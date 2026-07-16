Bani după deces. Casa de Pensii poate acorda 50%, 75% sau 100%. Cine are dreptul asupra pensiei

Decesul soțului poate da dreptul persoanei rămase în viață la pensie de urmaș, însă banii nu sunt acordați automat în orice situație și nici simplul fapt că a existat o căsătorie nu este suficient pentru plata pe viață. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește condiții legate de situația susținătorului decedat, durata căsătoriei, vârsta soțului supraviețuitor și, în anumite cazuri, veniturile obținute. Există inclusiv situații în care pensia de urmaș se acordă numai pentru șase luni sau plata este suspendată.

Pensia de urmaș este reglementată de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Potrivit regulilor în vigoare, dreptul se cuvine copiilor și soțului supraviețuitor dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii.

Așadar, nu este obligatoriu ca soțul decedat să fi încasat deja efectiv pensia la momentul decesului. Este suficient, în condițiile legii, ca acesta să fi îndeplinit cerințele pentru obținerea unei pensii.

Pentru soțul supraviețuitor, dreptul la pensie de urmaș diferă însă în funcție de vârstă, durata căsătoriei și situația concretă în care s-a produs decesul.

Una dintre cele mai importante reguli îi vizează pe soții supraviețuitori care au ajuns la vârsta standard de pensionare.

Aceștia pot beneficia de pensie de urmaș pe tot timpul vieții dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani.

Practic, o persoană care și-a pierdut soțul sau soția și îndeplinește condiția privind vârsta standard de pensionare poate primi pensia de urmaș pe viață, dacă mariajul a durat minimum 15 ani.

Legea stabilește însă o regulă distinctă pentru căsătoriile care au durat mai puțin de 15 ani, dar cel puțin 10 ani.

În această situație, dreptul nu dispare, însă cuantumul pensiei de urmaș este diminuat. Reducerea este de 0,5% pentru fiecare lună de căsătorie lipsă până la împlinirea perioadei de 15 ani, echivalentul unei diminuări de 6% pentru fiecare an în minus.

De exemplu, dacă o căsătorie a durat 14 ani, cuantumul pensiei de urmaș este diminuat potrivit mecanismului prevăzut de lege pentru cele 12 luni care lipsesc până la pragul de 15 ani.

Cu cât durata căsătoriei este mai apropiată de limita minimă de 10 ani, cu atât reducerea aplicată este mai mare.

Regula este importantă deoarece durata căsătoriei nu stabilește doar existența dreptului în această situație, ci poate influența direct suma primită lunar de soțul supraviețuitor.

Pentru căsătoriile cu o durată mai mică de 10 ani nu se aplică această variantă a pensiei de urmaș pe viață prevăzută la împlinirea vârstei standard de pensionare. Pot exista însă alte situații speciale în care soțul supraviețuitor primește pensie de urmaș.

Legea prevede și posibilitatea acordării pensiei de urmaș înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Soțul supraviețuitor aflat în invaliditate de gradul I sau II poate beneficia de acest drept dacă mariajul a durat cel puțin un an.

În această situație există și o condiție privind veniturile realizate din activitățile profesionale pentru care asigurarea în sistemul public este obligatorie. Dreptul este condiționat de lipsa acestor venituri sau de menținerea lor sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată.

Regula este prevăzută expres de Legea nr. 360/2023.

O situație distinctă apare atunci când decesul soțului susținător a fost provocat de un accident de muncă sau de o boală profesională.

În acest caz, soțul supraviețuitor care nu a împlinit vârsta standard de pensionare poate primi pensie de urmaș indiferent de durata căsătoriei.

Se păstrează însă condiția referitoare la anumite venituri profesionale. Persoana nu trebuie să realizeze asemenea venituri lunare sau acestea trebuie să fie mai mici decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Prin urmare, în această situație specială, legea nu mai impune o durată minimă a căsătoriei.

Legea prevede și o formă temporară de protecție pentru soțul supraviețuitor care nu îndeplinește condițiile pentru pensia pe viață sau pentru pensia acordată în caz de invaliditate de gradul I ori II.

Acesta poate beneficia de pensie de urmaș pentru o perioadă de șase luni de la data decesului.

Și în acest caz se aplică regula privind veniturile profesionale. Persoana trebuie să nu realizeze venituri din categoriile prevăzute de lege sau acestea trebuie să fie sub salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Astfel, chiar și o persoană care nu îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș pe termen lung poate avea dreptul la bani pentru primele șase luni de după decesul soțului.

Una dintre cele mai importante reguli pentru beneficiari privește veniturile obținute după acordarea pensiei.

Potrivit regulilor Casei Naționale de Pensii Publice, soțul supraviețuitor beneficiar al unei pensii de urmaș nu poate cumula acest drept, în cazurile prevăzute de lege, cu venituri lunare din anumite activități profesionale dacă acestea sunt mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Într-o asemenea situație, plata pensiei de urmaș se suspendă.

Nu orice sumă de bani încasată de beneficiar conduce automat la suspendarea pensiei. Regula se referă la categoriile de venituri profesionale prevăzute expres de Legea nr. 360/2023 și la depășirea plafonului stabilit prin raportare la salariul minim brut.

O persoană care îndeplinește condițiile atât pentru o pensie proprie, cât și pentru pensia de urmaș nu încasează automat integral ambele pensii din sistemul public.

Legea pensiilor prevede posibilitatea optării pentru pensia mai avantajoasă.

Această situație poate apărea, de exemplu, atunci când soțul supraviețuitor este deja pensionar pentru limită de vârstă și, după decesul partenerului, îndeplinește și condițiile pentru acordarea pensiei de urmaș.

Înainte de a face opțiunea, persoana poate solicita informații Casei Teritoriale de Pensii pentru a stabili care dintre drepturile de pensie este mai avantajos în situația sa concretă. Regula privind pensia de urmaș și condițiile oficiale sunt prezentate și de Casa Națională de Pensii Publice.

Cuantumul pensiei de urmaș este stabilit procentual, în funcție de numărul urmașilor care au dreptul la pensie.

Pentru un singur urmaș, procentul este de 50%. Dacă există doi urmași îndreptățiți, procentul ajunge la 75%, iar pentru trei sau mai mulți urmași este de 100%.

Calculul se raportează, potrivit Legii nr. 360/2023, la numărul total de puncte realizat de susținător, aferent pensiei prevăzute de lege.

Numărul persoanelor îndreptățite poate influența astfel cuantumul pensiei de urmaș.

Decesul soțului nu conduce automat la virarea pensiei de urmaș. Dreptul trebuie stabilit de casa teritorială de pensii, în baza unei cereri și a documentelor necesare.

Pentru persoanele care vor să verifice condițiile aplicabile în 2026, informațiile oficiale privind pensia de urmaș și textul actual al Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii pot fi consultate înainte de depunerea dosarului.

În funcție de situația soțului supraviețuitor, durata căsătoriei poate decide dacă pensia se acordă pe viață, într-un cuantum diminuat sau numai temporar. Totodată, obținerea unor venituri profesionale peste plafonul prevăzut de lege poate duce la suspendarea plății.