reprezintă un factor important de menținere și propagare a riscului epidemiologic.

Sectorul comercial produce anual aproximativ 3,3 milioane de porci, în timp ce consumul național depășește echivalentul a 7 milioane de capete. Diferența este acoperită prin importuri masive, ceea ce pune presiune suplimentară pe producătorii locali și vulnerabilizează lanțul alimentar din România.

Datele privind evoluția pestei porcine africane indică totuși o reducere semnificativă a numărului de focare în ultimii ani. Dacă în noiembrie 2021 existau aproximativ 1.600 de focare, dintre care 80 în ferme comerciale, în martie 2026 mai erau active doar 21 de focare, unul singur fiind într-o fermă comercială. La începutul anului 2026, România înregistra 48 de focare active de pestă porcină africană.