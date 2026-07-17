Pensie 2026. Casa de Pensii poate cere înapoi banii în aceste cazuri. Ce trebuie să știe toți pensionarii

Pensionarii trebuie să știe că plata pensiei nu este garantată în orice situație și că există cazuri expres prevăzute de lege în care aceasta poate fi suspendată sau chiar încetată. Totodată, dacă o persoană încasează sume care nu i se cuvin, Casa Teritorială de Pensii poate emite o decizie de recuperare a banilor, iar aceasta constituie titlu executoriu.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește situațiile în care plata pensiei poate fi suspendată ori încetată, prin decizie emisă de casa teritorială de pensii.

Printre cele mai întâlnite situații se numără:

pensionarul nu mai îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea dreptului;

pensionarul de invaliditate nu se prezintă la revizuirea medicală ori nu transmite documentele solicitate;

beneficiarul unei pensii de urmaș nu face dovada continuării studiilor, atunci când legea impune acest lucru;

expiră procura specială folosită pentru încasarea pensiei;

pensionarul din străinătate nu transmite certificatul de viață în termenul prevăzut de lege;

beneficiarul unei pensii anticipate obține venituri din activități incompatibile cu acest tip de pensie;

soțul supraviețuitor care primește pensie de urmaș realizează venituri peste limita permisă de lege.

În toate aceste situații, suspendarea nu se produce automat, ci prin emiterea unei decizii de către casa teritorială de pensii.

Legea permite Casei de Pensii să recupereze sumele încasate necuvenit atunci când, după stabilirea sau plata pensiei, se constată că beneficiarul a primit mai mulți bani decât avea dreptul. Acest lucru poate apărea atât în urma unei erori materiale, cât și atunci când pensionarul nu a comunicat modificările care influențează dreptul la pensie.

Printre situațiile care pot conduce la recuperarea banilor se numără:

continuarea încasării unei pensii după dispariția condițiilor legale;

neanunțarea în termen a unor venituri incompatibile cu anumite categorii de pensii;

transmiterea unor informații sau documente incomplete ori incorecte;

plata unor drepturi calculate greșit, dacă în urma revizuirii rezultă că beneficiarul a primit sume peste cele legal cuvenite.

Beneficiarii au obligația legală de a informa casa teritorială de pensii cu privire la orice modificare care poate influența drepturile de pensie, în termen de 15 zile de la apariția acesteia.

Potrivit Legii nr. 360/2023, decizia prin care Casa de Pensii stabilește recuperarea sumelor încasate necuvenit reprezintă titlu executoriu. Recuperarea se poate face prin rețineri din drepturile de pensie, iar dacă acest lucru nu este posibil în termenul prevăzut de lege, dosarul poate fi transmis organului fiscal pentru executare..

Legea mai prevede că debitele mai mici de 40 de lei nu mai sunt urmărite la recuperare, iar sumele rămase nerecuperate după decesul beneficiarului nu mai sunt urmărite. Există însă o excepție: dacă, după deces, pensia este virată în cont din cauza necomunicării la timp a încetării dreptului, Casa de Pensii are obligația de a identifica persoana care a încasat acei bani și de a demara procedurile de recuperare.