Mulți angajați care lucrează pe perioadă determinată cred că nu pot beneficia de indemnizație de șomaj atunci când contractul expiră. Totuși, legislația în vigoare prevede clar că încetarea raporturilor de muncă la finalul perioadei stabilite prin contract este considerată un motiv neimputabil salariatului.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă stabilește că persoanele cărora le încetează raporturile de muncă din motive independente de voința lor pot solicita ajutor de șomaj.

În această categorie intră și angajații al căror contract individual de muncă a ajuns la termenul final pentru care a fost încheiat.

Astfel, simplul fapt că un contract pe durată determinată expiră nu elimină dreptul persoanei respective de a solicita indemnizația, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de lege.

Legea include mai multe cazuri în care încetarea raporturilor de muncă este considerată neimputabilă salariatului.

Printre acestea se află:

concedierea pentru motive care nu țin de persoana angajatului, precum desființarea postului;

concedierea pentru inaptitudine fizică sau psihică;

concedierea pentru necorespundere profesională;

retragerea autorizațiilor, avizelor sau atestatelor necesare pentru exercitarea profesiei;

reintegrarea pe post a unui salariat concediat anterior în mod nelegal;

încetarea contractului de muncă temporară la finalizarea misiunii.

În toate aceste situații, persoana afectată poate solicita ajutor de șomaj, însă acordarea efectivă a indemnizației depinde de îndeplinirea condițiilor legate de cotizare și de statutul solicitantului.

Pentru acordarea ajutorului de șomaj, una dintre cele mai importante condiții este legată de perioada în care persoana a contribuit la sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Potrivit legii, solicitantul trebuie să fi realizat un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii.

Acest stagiu reprezintă perioada în care angajatul a avut venituri salariale pentru care au fost plătite contribuțiile obligatorii către sistemul de asigurări pentru șomaj.

Totuși, legea prevede și anumite excepții. Unele perioade nu sunt luate în calcul atunci când se stabilește intervalul de 24 de luni utilizat pentru verificarea stagiului minim de cotizare.

În practică, aceste situații pot include anumite perioade de suspendare a contractului sau alte intervale prevăzute expres de legislația muncii și a asigurărilor sociale.

Pe lângă stagiul minim de cotizare, persoana care solicită indemnizația de șomaj trebuie să respecte și alte cerințe prevăzute de lege.

Solicitantul trebuie:

să fie înregistrat la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă;

să fie în căutarea unui loc de muncă;

să nu realizeze venituri sau să obțină venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință stabilit de lege.

De asemenea, persoana trebuie să fie aptă de muncă și disponibilă pentru ocuparea unui loc de muncă.

În funcție de situație, autoritățile pot solicita documente precum:

actul de identitate;

contractul individual de muncă și documentul care atestă încetarea acestuia;

adeverințe privind stagiul de cotizare;

acte de studii sau calificare profesională.

Contractele individuale de muncă pe durată determinată sunt utilizate frecvent în mai multe domenii economice, în special în activitățile sezoniere sau în sectoarele unde angajatorii preferă flexibilitatea forței de muncă.

Astfel de contracte sunt întâlnite des în:

retail;

agricultură;

construcții;

producție;

servicii;

HoReCa;

logistică.

În multe cazuri, angajații nu cunosc drepturile pe care le au după expirarea contractului și consideră că încetarea raporturilor de muncă la termen îi exclude automat de la plata șomajului.

Legislația tratează însă expirarea contractului ca pe o situație independentă de voința salariatului, ceea ce permite acordarea indemnizației dacă sunt respectate condițiile privind contribuțiile și înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă.

Specialiștii recomandă ca persoanele aflate în această situație să verifice atent documentele privind stagiul de cotizare și perioada lucrată înainte de depunerea cererii pentru șomaj.

De asemenea, este important ca solicitarea să fie făcută în termenul prevăzut de lege și ca persoana să se înregistreze cât mai rapid la agenția pentru ocuparea forței de muncă din județul de domiciliu.

În funcție de stagiul de cotizare acumulat și de istoricul profesional, perioada pentru care se acordă indemnizația poate varia, conform prevederilor legale aplicabile sistemului de asigurări pentru șomaj.