Samsung revine pe primul loc în piața smartphone-urilor. Apple pierde poziția de lider, pe fondul crizei globale de memorie RAM

Samsung a redevenit cel mai mare producător de smartphone-uri din lume, depășind Apple în al doilea trimestru din 2026. Potrivit unui nou raport Counterpoint Research, succesul companiei sud-coreene vine pe fondul cererii ridicate pentru seria Galaxy S26, în timp ce Apple a fost afectată de deficitul global de memorie RAM, provocat de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.

Compania de analiză Counterpoint Research arată că Samsung a recâștigat poziția de lider mondial pe piața smartphone-urilor în trimestrul al doilea din 2026, după ce Apple preluase conducerea la începutul anului datorită vânzărilor record de iPhone.

Potrivit raportului, Samsung deține în prezent o cotă de piață globală de 24%, cea mai mare dintre primii cinci producători de telefoane mobile.

Creșterea a fost susținută în principal de seria Galaxy S26, lansată în februarie, iar modelul Galaxy S26 Ultra s-a remarcat drept cel mai performant produs al companiei în ceea ce privește livrările, potrivit Mashable.

Deși a coborât pe locul al doilea, Apple nu a înregistrat un declin al afacerii. Dimpotrivă, compania a raportat o creștere anuală de 3% în trimestrul al doilea și a ajuns la o cotă de piață globală record de 20%.

Modelul iPhone 17 a fost cel mai livrat smartphone la nivel mondial în această perioadă, însă producătorul american a întâmpinat dificultăți din cauza deficitului de memorie RAM.

Counterpoint Research arată că Apple a prioritizat alocarea componentelor către modelele din generația actuală, ceea ce a redus disponibilitatea unor modele mai vechi și a afectat cererea pentru acestea.

Raportul mai evidențiază că piața din China a rămas un punct slab pentru Apple, livrările companiei continuând să scadă în această țară.

Potrivit analiștilor, dezvoltarea rapidă a infrastructurii pentru inteligența artificială a dus la o cerere foarte mare pentru cipuri de memorie, ceea ce a provocat un deficit global de RAM și a crescut costurile de producție pentru telefoanele mobile.

Samsung a fost mai puțin afectată de această situație deoarece produce și propriile memorii, ceea ce i-a oferit un avantaj competitiv.

Compania a majorat ușor prețurile în februarie, însă nu a aplicat scumpiri modelului Galaxy S26 Ultra, unul dintre principalele motoare ale creșterii din acest trimestru. În același timp, pe piață circulă informații potrivit cărora Samsung ar putea anunța noi majorări de preț odată cu lansarea următoarei generații de telefoane pliabile.

Apple, în schimb, nu a crescut până acum prețurile seriei iPhone 17, chiar dacă în luna iunie a majorat prețurile unor modele de MacBook și iPad.

Counterpoint Research estimează că anul 2026 va rămâne unul complicat pentru industria smartphone-urilor.

Compania prognozează o scădere de aproximativ 14% a livrărilor globale de telefoane mobile, pe fondul creșterii prețurilor și al cererii mai reduse din partea consumatorilor.

Analiștii consideră că lansarea seriei iPhone 18, programată pentru luna septembrie, va avea un rol important în evoluția cotei de piață a Apple în a doua parte a anului și ar putea reaprinde competiția pentru poziția de lider mondial între cei doi mari producători.