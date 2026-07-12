Băuturile care deshidratează cel mai mult în timpul verii. Ce recomandă specialiștii când temperaturile depășesc 35 de grade

În perioadele caniculare, organismul pierde cantități importante de apă și electroliți prin transpirație, iar alegerea băuturilor devine esențială pentru menținerea hidratării. Deși multe persoane cred că orice lichid contribuie la refacerea rezervelor de apă, specialiștii avertizează că unele băuturi pot accentua deshidratarea sau pot crea o falsă senzație de hidratare. Alcoolul, băuturile foarte dulci și consumul excesiv de cofeină sunt principalele exemple indicate de experți.

Consumul de alcool în zilele foarte călduroase poate favoriza deshidratarea. Explicația este una fiziologică: alcoolul inhibă secreția hormonului antidiuretic (vasopresina), ceea ce determină rinichii să elimine o cantitate mai mare de apă prin urină.

În plus, temperaturile ridicate cresc deja pierderile de lichide prin transpirație. Combinația dintre căldură și alcool poate amplifica riscul apariției amețelilor, oboselii, crampelor musculare sau chiar al epuizării provocate de căldură.

Specialiștii recomandă ca persoanele care consumă alcool în timpul verii să alterneze fiecare băutură alcoolică cu unul sau două pahare de apă și să evite consumul în perioadele cu expunere prelungită la soare.

Cafeaua este adesea considerată o băutură care deshidratează, însă dovezile științifice arată că lucrurile sunt mai nuanțate.

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), consumul moderat de cafea nu produce deshidratare la adulții sănătoși, iar aportul zilnic de până la 400 mg de cofeină este considerat sigur pentru majoritatea adulților sănătoși.

Problemele apar atunci când sunt consumate cantități foarte mari de cofeină, în special prin băuturi energizante sau suplimente. O doză mare de cofeină poate avea un efect diuretic ușor la persoanele care nu sunt obișnuite cu aceasta, iar asocierea cu temperaturi ridicate poate accentua pierderea de lichide.

O doză obișnuită de espresso conține aproximativ 80 mg de cofeină, o ceașcă de cafea filtrată aproximativ 90 mg, iar o doză standard de băutură energizantă de 250 ml în jur de 80 mg.

Specialiștii atrag atenția că băuturile energizante conțin frecvent și cantități mari de zahăr, ceea ce le face o alegere și mai puțin potrivită în timpul caniculei.

Băuturile răcoritoare îndulcite și sucurile cu un conținut ridicat de zahăr pot părea răcoritoare, însă ele nu reprezintă cea mai bună soluție pentru hidratare.

Concentrațiile mari de zahăr încetinesc golirea stomacului și pot reduce viteza cu care apa este absorbită în organism. În plus, aceste băuturi aduc un aport caloric ridicat fără să înlocuiască eficient electroliții pierduți prin transpirație.

În cazul copiilor și persoanelor în vârstă, consumul frecvent al băuturilor foarte dulci în zilele caniculare poate contribui la un aport insuficient de apă, deoarece senzația de sete este diminuată temporar fără ca organismul să fie hidratat optim.

Organizațiile de sănătate publică recomandă ca apa să rămână principala sursă de hidratare în perioadele cu temperaturi ridicate. Consumul regulat de apă pe parcursul zilei este cea mai eficientă metodă de a compensa lichidele pierdute prin transpirație și de a reduce riscul deshidratării.

În cazul persoanelor care desfășoară activități fizice intense, lucrează în aer liber sau sunt expuse timp îndelungat la temperaturi foarte ridicate, pot fi utile și băuturile care conțin electroliți. Printre acestea se numără soluțiile de rehidratare orală disponibile în farmacii, băuturile izotonice destinate sportivilor, apa minerală cu un conținut ridicat de minerale, laptele și apa de cocos.

Aceste băuturi pot contribui la refacerea sodiului, potasiului și a altor minerale eliminate prin transpirație, însă nu sunt necesare pentru majoritatea persoanelor sănătoase care desfășoară activități obișnuite.

Și sucurile proaspăt stoarse din fructe, cunoscute drept fresh-uri, pot contribui la aportul de lichide și furnizează vitamine și minerale, în special potasiu. Totuși, ele conțin cantități importante de zaharuri naturale și nu ar trebui să înlocuiască apa ca principală sursă de hidratare. Specialiștii recomandă consumul lor cu moderație, iar fructele întregi rămân o alegere mai avantajoasă din punct de vedere nutrițional, deoarece oferă și fibre alimentare.

O altă opțiune potrivită pentru hidratarea zilnică este apa plată sau minerală aromatizată natural cu felii de lămâie, lime, castravete ori frunze de mentă, fără adaos de zahăr. De asemenea, ceaiurile neîndulcite, consumate reci sau la temperatura camerei, pot ajuta la menținerea hidratării, atât timp cât nu conțin cantități foarte mari de cofeină.

Medicii subliniază că, în timpul caniculei, alegerea băuturilor este la fel de importantă ca volumul de lichide consumat. Pentru majoritatea adulților sănătoși, apa rămâne cea mai sigură și eficientă soluție pentru menținerea unei hidratări corespunzătoare, iar băuturile bogate în zahăr sau alcoolul ar trebui limitate în perioadele cu temperaturi extreme.

Medicii atrag atenția că senzația de sete apare adesea după ce organismul a început deja să piardă o cantitate importantă de lichide. Printre primele semne ale deshidratării se numără uscăciunea gurii, urina închisă la culoare, durerile de cap, amețelile, oboseala și scăderea capacității de concentrare.

În perioadele cu temperaturi foarte ridicate, hidratarea trebuie făcută constant, înainte de apariția setei. Specialiștii recomandă limitarea consumului de alcool, evitarea excesului de băuturi energizante și alegerea apei ca principală sursă de lichide pe parcursul zilei. Astfel, riscul de deshidratare și de complicații asociate caniculei poate fi redus semnificativ, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice.