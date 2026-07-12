Elevii de peste 16 ani pot primi indemnizație de șomaj timp de 6 luni, anunță AMOFM București

Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026, cu vârsta de cel puțin 16 ani, pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni, conform informațiilor transmise de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București.

Indemnizația este acordată în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) și se adresează persoanelor care se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Plata indemnizației începe după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii. Pe durata înregistrării la AMOFM București, absolvenții pot beneficia gratuit de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională prin cursuri gratuite și măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă.

Absolvenții care se angajează pentru prima dată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și normă întreagă pot primi o primă de stabilitate în valoare de 1.000 lei pe lună în primul an și 1.250 lei pe lună în al doilea an de activitate, conform legislației în vigoare.

De asemenea, cei care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni pot beneficia de o primă de inserție egală cu de trei ori valoarea ISR valabilă la data angajării.

Prin „absolvent” se înțelege persoana care a obținut diplomă sau certificat de studii în instituții de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat.

Termenul de 60 de zile pentru înregistrare începe să curgă din ziua următoare datei oficiale a absolvirii. Pentru elevii cu situația școlară neîncheiată la toate materiile, termenul se calculează de la data promovării examenului de corigență, conform adeverinței eliberate de școală.

Pentru înregistrare, absolvenții trebuie să prezinte actul de identitate, actele de studii sau adeverința care atestă data absolvirii și o declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate, formular disponibil pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea dedicată indemnizațiilor de șomaj.

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