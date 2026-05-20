Specialiștii din domeniul veterinar susțin că piața locală se află încă la început, însă interesul pentru astfel de servicii crește constant, pe măsură ce proprietarii devin mai preocupați de sănătatea și bunăstarea animalelor lor.

În ultimii ani, multe clinici veterinare din România au investit în aparatură modernă și servicii medicale complexe. Astăzi, animalele de companie pot beneficia de ecografii performante, RMN, tomografii, chirurgie avansată, terapii intensive și tratamente specializate comparabile cu cele din medicina umană.

Aceste evoluții reprezintă un avantaj major pentru proprietari, deoarece numeroase afecțiuni pot fi diagnosticate și tratate la timp. Totuși, costurile asociate unor astfel de proceduri pot deveni o problemă serioasă în lipsa unei protecții financiare.

Medicii veterinari atrag atenția că urgențele medicale apar frecvent fără avertisment: accidente, intoxicații, infecții severe, complicații genetice sau boli cronice. În multe situații, tratamentele necesare pot costa mii de lei sau chiar mii de euro.

Una dintre cele mai frecvente confuzii în rândul proprietarilor de animale este diferența dintre abonamentele veterinare și polițele de asigurare medicală.

Abonamentele veterinare sunt concepute, în general, pentru servicii preventive și de rutină. Acestea includ:

consultații periodice;

vaccinări;

analize uzuale;

deparazitări;

controale anuale.

Aceste servicii sunt importante pentru prevenție și monitorizarea sănătății animalului, însă nu acoperă întotdeauna situațiile grave sau costurile generate de intervenții complexe.

În schimb, asigurările medicale pentru animale sunt gândite pentru evenimente neprevăzute:

accidente;

intervenții chirurgicale;

spitalizare;

tratamente costisitoare;

investigații complexe;

terapii de lungă durată.

Specialiștii consideră că cele două soluții sunt complementare și pot funcționa împreună pentru a oferi o protecție completă.

În țările din Europa de Vest și în Statele Unite, asigurările pentru animale de companie sunt deja foarte populare. Proprietarii înțeleg că o problemă medicală serioasă poate genera cheltuieli uriașe într-un timp foarte scurt.

În România, fenomenul este încă la început, însă schimbarea de mentalitate este vizibilă. Tot mai mulți oameni își consideră animalele membri ai familiei și sunt dispuși să investească în sănătatea lor.

Experții din domeniu subliniază că asigurările veterinare oferă mai multe avantaje:

reduc impactul financiar al urgențelor medicale;

permit accesul la tratamente moderne;

cresc șansele de recuperare ale animalului;

elimină presiunea deciziilor luate exclusiv din motive financiare;

oferă predictibilitate prin costuri lunare mai mici.

În multe cazuri, proprietarii sunt nevoiți să aleagă între costul tratamentului și posibilitățile financiare disponibile. O poliță de asigurare poate face diferența dintre amânarea unui tratament și intervenția rapidă care salvează viața animalului.

Crescătorii responsabili de animale susțin că prevenția rămâne cea mai importantă componentă a sănătății veterinare. Testările genetice, vaccinările, controalele regulate și selecția atentă a animalelor de reproducție pot reduce semnificativ riscul apariției unor boli grave.

În cazul pisicilor și câinilor de rasă, screeningul genetic este deja utilizat pentru identificarea anumitor afecțiuni ereditare. Tot mai multe asociații și cluburi de profil promovează standarde stricte privind reproducția responsabilă și monitorizarea sănătății animalelor.

Aceste măsuri sunt importante inclusiv pentru companiile de asigurări, deoarece animalele testate și îngrijite corespunzător prezintă riscuri medicale mai mici.

”Da, pentru că, din păcate, fără aceste asigurări, așa cum ai subliniat, dar aș vrea să Revin asupra acestei idei. Mulți proprietari de animale nu au acces la ceea ce înseamnă medicină avansată, pentru că prețurile sunt mari. Iar aici lucrurile s-au reglat între proprietarii de animale și medicii veterinari într-un mod în care animalele să nu fie abandonate, animalele să nu moară, pentru că, de fapt, asta este consecința în momentul în care nu ai acces la o asistență medicală de calitate”, spune Dr. Liviu Harbuz.

Piața românească se află într-o etapă de dezvoltare, însă există deja inițiative pilot dedicate proprietarilor de animale. Unele asociații și crescători colaborează cu firme de asigurări pentru a introduce pachete medicale adaptate nevoilor actuale.

Aceste programe urmăresc să ofere sprijin financiar pentru tratamente veterinare și să familiarizeze proprietarii cu ideea de asigurare medicală pentru animale de companie.

Specialiștii estimează că, în următorii ani, interesul pentru astfel de servicii va crește semnificativ, mai ales în marile orașe, unde accesul la clinici veterinare performante este tot mai mare.

Asigurările medicale pentru animale de companie nu mai reprezintă doar un concept occidental. Odată cu dezvoltarea medicinei veterinare și creșterea costurilor tratamentelor, acestea încep să devină o necesitate practică și în România.

Pentru proprietarii care își consideră animalele parte din familie, o poliță de asigurare poate însemna acces rapid la tratamente moderne, mai puțin stres financiar și șanse mai mari de recuperare în situații critice.

În paralel, prevenția, controalele regulate și îngrijirea responsabilă rămân cele mai importante elemente pentru menținerea sănătății animalelor pe termen lung.