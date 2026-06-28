Tehnologia pe vârf de munte: Cum îți ții telefonul, căștile și boxa încărcate în orice aventură outdoor

Pe munte, telefonul a devenit la fel de important ca bocancii. De la hărți GPS la prognoze meteo, bateria poate decide siguranța unei drumeții. Descoperă soluțiile moderne de încărcare care îți țin aventura activă, indiferent cât de departe alegi să mergi în natură astăzi.

Sezonul drumețiilor și al vacanțelor este deja aici. Versanții munților s-au îmbrăcat în culorile rododendronilor și ale bujorilor de munte, iar acest moment este ideal pentru a porni pe trasee. Tehnologia face ca drumețiile să fie astăzi mai sigure și mai plăcute ca oricând, mai ales datorită navigației GPS și a prognozelor meteo mult mai precise.

Într-o vacanță la munte, telefonul a devenit un instrument esențial care trebuie să rămână activ aproape permanent. El este folosit pentru navigație live prin GPS, verificarea condițiilor meteo, comunicare prin mesaje și, desigur, pentru fotografii. Pe traseu, smartphone-ul este adesea cel mai important echipament din rucsac.

Problema este că telefoanele moderne au nevoie, în general, de încărcare zilnică. Navigația prin satelit consumă rapid bateria, mai ales atunci când sunt utilizate simultan mai multe sisteme de poziționare, precum GPS și GLONASS, alături de alte rețele de sateliți. Într-un astfel de context, autonomia devine un factor critic în timpul drumețiilor.

În funcție de durata excursiei, utilizatorii ajung fie să reducă consumul de energie prin limitarea aplicațiilor active și activarea modului de economisire, fie să se bazeze pe o baterie externă pentru a asigura funcționarea continuă a telefonului pe tot parcursul traseului.

În acest context, soluțiile de alimentare portabile devin extrem de utile. Gama de produse a Anker include opțiuni gândite special pentru drumeți și pasionați de aventuri, de la baterii externe compacte până la dispozitive ușoare, ușor de transportat în rucsac.

Pentru excursii de o zi sau drumeții scurte, Anker MagGo Power Bank 10K Slim este o soluție practică. Este mai mic decât un telefon și cântărește aproximativ 200 de grame, ceea ce îl face ușor de transportat chiar și într-un buzunar lateral al rucsacului. Încărcarea wireless de 15 W este utilă în pauzele scurte, iar portul USB-C de 30 W permite reîncărcarea rapidă a telefonului atunci când este nevoie.

Pentru excursii mai lungi, weekenduri la cort sau utilizarea mai multor dispozitive simultan, Anker Power Bank A1695 reprezintă o soluție mai avansată. Cu o capacitate de 25.000 mAh și o putere totală de până la 165 W, acest model poate alimenta simultan telefonul, căștile, camera foto, dar și dispozitive mai solicitante precum un laptop sau o dronă.

Cele trei porturi USB-C și portul USB-A oferă flexibilitate ridicată, iar fiecare port USB-C poate furniza până la 100 W. În plus, cablurile integrate, inclusiv unul retractabil, elimină necesitatea de a mai transporta cabluri separate. Ecranul inteligent afișează nivelul bateriei, puterea de încărcare și timpul estimat rămas, oferind un control mai bun asupra consumului de energie în drumețiile de mai multe zile. Cu o greutate de aproximativ 595 de grame, acest model nu este destinat drumețiilor ultra-ușoare, însă este foarte potrivit pentru camping, expediții lungi sau utilizare în grup.

Cei care merg pe munte au nevoie de căști care să rămână fixate stabil în urechi, să reziste la transpirație, să facă față eventualelor ploi ușoare și să rămână confortabile chiar și în timpul utilizării prelungite, de mai multe ore.

soundcore Sport X20 sunt concepute exact pentru acest tip de utilizare activă. Datorită cârligelor ajustabile, ele rămân bine fixate în timpul mișcării, fie că este vorba de drumeții sau alte activități fizice. Autonomia ajunge până la 12 ore de utilizare continuă, iar împreună cu bateria din carcasă poate urca până la 48 de ore, ceea ce le face potrivite pentru excursii mai lungi sau weekenduri în natură.

Aceste căști oferă protecție împotriva apei, prafului și transpirației, fiind adaptate pentru condiții variate de teren. În plus, dispun de funcție de anulare activă a zgomotului (ANC), utilă în spații închise sau în medii mai liniștite, precum acasă sau la birou. Pe traseu, însă, utilizarea ANC trebuie făcută cu atenție, iar în zonele aglomerate sau pe drumuri forestiere este mai sigur să fie folosit modul standard sau modul transparency, pentru a rămâne conștient de sunetele din jur.

Pentru situațiile de odihnă în timpul drumețiilor, în special la cort sau în refugii montane, soundcore Sleep A30 reprezintă o soluție mai puțin obișnuită, dar utilă. Acestea sunt concepute special pentru a reduce zgomotele de fundal, inclusiv sforăitul, prin tehnologia Adaptive ANC, ajutând utilizatorii să doarmă mai bine în medii zgomotoase.

Cu o greutate de aproximativ 3 grame per cască și vârfuri din silicon moale, sunt suficient de confortabile pentru a fi purtate pe timpul nopții. Autonomia ajunge până la 9 ore la o singură încărcare, iar împreună cu carcasa poate urca până la 45 de ore. În plus, au certificare IPX4 pentru rezistență la apă, iar datele despre calitatea somnului pot fi urmărite direct în aplicația mobilă dedicată.

La finalul traseului, momentul este dedicat relaxării. soundcore Boom Go 3i este o boxă portabilă gândită special pentru camping și activități în aer liber, având dimensiuni suficient de reduse încât poate încăpea în palmă. Cu toate acestea, nu este neapărat cea mai potrivită alegere pentru drumețiile lungi în care fiecare gram din rucsac contează.

Deși are o greutate de doar aproximativ 380 de grame, dispozitivul oferă o putere surprinzătoare. Boxa are o putere de ieșire de 15 W și poate atinge un volum maxim de 92 dB, comparabil cu zgomotul produs de o unealtă electrică în funcțiune. În plus, tehnologia BassUp 2.0 ajută la redarea frecvențelor joase într-un mod mai profund și fără distorsiuni evidente, ceea ce îmbunătățește experiența audio în aer liber.

Autonomia ajunge până la 24 de ore, suficient pentru un weekend petrecut în natură fără grija încărcării. În plus, boxa poate funcționa și ca power bank de urgență, permițând încărcarea telefonului sau a căștilor atunci când nu mai există alte surse de energie disponibile, o funcție utilă în situațiile neprevăzute.

Datorită protecției IP68 împotriva apei și prafului, dispozitivul poate fi folosit în aproape orice condiții de exterior, fiind rezistent la medii dificile. Singura limitare importantă rămâne utilizarea în apă, precum în piscine, unde nu este recomandată.

Anker Innovations este un lider global în tehnologiile de încărcare și soluțiile pentru energie, dar și un jucător important în zona de electronice de consum. Compania dezvoltă produse care susțin experiențe premium în audio, divertisment mobil și tehnologii pentru case inteligente. Inovațiile sale sunt susținute de trei branduri principale: Anker, eufy și soundcore, fiecare concentrat pe a face tehnologia mai accesibilă și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi.