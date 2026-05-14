Absolvenții instituțiilor de învățământ din promoția 2026 care au împlinit minimum 16 ani pot beneficia de indemnizație de șomaj pentru o perioadă de șase luni, dacă se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termenul prevăzut de lege. Anunțul a fost făcut de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM) București, care precizează că tinerii pot primi și alte forme de sprijin pentru integrarea pe piața muncii, inclusiv prime pentru angajare și servicii gratuite de formare profesională.

Măsurile vizează atât absolvenții de liceu și facultate, cât și pe cei care termină școli profesionale, postliceale sau alte forme de învățământ acreditate.

Potrivit informațiilor transmise de AMOFM București, indemnizația de șomaj este destinată absolvenților promoției 2026 care au cel puțin 16 ani și care nu reușesc să se angajeze imediat după finalizarea studiilor.

Sprijinul financiar este acordat pe o perioadă de șase luni și reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR) aflat în vigoare.

Pentru a beneficia de acest drept, absolvenții trebuie să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza domiciliului în maximum 60 de zile calendaristice de la absolvire.

„Indemnizaţia se acordă persoanelor care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă din raza domiciliului, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, în calitate de persoană aflată în căutarea unui loc de muncă. Plata indemnizaţiei se efectuează după expirarea perioadei de 60 de zile de la data absolvirii”, precizează instituția.

Astfel, simpla absolvire nu este suficientă pentru acordarea indemnizației. Tinerii trebuie să fie înregistrați oficial ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Pe lângă indemnizația de șomaj, absolvenții înregistrați la agențiile de ocupare pot beneficia gratuit de mai multe servicii menite să îi ajute să se integreze mai rapid pe piața muncii.

Printre acestea se numără:

informarea și consilierea profesională;

medierea muncii;

cursurile gratuite de formare profesională;

măsurile de stimulare a ocupării forței de muncă.

Prin aceste programe, autoritățile încearcă să faciliteze tranziția de la sistemul educațional către piața muncii, într-un context în care mulți tineri întâmpină dificultăți în găsirea primului loc de muncă.

Cursurile de formare profesională pot ajuta absolvenții să obțină calificări suplimentare sau să se specializeze în domenii unde există cerere mai mare de personal.

Legislația prevede și stimulente financiare pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă.

În aceste situații, tinerii pot beneficia de o primă de stabilitate acordată pe o perioadă de doi ani:

1.000 de lei pe lună în primul an;

1.250 de lei pe lună în al doilea an de activitate.

Scopul acestei măsuri este încurajarea angajărilor stabile și reducerea migrației rapide a tinerilor între locuri de muncă.

Autoritățile încearcă astfel să stimuleze menținerea absolvenților în câmpul muncii și să reducă riscul de șomaj în rândul tinerilor aflați la început de carieră.

Pe lângă prima de stabilitate, legea prevede și acordarea unei prime de inserție pentru anumite categorii de absolvenți.

Aceasta se acordă tinerilor care:

se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire;

se angajează ulterior, tot în termen de 60 de zile de la absolvire;

lucrează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

Prima de inserție este egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință aflat în vigoare la data angajării.

Măsura se aplică inclusiv absolvenților școlilor speciale și face parte din programele prin care statul încearcă să stimuleze angajarea rapidă a tinerilor.

AMOFM București precizează că prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut diplomă sau certificat de studii într-o instituție:

gimnazială;

profesională;

specială;

liceală;

postliceală;

universitară.

Sunt luate în calcul atât instituțiile de stat, cât și cele private autorizate sau acreditate potrivit legii.

În cazul absolvenților de liceu, termenul de 60 de zile începe să curgă din ziua următoare absolvirii studiilor, indiferent dacă elevul a promovat sau nu examenul de Bacalaureat.

Pentru elevii care au avut corigențe, termenul este calculat de la data promovării examenului de corigență, menționată în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

Pentru înregistrarea la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă, absolvenții trebuie să prezinte:

actul de identitate;

actele de studii și de calificare sau adeverința care atestă data absolvirii;

declarația pe proprie răspundere privind starea de sănătate.

Declarația este disponibilă pe site-ul ANOFM și trebuie completată la momentul depunerii documentelor.

Autoritățile recomandă absolvenților să respecte termenul de 60 de zile, deoarece depășirea acestuia poate duce la pierderea dreptului de a primi indemnizația de șomaj și celelalte forme de sprijin financiar.