Ce insule din Europa sunt considerate ideale în 2026. Studiul care schimbă clasamentul clasic

Un nou studiu dedicat destinațiilor insulare din Europa pentru anul 2026 plasează Spania și Croația în topul preferințelor generale. Analiza a vizat 80 de insule și a urmărit să evidențieze acele locuri care combină condiții meteo favorabile, ofertă culinară diversificată și prezență extinsă a spațiilor verzi.

Potrivit datelor publicate de euronews, dificultatea alegerii unei insule pentru vacanță rămâne ridicată, având în vedere diversitatea geografică a continentului și numărul mare de destinații disponibile. Studiul a fost realizat de Saga Holidays și a avut ca scop facilitarea procesului de selecție pentru turiști.

Clasamentul a fost construit pe baza a trei indicatori principali: vremea, oferta de mâncare și băuturi, precum și gradul de acoperire cu spații verzi. Vremea a inclus elemente precum nivelul de însorire, precipitațiile, vântul și confortul termic.

Componenta gastronomică a fost calculată în funcție de numărul de restaurante, cafenele și baruri, raportat la dimensiunea fiecărei insule. În ceea ce privește vegetația, analiza a luat în considerare suprafața și proporția zonelor verzi.

„Acești factori au fost ponderați pentru a crea clasamentul final, spațiile verzi reprezentând 45%, vremea 35% și disponibilitatea mâncării și băuturilor 20%”, a declarat Saga Holidays. „Scorurile arhipelagului au fost calculate folosind scorul mediu al insulelor din fiecare grup.”

Rezultatele arată o prezență puternică a insulelor din Spania și Croația, care ocupă majoritatea pozițiilor din top 10. Tenerife, cea mai mare dintre Insulele Canare, se află pe primul loc, cu un scor de 95 din 100. Insula a fost apreciată pentru combinația de peisaje naturale, gastronomie locală și un nivel ridicat de soare pe tot parcursul anului.

Pe locul al doilea se situează La Palma, tot din arhipelagul Canarelor, cu 94 de puncte. Insula este cunoscută pentru statutul de Rezervație a Biosferei UNESCO și pentru accentul pus pe protejarea mediului natural.

Madeira, din Portugalia, ocupă poziția a treia, cu un scor de 93. Insula este asociată cu pădurea Laurissilva, inclusă în Patrimoniul Natural Mondial UNESCO.

Urmează două destinații din Croația: Korčula, pe locul patru, cu 92 de puncte, și Mljet, pe locul cinci, cu 90 de puncte. Ambele sunt situate în Marea Adriatică și sunt caracterizate prin peisaje naturale și atmosferă liniștită.

Topul general al celor 10 insule europene:

Tenerife, Insulele Canare, Spania: 95/100 puncte,

La Palma, Insulele Canare, Spania: 94/100,

Madeira, Portugalia: 93/100,

Korčula, Croația: 92/100,

Mljet, Croația: 90/100,

Mallorca, Insulele Baleare, Spania: 89/100,

Lošinj, Insulele Kvarner, Croația: 88/100,

Brač, Insulele Dalmate, Croația: 87/100,

Gran Canaria, Insulele Canare, Spania: 86/100,

La Gomera, Insulele Canare, Spania: 85/100.

Analiza dedicată climei evidențiază din nou dominația Insulelor Canare, considerate unele dintre cele mai însorite zone din Europa. Tenerife ocupă primul loc, cu un scor de 88 din 100, fiind remarcată pentru nivelul ridicat de soare și condițiile climatice constante.

La Gomera se află pe poziția a doua, fiind apreciată pentru peisajele sale vulcanice și zonele naturale variate. Gran Canaria completează topul, ocupând locul al treilea.

Tenerife, Spania: 88/100

La Gomera, Spania: 86/100

Gran Canaria, Spania: 85/100

La capitolul mâncare și băuturi, Italia se află în prim-plan, cu două insule în top trei. Capri ocupă prima poziție, urmată de Sardinia. Singura destinație din afara Italiei prezentă în acest clasament este Santorini, din Grecia.

Capri, Italia: 75/100

Sardinia, Italia: 66/100

Santorini, Grecia: 65/100.

Insula Capri este cunoscută pentru preparate locale precum salata Caprese și preparatele tradiționale din paste, apreciate în special pentru simplitatea ingredientelor și specificul regional.

Clasamentul dedicat naturii și spațiilor verzi este dominat de insulele din Croația. Mljet ocupă prima poziție, urmată de Madeira și Korčula.

Mljet, Croația: 86/100

Madeira, Portugalia: 85/100

Korčula, Croația: 83/100

Mljet este cunoscută local drept „Insula Verde”, fiind o destinație cu densitate ridicată de vegetație și zone naturale protejate, mai puțin frecventată decât alte destinații croate precum Dubrovnik sau Split.