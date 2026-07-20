Pleci în vacanță cu animalul de companie? UE schimbă regulile de călătorie

Plănuiești să pleci în vacanță alături de câinele sau pisica ta? Înainte de a traversa granița, verifică noile reguli impuse de Uniunea Europeană. Documentele, microcipul, vaccinarea și chiar tratamentele antiparazitare pot face diferența dintre o călătorie fără griji și una întreruptă la punctul de control.

Uniunea Europeană a actualizat normele privind călătoriile necomerciale cu animale de companie, pentru a proteja sănătatea și siguranța acestora și, totodată, pentru a facilita deplasarea proprietarilor în toate statele membre. Noile reguli vizează identificarea și documentația animalelor, numărul maxim de animale permis într-o călătorie, precum și procedurile aplicabile pentru tranzit și reîntoarcerea în Uniunea Europeană.

Începând din octombrie 2026 vor fi utilizate noile certificate de sănătate animală, iar din ianuarie 2028 vor intra în vigoare cerințele actualizate privind identificarea animalelor și modelul de pașaport.

Cerințele privind călătoriile cu câini, pisici și dihori domestici în interiorul Uniunii Europene sunt stabilite prin Regulamentul delegat (UE) 2026/131 al Comisiei. Acesta reglementează exclusiv deplasările necomerciale, care nu implică vânzarea animalului sau transferul dreptului de proprietate.

Pentru a călători dintr-un stat membru în altul, animalul de companie trebuie să fie însoțit de proprietarul său și să se afle sub responsabilitatea directă a acestuia. În cadrul unei călătorii necomerciale pot fi transportate cel mult cinci animale de companie.

Fiecare câine, pisică sau dihor trebuie să fie identificat prin implantarea unui microcip, conform specificațiilor tehnice prevăzute de legislația europeană. De asemenea, animalul trebuie să fie vaccinat împotriva rabiei de către un medic veterinar oficial sau autorizat. Vaccinarea poate fi efectuată numai după împlinirea vârstei de 12 săptămâni, iar data administrării vaccinului nu poate fi anterioară identificării prin microcip. Vaccinarea primară devine valabilă la cel puțin 21 de zile după finalizarea protocolului de vaccinare, iar rapelurile trebuie efectuate în perioada de valabilitate a vaccinării anterioare.

În cazul câinilor care călătoresc către Finlanda, Irlanda, Malta, Irlanda de Nord sau Norvegia, este obligatoriu tratamentul împotriva parazitului „Echinococcus multilocularii”. Acesta trebuie administrat de un medic veterinar cu cel mult 120 de ore și cu minimum 24 de ore înainte de intrarea în țara de destinație, folosind un medicament autorizat care conține praziquantel sau alte substanțe active echivalente. Tratamentul trebuie consemnat și certificat în pașaportul animalului.

Pe durata călătoriei, animalul trebuie să fie însoțit de un pașaport european pentru animale de companie, eliberat și completat de un medic veterinar autorizat. Documentul trebuie să conțină codul de identificare al microcipului, informațiile privind vaccinarea antirabică și, atunci când este cazul, dovada tratamentului împotriva parazitului „Echinococcus multilocularis”.

În situația în care proprietarul nu poate călători în același timp cu animalul său de companie, acesta poate fi transportat de o persoană autorizată. Pentru ca deplasarea să fie considerată necomercială, proprietarul trebuie să călătorească cu cel mult cinci zile înainte sau după animal, iar acest lucru trebuie dovedit printr-o declarație scrisă, anexată la pașaportul animalului. Dacă proprietarul nu călătorește în acest interval sau nu sunt îndeplinite condițiile privind persoana autorizată, animalul va trebui să respecte cerințele de sănătate aplicabile introducerii animalelor în Uniunea Europeană.

În mod obișnuit, într-o călătorie necomercială pot fi transportate maximum cinci animale de companie. Acest număr poate fi depășit doar dacă animalele participă la competiții, expoziții, evenimente sportive sau la antrenamente organizate pentru astfel de activități. În aceste cazuri, proprietarul trebuie să prezinte documente care să dovedească înregistrarea animalelor la evenimentul respectiv sau la organizația care îl organizează, iar toate animalele trebuie să aibă vârsta de peste șase luni. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, deplasarea va fi supusă regulilor sanitare aplicabile circulației animalelor în interiorul Uniunii Europene.

În ceea ce privește identificarea, animalele de companie pot continua să călătorească între statele membre dacă sunt identificate printr-un microcip implantat înainte de 22 aprilie 2026, în conformitate cu normele aflate în vigoare la momentul respectiv, sau printr-un tatuaj clar lizibil aplicat înainte de 3 iulie 2011.

Unele state membre permit circulația câinilor, pisicilor și dihorilor tineri care nu îndeplinesc încă toate condițiile privind vaccinarea antirabică. Este vorba despre animalele cu vârsta mai mică de 12 săptămâni, care nu au fost încă vaccinate, precum și despre cele cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 săptămâni, care au fost vaccinate, dar pentru care nu au trecut încă cele 21 de zile necesare pentru ca vaccinarea primară să devină valabilă. În aceste situații, animalele trebuie să fie însoțite fie de o declarație a proprietarului care atestă că, de la naștere și până la momentul deplasării, nu au intrat în contact cu animale sălbatice susceptibile de a transmite rabia, fie de mama lor, iar din pașaportul acesteia trebuie să reiasă că a fost vaccinată împotriva rabiei înainte de nașterea puilor, în conformitate cu cerințele legale.

În ceea ce privește tratamentul împotriva parazitului „Echinococcus multilocularis”, câinii care călătoresc direct între Finlanda, Irlanda, Malta, Irlanda de Nord și Norvegia sunt scutiți de obligația efectuării acestui tratament.

Pe durata călătoriei, animalele de companie trebuie să fie însoțite de un document de identificare valabil. Sunt acceptate atât pașapoartele europene emise conform modelelor anterioare, înainte de termenele stabilite de legislația europeană, cât și cele emise în perioada de tranziție, până la 1 ianuarie 2028. Animalele provenite dintr-o țară din afara Uniunii Europene, care au intrat legal pe teritoriul unui stat membru însoțite de un certificat de sănătate animală, pot continua să călătorească în interiorul Uniunii pe întreaga perioadă de valabilitate a acelui certificat.