Banii din Pilonul II se moștenesc. Cine poate încasa sumele și ce documente trebuie depuse

Pilonul II de pensii private include economii care nu se pierd în cazul decesului participantului înainte de pensionare. Sumele acumulate pot fi transmise moștenitorilor legali sau testamentari, cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. Pentru a intra în posesia banilor, beneficiarii trebuie să depună un dosar complet la administratorul fondului de pensii. Din ianuarie 2027, noile prevederi legislative vor clarifica și mai mult regulile privind plata acestor drepturi.

Pilonul II reprezintă proprietatea participantului, iar economiile acumulate în contul individual nu se sting odată cu decesul acestuia. Dacă titularul moare înainte de a beneficia de pensia privată, activele din cont sunt transferate moștenitorilor legali sau persoanelor desemnate prin testament, în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru a primi aceste sume, moștenitorii trebuie să se adreseze administratorului fondului de pensii la care era înscris participantul și să depună documentele necesare. Dosarul trebuie să includă certificatul de deces, certificatul de moștenitor sau hotărârea de succesiune, actul de identitate al moștenitorului și un cont bancar în care va fi virată suma cuvenită.

După primirea tuturor documentelor solicitate, administratorul fondului are la dispoziție cel mult 60 de zile pentru efectuarea plății către persoanele îndreptățite.

Începând cu luna ianuarie 2027, va intra în vigoare Legea nr. 2/2026, act normativ care stabilește reguli mai detaliate privind plata pensiilor private și transmiterea către moștenitori a activelor acumulate în conturile de pensii administrate privat. Noua lege introduce proceduri mai clare și termene bine definite, astfel încât beneficiarii să își poată exercita drepturile în condiții mai previzibile.

Legislația stabilește și situația în care participantul nu are moștenitori legali sau testamentari. În acest caz, sumele rămase în contul individual nu sunt distribuite altor participanți, ci sunt administrate potrivit prevederilor legale aplicabile sistemului de pensii private.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca fiecare participant să își informeze familia sau persoanele apropiate cu privire la existența contului de Pilonul II și la administratorul fondului la care contribuie. O astfel de informație poate simplifica identificarea drepturilor succesorale și poate evita întârzieri în recuperarea banilor.

Sumele moștenite sunt supuse regimului fiscal aplicabil la data plății, iar administratorii fondurilor furnizează beneficiarilor informațiile necesare privind declararea și plata acestora, în funcție de obligațiile prevăzute de legislația fiscală.

În practică, numeroși români nu cunosc faptul că economiile acumulate în conturile de pensii administrate privat pot fi moștenite. Ca urmare, există situații în care familiile nu solicită aceste drepturi după decesul unei persoane apropiate, deși legea le oferă posibilitatea de a intra în posesia sumelor.

Administratorii fondurilor nu află întotdeauna imediat despre decesul unui participant și, în multe cazuri, nu pot contacta direct familia. Din acest motiv, moștenitorii ar trebui să verifice dacă persoana decedată a contribuit la un fond de pensii administrat privat și să inițieze procedura de solicitare a banilor.

Valoarea economiilor din Pilonul II crește pe măsură ce contribuțiile sunt virate de-a lungul anilor. După o perioadă îndelungată de activitate, activele acumulate pot ajunge la zeci sau chiar sute de mii de lei, ceea ce transformă aceste sume într-un sprijin financiar important pentru moștenitori.

Legea recunoaște dreptul beneficiarilor de a încasa aceste economii, însă plata nu se realizează automat. Moștenitorii trebuie să depună documentele prevăzute de lege și să urmeze procedura administrativă pentru a intra în posesia sumelor acumulate în contul participantului.