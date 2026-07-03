Apple pregătește o ofensivă majoră pe piața smartphone-urilor. Compania ar putea lansa cel puțin cinci modele noi de iPhone până în 2027

Apple intenționează să lanseze cel puțin cinci modele noi de iPhone în perioada cuprinsă între a doua jumătate a anului 2026 și prima jumătate a anului 2027, accelerând totodată dezvoltarea dispozitivelor pliabile, în încercarea de a-și consolida poziția pe piață într-un context marcat de deficitul global de componente, potrivit unui raport publicat de Nikkei Asia.

Conform informațiilor citate de publicația asiatică, compania americană le-a solicitat furnizorilor să se pregătească pentru producția a aproximativ 10 milioane de iPhone-uri pliabile în acest an, în creștere față de estimările anterioare, care indicau un volum cuprins între 7 și 8 milioane de unități.

Înaintea lansării primului său dispozitiv pliabil, Apple ar fi asigurat deja componente suficiente pentru aproximativ 80 de milioane de smartphone-uri care fac parte din noile modele programate pentru a doua jumătate a anului 2026.

Potrivit informațiilor citate de CNBC, producția totală de smartphone-uri a Apple în 2026 este estimată să depășească 220 de milioane de unități. Dimensiunea operațiunilor companiei și puterea sa de negociere în achiziția de memorii și alte componente rămân considerabil superioare celor ale majorității competitorilor, în condițiile în care cererea generată de dezvoltarea inteligenței artificiale continuă să provoace perturbări în lanțurile de aprovizionare.

Această poziție i-a permis Apple să gestioneze mai eficient deficitul de componente decât rivalii chinezi Xiaomi, Oppo și Vivo, companii care și-ar fi redus obiectivele anuale de producție la sub 100 de milioane de unități fiecare.

Surse din industrie au indicat pentru Nikkei Asia că producătorii chinezi de smartphone-uri se confruntă cu dificultăți mai mari în obținerea unor volume suplimentare de memorii sau în acceptarea unor prețuri mai ridicate pentru componente, în comparație cu Apple. Această situație ar oferi companiei americane un avantaj strategic pentru lansarea unor modele de iPhone și în sezonul de primăvară, cu scopul de a câștiga cotă de piață.

Eforturile Apple de a-și asigura aprovizionarea cu componente au loc într-un context de penurie globală de memorii, determinată de cererea în creștere venită din partea centrelor de date dedicate inteligenței artificiale, fenomen care contribuie la majorarea costurilor în întreaga industrie tehnologică.

În paralel, Bloomberg a relatat că Apple poartă discuții pentru a achiziționa cipuri de memorie destinate dispozitivelor vândute în China de la producătorii chinezi ChangXin Memory Technologies și Yangtze Memory Technologies. Ambele companii figurează pe lista Pentagonului cu entități despre care autoritățile americane susțin că ar sprijini armata chineză. Apple nu a confirmat oficial aceste negocieri, iar informațiile disponibile indică faptul că discuțiile sunt încă în desfășurare.

Compania caută, potrivit informațiilor apărute, să își diversifice baza de furnizori, în condițiile în care deficitul de memorii continuă să afecteze producția din întregul sector al electronicelor de consum.

Nikkei Asia mai informează că Apple intenționează să introducă cel puțin două noi modele de iPhone în prima jumătate a anului 2027, printre acestea numărându-se modelul standard iPhone 18 și un nou model iPhone Air.

Strategia agresivă de lansări vine după ce Apple a majorat săptămâna trecută prețurile pentru gamele MacBook și iPad, pe fondul creșterii costurilor pentru memorii și soluțiile de stocare.