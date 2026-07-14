Indemnizația de șomaj se acordă doar în anumite condiții. Iată câți bani poți primi după concediere în 2026

Indemnizația de șomaj rămâne unul dintre principalele forme de sprijin financiar pentru persoanele care își pierd locul de muncă în 2026. În contextul unei piețe a muncii aflate în încetinire și al reducerii numărului de salariați, tot mai mulți români sunt interesați de condițiile de acordare și de modul de calcul al acestui drept. Legea stabilește criterii clare privind eligibilitatea, cuantumul și perioada în care poate fi acordată indemnizația.

Indemnizația de șomaj poate reprezenta un sprijin important pentru persoanele concediate, însă nu este acordată automat tuturor celor care își pierd locul de muncă. Evoluția pieței muncii arată că angajatorii sunt tot mai rezervați în privința angajărilor, iar numărul salariaților continuă să scadă.

Potrivit celor mai recente date, în luna aprilie 2026 România avea aproximativ 5,11 milioane de salariați, cu aproximativ 60.100 mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut. Pentru persoanele afectate de concedieri, statul poate acorda indemnizație de șomaj, însă aceasta este mai redusă decât venitul salarial anterior și poate fi obținută numai dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj stabilește că solicitantul trebuie să fi realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni anterioare depunerii cererii. Totodată, încetarea contractului individual de muncă trebuie să se producă din motive care nu îi sunt imputabile salariatului, cum sunt desființarea postului, reorganizarea activității sau restructurarea angajatorului.

În schimb, persoanele care aleg să demisioneze nu beneficiază, în mod obișnuit, de indemnizație de șomaj, deoarece încetarea raporturilor de muncă are loc la inițiativa lor. De asemenea, solicitantul trebuie să fie înregistrat la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă și să nu obțină venituri ori să realizeze, din activități autorizate, venituri care depășesc valoarea indicatorului social de referință, în condițiile prevăzute de lege.

Mulți salariați consideră că indemnizația de șomaj este calculată ca un procent din ultimul salariu încasat, însă legislația stabilește un mecanism diferit, bazat pe indicatorul social de referință și pe vechimea în muncă.

În 2026, indicatorul social de referință (ISR), care reprezintă baza de calcul a componentei fixe a indemnizației, este de 660 de lei. Astfel, persoanele care îndeplinesc condițiile minime de acordare și au un stagiu de cotizare de cel puțin un an pot primi o indemnizație de bază de 660 de lei pe lună.

Valoarea poate crește în funcție de vechimea în muncă. Legea prevede că, peste suma reprezentată de ISR, se adaugă un procent calculat din media salariului de bază brut realizat în ultimele 12 luni de stagiu de cotizare. Procentul este de 3% pentru persoanele cu un stagiu de cel puțin trei ani, de 5% pentru minimum cinci ani, de 7% pentru cel puțin zece ani și de 10% pentru cei care au cotizat cel puțin 20 de ani.

Astfel, un angajat care a lucrat opt ani și a avut un salariu de bază brut mediu de 6.000 de lei în ultimele 12 luni beneficiază de un procent de 5%. Componenta suplimentară este de 300 de lei, iar indemnizația lunară ajunge la 960 de lei.

În cazul unui salariat cu peste 20 de ani de vechime și un salariu de bază brut mediu de 8.000 de lei, procentul suplimentar este de 10%. Componenta variabilă ajunge la 800 de lei, ceea ce înseamnă o indemnizație lunară de 1.460 de lei.

Aceste exemple sunt orientative și ilustrează modul de calcul prevăzut de lege. Valoarea finală este stabilită de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în baza documentelor care atestă stagiul de cotizare și veniturile luate în calcul conform prevederilor legale.

Durata pentru care poate fi acordată indemnizația de șomaj este direct legată de stagiul de cotizare acumulat de persoana care solicită acest drept. Cu cât vechimea în muncă este mai mare, cu atât perioada de acordare este mai lungă.

Persoanele care au cotizat cel puțin un an pot beneficia de indemnizație timp de șase luni. Pentru cei care au realizat un stagiu de cotizare de minimum cinci ani, perioada de acordare crește la nouă luni.

Cea mai mare perioadă de acordare este de 12 luni și se aplică persoanelor care au un stagiu de cotizare de peste zece ani.

Astfel, un angajat concediat după doi ani de activitate poate încasa indemnizația timp de șase luni. O persoană cu opt ani de cotizare poate beneficia de acest sprijin timp de nouă luni, iar un salariat cu peste zece ani de vechime poate primi indemnizația de șomaj timp un an, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.