ANAF schimbă regulile pentru audieri. Contribuabilii trebuie să respecte un nou termen pentru întâlnirile online

ANAF pregătește modificarea formularului folosit pentru invitațiile la audiere în cadrul verificărilor documentare, pentru a-l pune în acord cu procedura deja aplicabilă privind desfășurarea întâlnirilor prin videoconferință. Proiectul de ordin a fost publicat în transparență decizională pe 8 iulie și vizează eliminarea unei neconcordanțe dintre vechiul model al formularului și regulile aflate deja în vigoare. Schimbarea privește în special termenul în care contribuabilii își pot exprima opțiunea de participare online.

ANAF propune modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul președintelui ANAF nr. 3.666/2020, document care conține modelul formularului „Invitație pentru audiere” utilizat înainte de finalizarea unei verificări documentare. Scopul proiectului este actualizarea formularului astfel încât acesta să reflecte regulile introduse prin noua procedură privind organizarea întâlnirilor prin videoconferință.

În forma utilizată până în prezent, invitația prevede că un contribuabil care dorește desfășurarea audierii prin sisteme electronice audio-video trebuie să informeze organul fiscal cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora stabilite pentru întâlnire.

Între timp, însă, Agenția Națională de Administrare Fiscală a aprobat, prin Ordinul nr. 705 din 5 iunie 2026, o procedură distinctă pentru organizarea întâlnirilor prin platforma de videoconferință a Ministerului Finanțelor și ANAF. Noua reglementare stabilește un mecanism diferit de exprimare a opțiunii, motiv pentru care vechiul formular nu mai corespunde legislației în vigoare.

Conform procedurii aprobate, organul fiscal transmite contribuabilului, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), informarea privind posibilitatea desfășurării întâlnirii prin videoconferință, iar persoana vizată trebuie să își comunice opțiunea tot prin SPV, în termen de două zile lucrătoare.

Acest termen are caracter obligatoriu. Ordinul prevede în mod expres că opțiunea trebuie exercitată „sub sancțiunea decăderii din dreptul de a opta”. În lipsa unui răspuns transmis în intervalul prevăzut, contribuabilul este considerat că nu a ales participarea la întâlnire prin videoconferință.

Modificarea formularului nu introduce un termen nou, ci urmărește exclusiv corelarea documentului cu procedura deja aplicabilă. Regula celor două zile lucrătoare este în vigoare din 17 iunie 2026, data la care Ordinul ANAF nr. 705/2026 a început să producă efecte.

Același act normativ stabilește că, odată cu intrarea sa în vigoare, se abrogă orice dispoziție contrară. În aceste condiții, actualizarea formularului are rolul de a elimina diferența dintre modelul actual al invitației, care face încă referire la termenul de 24 de ore, și regulile care se aplică în prezent.

Totuși, noul model al formularului va putea fi utilizat oficial numai după aprobarea proiectului de ordin și publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Platforma de videoconferință a Ministerului Finanțelor și ANAF poate fi folosită pentru mai multe categorii de proceduri fiscale. Printre acestea se numără începerea și desfășurarea inspecțiilor fiscale, verificarea situației fiscale personale, discuțiile finale din cadrul controalelor, audierile aferente verificărilor documentare, anumite proceduri privind restituirile, eșalonările la plată sau grupurile fiscale, precum și audiențele și procedurile de mediere. Audierea desfășurată în cadrul verificării documentare este menționată în mod expres printre situațiile în care poate fi utilizată videoconferința.

Pentru accesarea platformei, contribuabilul trebuie să fie înregistrat în Spațiul Privat Virtual. După ce optează pentru desfășurarea întâlnirii prin videoconferință, modalitatea de organizare a acesteia nu mai poate fi modificată.

Cu o zi lucrătoare înaintea întâlnirii, organul fiscal transmite prin SPV regulile de participare și linkul necesar conectării. În situația în care contribuabilul este reprezentat de un împuternicit, trebuie comunicate și documentele referitoare la persoanele care vor participa la videoconferință.

După aprobarea proiectului, formularul actualizat va fi utilizat de structurile ANAF competente să efectueze verificări documentare, inclusiv structurile de inspecție fiscală, cele de control antifraudă, structurile care verifică situația fiscală personală și celelalte compartimente fiscale care desfășoară astfel de proceduri.

Invitația este transmisă înainte de emiterea unei decizii de impunere sau a unei dispoziții de măsuri, pentru ca persoanei verificate să îi fie oferită posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere asupra constatărilor inspectorilor fiscali.

Contribuabilul poate formula observații atât oral, în cadrul audierii, cât și în scris. Punctul de vedere scris poate fi transmis prin Spațiul Privat Virtual, prin e-mail, prin poștă sau direct la registratura organului fiscal, în condițiile precizate în invitație.

Pentru firme, persoanele fizice supuse verificărilor și profesioniștii contabili, principala modificare este legată de termenul în care poate fi aleasă participarea online. Opțiunea nu va mai fi raportată la limita de 24 de ore înaintea audierii, ci trebuie comunicată prin SPV în cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării transmise de ANAF. Din acest motiv, monitorizarea mesajelor primite în Spațiul Privat Virtual devine esențială, deoarece depășirea termenului conduce la pierderea dreptului de a solicita desfășurarea întâlnirii prin videoconferință.