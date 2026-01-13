Samsung Galaxy S26 Ultra este, la început de 2026, unul dintre cele mai așteptate telefoane cu Android. Modelul mizează pe continuitate, dar și pe rafinări tehnice clare.

Telefonul este echipat cu un ecran Dynamic AMOLED 2X de aproximativ 6,8 inci, cu rezoluție QHD+ și rată de refresh adaptivă de până la 120 Hz. La nivel de performanță, S26 Ultra folosește un chipset din clasa Snapdragon 8 de ultimă generație sau Exynos, în funcție de piață, alături de configurații care pot ajunge la 16 GB RAM.

Zona foto rămâne unul dintre punctele forte. Camera principală de 200 MP este completată de un teleobiectiv periscopic cu zoom optic ridicat, plus senzori dedicați pentru ultra-wide și tele. Bateria trece de 5.000 mAh, cu suport pentru încărcare rapidă și wireless, iar suportul software extins rămâne un argument important pentru acest model.

Unul dintre cele mai discutate dispozitive ale începutului de 2026 este Samsung Galaxy Z TriFold, un telefon pliabil cu structură în trei segmente. Acest format permite transformarea telefonului într-un ecran de dimensiunea unei tablete compacte.

Dispozitivul oferă un ecran principal de aproximativ 10 inci, bazat pe tehnologie AMOLED LTPO, gândit pentru multitasking, productivitate și consum media. În format pliat, telefonul rămâne utilizabil ca smartphone clasic, cu un ecran extern dedicat.

Hardware-ul este de nivel flagship, cu procesor de top, memorie RAM generoasă și stocare rapidă. Bateria este împărțită în mai multe celule pentru a menține un profil echilibrat. TriFold nu este un model de volum, ci un produs demonstrativ, care arată direcția în care se îndreaptă segmentul pliabilelor premium.

Motorola Razr Fold este un alt model pliabil important la început de 2026, dar cu o abordare diferită față de Samsung. Telefonul adoptă un format tip carte, cu un ecran interior mare, de peste 8 inci, și un display extern generos.

Ecranul principal are rezoluție ridicată, rată mare de refresh și este optimizat pentru aplicații de birou, browsing și multitasking. Sistemul foto include senzori de 50 MP, inclusiv un teleobiectiv cu zoom optic, iar camerele sunt gândite pentru utilizare atât în mod pliat, cât și deschis.

Motorola mizează pe un echilibru între dimensiune, greutate și autonomie, cu o baterie suficient de mare pentru o zi de lucru intensă. Razr Fold se adresează utilizatorilor care vor un ecran mare, dar nu doresc un telefon clasic de tip tabletă.

OnePlus Turbo 6 este unul dintre cele mai interesante telefoane non-pliabile ale începutului de 2026, mai ales datorită bateriei neobișnuit de mari, de aproximativ 9.000 mAh.

Telefonul vine cu un ecran AMOLED de aproape 6,8 inci, rată de refresh ridicată și rezoluție peste medie. La interior se află un procesor din gama Snapdragon 8s, susținut de până la 16 GB RAM, ceea ce îl face potrivit pentru gaming și aplicații solicitante.

Încărcarea rapidă, de peste 80 W, reduce semnificativ timpul de alimentare, în ciuda capacității mari a bateriei. Turbo 6 este gândit pentru utilizatori care vor autonomie reală de două zile, fără a face compromisuri majore la performanță.

Honor Power 2 este un model care se evidențiază clar prin bateria de peste 10.000 mAh, una dintre cele mai mari întâlnite pe un smartphone mainstream la început de 2026.

Telefonul folosește un ecran mare, cu rezoluție 1.5K, și un procesor din gama MediaTek, ales pentru eficiență energetică. Accentul nu cade pe performanță extremă, ci pe autonomie ridicată, stabilitate și utilizare îndelungată fără încărcare.

Power 2 se adresează utilizatorilor care pun pe primul loc durata de viață a bateriei, fie că este vorba despre muncă pe teren, consum media sau utilizare intensă pe parcursul mai multor zile.

Seria Realme 16 Pro este prezentă la început de 2026 ca o opțiune atractivă în zona upper mid-range. Modelele vin cu senzori foto de până la 200 MP, accent pe procesare AI și funcții avansate pentru fotografie.

Ecranele AMOLED au rată mare de refresh, iar bateriile depășesc 7.000 mAh, cu suport pentru încărcare rapidă. Performanța este asigurată de chipseturi moderne, suficiente pentru utilizare zilnică, gaming moderat și multitasking.