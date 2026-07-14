Schimbări de la 1 august în Germania și UE. Românii stabiliți acolo vor fi direct vizați

Schimbări importante vor intra în vigoare în Germania și în Uniunea Europeană începând cu 1 august 2026, iar măsurile îi vor afecta inclusiv pe românii care locuiesc, muncesc sau își cresc copiii în această țară. Noile reguli vizează educația, drepturile consumatorilor, inteligența artificială, reciclarea și formarea profesională. O parte dintre prevederi se vor aplica imediat, iar altele vor fi implementate etapizat în următorii ani.

Schimbările care intră în vigoare de la începutul lunii august aduc un drept nou pentru familiile din Germania, inclusiv pentru românii care locuiesc și își cresc copiii în această țară. Începând cu 1 august 2026, elevii care intră în clasa I vor beneficia de dreptul la îngrijire pe tot parcursul zilei, după încheierea programului școlar.

Măsura urmărește să le ofere părinților posibilitatea de a îmbina mai ușor activitatea profesională cu responsabilitățile familiale, după încheierea perioadei de grădiniță. Dreptul va fi introdus gradual, astfel încât sistemul să poată fi extins la nivel național.

În prima etapă, prevederea se aplică exclusiv copiilor înscriși în clasa I. Din anul școlar 2029-2030, dreptul va fi extins pentru toți elevii din clasele I-IV.

Utilizarea serviciului rămâne opțională, iar părinții vor decide dacă solicită sau nu accesul copiilor la programul de îngrijire de după orele de curs.

Începând cu luna august, Uniunea Europeană pune în aplicare noi măsuri care urmăresc atât protejarea consumatorilor, cât și creșterea transparenței în utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială. Noile reguli vor avea efecte asupra producătorilor, comercianților, companiilor și instituțiilor publice din toate statele membre.

De la 1 august, statele membre vor începe aplicarea legislației care transpune așa-numitul „drept la reparație”. Noile norme sunt concepute pentru a încuraja repararea produselor defecte în locul înlocuirii acestora cu unele noi.

Reglementările vizează o gamă extinsă de produse, printre care smartphone-uri, tablete, mașini de spălat, mașini de spălat vase și frigidere. Producătorii nu vor mai putea împiedica efectuarea reparațiilor prin restricții tehnice, limitări software sau clauze contractuale nejustificate. Totodată, legislația urmărește să îmbunătățească accesul la piese de schimb și să stimuleze un consum mai sustenabil al echipamentelor electronice și electrocasnice.

Din 2 august 2026 vor deveni aplicabile și noi prevederi din AI Act, regulamentul european care stabilește cadrul de utilizare a inteligenței artificiale în Uniunea Europeană.

Noile obligații au ca obiectiv creșterea transparenței sistemelor bazate pe inteligență artificială. În numeroase situații, utilizatorii vor trebui informați că interacționează cu un chatbot sau că vizualizează conținut generat ori modificat cu ajutorul inteligenței artificiale. În același timp, companiile și instituțiile care utilizează sisteme AI considerate cu risc ridicat, inclusiv în domenii precum sănătatea, educația, sistemul bancar, administrația publică sau recrutarea de personal, vor avea obligații suplimentare.

Pe parcursul lunii august vor intra în vigoare și alte măsuri care urmăresc reducerea impactului asupra mediului și adaptarea pregătirii profesionale la cerințele actuale ale pieței muncii. Schimbările îi vizează atât pe producători și comercianți, cât și pe persoanele care aleg o carieră în domeniul construcțiilor.

Din 12 august 2026 va deveni aplicabilă cea mai mare parte a prevederilor regulamentului european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

Noile reguli urmăresc reducerea cantității de deșeuri, extinderea utilizării ambalajelor reutilizabile și creșterea gradului de reciclare. Consumatorii nu vor resimți imediat toate modificările, deoarece implementarea va avea loc în etape. În următorii ani vor fi introduse noi marcaje pe ambalaje, vor apărea mai multe soluții reutilizabile, iar modul în care sunt ambalate numeroase produse va fi modificat.

Tot de la 1 august vor intra în vigoare noi programe de formare profesională pentru persoanele care încep pregătirea în domeniul construcțiilor în Germania.

Modificările vizează 19 meserii din sectorul construcțiilor, inclusiv specializări din construcții generale, lucrări de finisaje și infrastructură. Potrivit publicației Futurzone, programele au fost actualizate pentru a răspunde mai bine cerințelor actuale ale pieței muncii și pentru a integra tehnologiile moderne utilizate în acest domeniu.