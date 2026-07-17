Pleci în vacanță? Poți avea internet gratuit în peste 93.000 de puncte din Europa prin WiFi4EU

Ai rămas vreodată fără internet chiar când aveai cea mai mare nevoie? Vestea bună este că, indiferent dacă ești în vacanță sau într-o călătorie de serviciu, poți beneficia de Wi-Fi gratuit în mii de locuri din Europa. Comisia Europeană anunță că rețeaua WiFi4EU a ajuns la peste 93.000 de hotspoturi.

Comisia Europeană promovează, în această vară, inițiativa WiFi4EU printr-un mesaj inedit: „Chiar și T-Rex-ul «Fără conexiune la internet» merită o vacanță de vară!”. Reprezentanții instituției îi încurajează pe cetățeni și pe turiști să profite de rețeaua de internet gratuit disponibilă în spațiile publice din întreaga Europă, prin intermediul programului WiFi4EU.

Potrivit Comisiei Europene, inițiativa WiFi4EU oferă acces gratuit la internet în spații publice din statele membre, după implementarea cu succes a peste 93.000 de hotspoturi de către mai mult de 7.200 de municipalități care au beneficiat de finanțare prin intermediul unor cupoane valorice acordate de Uniunea Europeană. Totodată, instituția a lansat o aplicație dedicată, menită să faciliteze identificarea rapidă a punctelor de acces disponibile.

Prin aplicația WiFi4EU, utilizatorii pot găsi și accesa conexiuni Wi-Fi gratuite și de mare viteză în mii de locații din Europa, inclusiv în parcuri, piețe, clădiri publice, biblioteci, centre de sănătate și muzee. Aplicația este destinată atât celor care călătoresc în interes de serviciu, cât și turiștilor sau persoanelor aflate în afara localității de domiciliu, oferind posibilitatea de a utiliza internetul fără costuri suplimentare pentru date mobile.

Comisia Europeană subliniază că aplicația permite localizarea rapidă a hotspoturilor disponibile prin intermediul unei hărți intuitive și oferă acces la o rețea de peste 93.000 de puncte Wi-Fi din întreaga Uniune Europeană. În același timp, utilizatorii beneficiază de protecția vieții private, aplicația fiind concepută astfel încât să nu urmărească activitatea online și să nu colecteze date personale.

Comisia Europeană îi încurajează pe cetățeni să călătorească informați în această vară, lansând un apel către turiști să descarce aplicația oficială „Passenger rights” (Drepturile pasagerilor). Instituția transmite că, indiferent dacă deplasarea se face cu avionul, trenul, vaporul sau autocarul, Uniunea Europeană pune la dispoziția călătorilor informații utile despre drepturile pe care le au în cazul unor probleme apărute pe drum.

„Călătorești vara aceasta? Indiferent că mergi cu avionul, trenul sau vaporul, UE este lângă tine dacă întâmpini probleme pe drum. Aplicația «Passenger rights» îți pune la dispoziție informații actualizate în 23 de limbi cu privire la drepturile tale de pasager în UE. Descarcă aplicația acum și fii pregătit pentru călătorii fără griji!”, a transmis Comisia Europeană.

Aplicația „Passenger rights” este destinată informării cetățenilor cu privire la drepturile de care beneficiază în situații precum anularea zborurilor, întârzieri, pierderea bagajelor sau alte incidente survenite în timpul călătoriilor. Aceasta acoperă toate principalele mijloace de transport – aerian, feroviar, maritim și rutier, inclusiv călătoriile cu autobuzul și autocarul.

Informațiile sunt prezentate într-un format simplu, bazat pe întrebări și răspunsuri, astfel încât utilizatorii să poată identifica rapid situația în care se află și drepturile care li se aplică. Unul dintre avantajele aplicației este că funcționează și fără conexiune la internet, deoarece datele sunt stocate local pe dispozitiv, aspect util în aeroporturi, gări sau alte zone unde accesul la internet poate fi limitat.

Aplicația este disponibilă în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, inclusiv în limba română, și include funcții de accesibilitate dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere. „Passenger rights” poate fi descărcată gratuit atât din Google Play Store, pentru dispozitivele cu Android, cât și din Apple App Store, pentru utilizatorii de iPhone.