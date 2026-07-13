Bicicleta lăsată pe casa scării îți poate aduce probleme. Când poți fi obligat să o muți din spațiul comun

Bicicleta depozitată pe casa scării este o soluție frecvent întâlnită în blocurile din România, însă nu este întotdeauna permisă. Folosirea spațiilor comune este reglementată de lege și de regulamentele asociațiilor de proprietari, iar în anumite situații proprietarul poate fi obligat să își mute bunul. Cele mai importante criterii sunt respectarea căilor de acces și a normelor privind siguranța locatarilor.

Bicicleta este unul dintre obiectele pe care mulți proprietari aleg să le depoziteze pe casa scării, în lipsa unei boxe sau a unui spațiu special amenajat. Totuși, această soluție trebuie analizată în raport cu regulile care guvernează utilizarea proprietății comune și cu drepturile celorlalți locatari.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, casa scării, holurile, culoarele și celelalte căi de acces fac parte din proprietatea comună a tuturor proprietarilor din imobil. Aceste spații sunt destinate circulației și accesului către apartamente și trebuie utilizate astfel încât să poată fi folosite în mod normal de toți locatarii.

Din acest motiv, depozitarea permanentă a bunurilor personale în aceste zone poate deveni o problemă atunci când restrânge spațiul de trecere sau împiedică folosirea normală a părților comune.

În practică, numeroase asociații de proprietari includ în regulamentul condominiului prevederi care interzic lăsarea bicicletelor, cărucioarelor, mobilierului ori a altor obiecte pe casa scării, pentru a preveni conflictele între vecini și pentru a menține libere căile de acces.

Simplul fapt că o bicicletă este amplasată pe casa scării nu înseamnă, în mod automat, că proprietarul încalcă legea. Situația se schimbă însă atunci când aceasta reduce spațiul destinat circulației, împiedică accesul locatarilor sau creează disconfort ori riscuri pentru ceilalți proprietari.

În astfel de cazuri, asociația de proprietari poate solicita mutarea bicicletei din spațiul comun. De asemenea, dacă adunarea generală a aprobat un regulament privind utilizarea proprietății comune, proprietarii au obligația de a respecta prevederile acestuia.

În plus, atunci când bicicleta este amplasată într-o zonă care afectează siguranța circulației în interiorul blocului sau împiedică evacuarea în caz de urgență, aceasta poate fi considerată un obstacol care trebuie îndepărtat.

Unul dintre cele mai importante motive pentru care administratorii și asociațiile de proprietari solicită eliberarea casei scării este respectarea normelor de securitate la incendiu.

Căile de evacuare trebuie să fie disponibile în permanență pentru ca locatarii să poată părăsi rapid clădirea în cazul unui incendiu sau al altei situații de urgență. În același timp, echipele de intervenție trebuie să poată avea acces fără obstacole în interiorul imobilului.

O bicicletă amplasată pe un palier îngust, într-un hol sau într-o zonă de trecere poate reduce lățimea căii de evacuare și poate îngreuna atât deplasarea locatarilor, cât și intervenția pompierilor sau a echipajelor de salvare.

Din acest motiv, acolo unde există boxe, rasteluri sau alte spații special amenajate, administratorii recomandă ca bunurile personale să fie depozitate exclusiv în aceste locuri.

În multe blocuri, disputele privind depozitarea bicicletelor apar din lipsa unor reguli clare sau din interpretarea diferită a drepturilor asupra spațiilor comune.

Dacă bicicleta este amplasată într-o zonă care nu îngreunează circulația, nu afectează căile de evacuare și există acordul vecinilor ori prevederi explicite în regulamentul asociației de proprietari, astfel de situații pot fi evitate.

În schimb, atunci când unul sau mai mulți locatari apreciază că spațiul comun este ocupat în mod abuziv sau că accesul este afectat, sesizarea poate ajunge în atenția conducerii asociației, care poate solicita eliberarea zonei.

Înainte de a depozita bicicleta pe casa scării, proprietarul ar trebui să consulte regulamentul condominiului și să verifice dacă folosirea acelui spațiu respectă atât normele interne ale asociației, cât și dreptul celorlalți locatari de a utiliza în condiții normale proprietatea comună.