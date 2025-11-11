În această categorie de preț, denumită de specialiști „flagship”, se regăsesc cele mai performante și mai bine echipate dispozitive ale producătorilor de top. Telefoanele scumpe oferă ecrane cu rezoluții spectaculoase, luminozitate foarte ridicată și o fluiditate vizibilă datorită ratelor de refresh de 120 Hz.

Camerele foto sunt comparabile cu aparatele profesionale, având senzori mari, zoom optic real și posibilitatea de a filma la rezoluție 8K. În interior, procesoarele de ultimă generație asigură o putere de calcul impresionantă, potrivită chiar și pentru gaming sau editare video.

Un alt avantaj important este suportul software extins. Branduri precum Apple și Samsung garantează actualizări de sistem și de securitate pentru o perioadă de până la șapte ani, ceea ce înseamnă că un telefon premium poate rămâne actual mult mai mult timp. La acestea se adaugă și materialele de construcție: aluminiu, titan sau sticlă rezistentă, care oferă un aspect elegant și o senzație de soliditate.

Totuși, un telefon de 1000 de euro nu este de două ori mai bun decât unul de 500. În ultimii ani, producătorii au ridicat nivelul și pentru modelele de gamă medie, care oferă performanțe excelente, camere decente și o autonomie foarte bună. Diferențele reale între un flagship și un mid-range țin mai degrabă de rafinament și de detalii, nu de funcționalitatea de bază.

De asemenea, telefoanele scumpe se devalorizează rapid. În primul an de la lansare, un model premium poate pierde între 30 și 40% din valoarea de piață. Reparațiile sunt și ele costisitoare, în contextul în care înlocuirea unui ecran spart poate depăși 300 de euro.

Pentru unii utilizatori, însă, investiția este justificată. Profesioniștii din domeniul foto-video, creatorii de conținut sau cei care folosesc intens telefonul în scopuri de lucru pot beneficia cu adevărat de avantajele tehnice ale unui dispozitiv de top.

De asemenea, merită luat în considerare și confortul celor care sunt deja integrați într-un anumit ecosistem, precum cel Apple sau Samsung, unde sincronizarea cu alte dispozitive aduce un plus real de eficiență.

În schimb, pentru majoritatea utilizatorilor care folosesc un smartphone doar pentru apeluri, mesaje, rețele sociale și câteva fotografii, un model de 500-700 de euro oferă o experiență excelentă, fără compromisuri vizibile.

Cele mai recente telefoane flagship de la Apple sunt modelele iPhone 17 Pro şi iPhone 17 Pro Max. Acestea vin cu procesoare foarte puternice şi cu camere de nivel profesional, iar sistemul de camere Pro Fusion de 48 MP este descris de Apple ca cel mai performant până acum.

Samsung oferă de asemenea flagship‐uri spectaculoase, precum modelul Galaxy S25 Ultra. Acest model încorporează cele mai noi tehnologii pentru 2025, inclusiv un procesor Snapdragon 8 Elite şi funcţii avansate de inteligenţă artificială integrate în sistemul One UI.

În plus, Samsung continuă să ofere telefoane pliabile de top (de exemplu seria Z Fold), oferind un ecran generos ce se poate transforma într‐o mică tabletă, ideal pentru multitasking, explorare multimedia sau utilizatorii intensivi de conţinut.