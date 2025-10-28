Contrar percepției unei economii aflate sub presiune, China înregistrează o creștere semnificativă a numărului de mari averi.

Conform clasamentului anual realizat de Hurun Research Institute, țara are acum un număr record de 1.434 persoane cu un patrimoniu de cel puțin 5 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 702 milioane de dolari. Împreună, aceste averi însumează peste 30.000 de miliarde de yuani, adică în jur de 4.200 de miliarde de dolari.

Clasamentul, publicat în fiecare an din 1999, include nu doar cetățenii din China continentală, ci și pe cei din Hong Kong, Macao și Taiwan. Evaluările au fost realizate pe baza valorilor de piață ale acțiunilor la data de 1 septembrie 2025.

În ceea ce privește miliardarii în dolari, numărul lor a ajuns la 1.021, în creștere cu aproape o treime față de 2024. Acest avans contrazice tendințele economice mai lente observate la nivel național, subliniind rezistența și capacitatea de adaptare a marilor companii private chineze.

În vârful clasamentului Hurun pentru anul 2025 se produce o schimbare semnificativă. Zhong Shanshan, fondatorul și președintele companiei Nongfu Spring, cel mai mare producător de băuturi din China, revine pe prima poziție. El deține, de asemenea, participații importante în sectorul farmaceutic, prin compania YST.

Este pentru a patra oară când Zhong ocupă primul loc în topul Hurun, poziție pe care o câștigă datorită unei creșteri consistente a averii sale, care a urcat cu 56% într-un singur an. Valoarea totală a patrimoniului său este estimată la 530 de miliarde de yuani, echivalentul a 74 de miliarde de dolari.

Zhong îl devansează astfel pe Zhang Yiming, fondatorul ByteDance și proprietarul platformei TikTok, care coboară pe locul al doilea. Averea acestuia a crescut totuși cu 34%, ajungând la 66 de miliarde de dolari.

Ma Huateng, cunoscut și sub numele de Pony Ma, fondatorul gigantului Tencent, își păstrează locul al treilea, însă diferența dintre el și Zhang s-a redus la doar un miliard de dolari, în urma unei creșteri de 65% a averii sale.

Cea mai spectaculoasă evoluție din topul Hurun îi aparține lui Lei Jun, fondatorul Xiaomi. Valoarea averii sale a crescut cu 151% într-un singur an, datorită extinderii rapide a companiei sale în domeniul vehiculelor electrice. Dacă în trecut Xiaomi era recunoscută mai ales pentru producția de smartphone-uri, grupul a reușit în ultimii ani să se impună drept un jucător important în industria auto de nouă generație.

Averea lui Lei Jun este estimată acum la 45,5 miliarde de dolari, ceea ce îl propulsează de pe locul 14 în 2024 pe poziția a 5-a în 2025. Este prima dată după 2019 când antreprenorul reintră în Top 10 al celor mai bogați chinezi.

Tendința reflectă o dinamică mai amplă: industria vehiculelor electrice devine un motor major al acumulării de capital în China. În topul celor mai bogați zece chinezi se regăsesc deja trei figuri asociate acestui sector – Lei Jun de la Xiaomi, Robin Zeng, fondatorul producătorului de baterii CATL, aflat pe locul 4, și Eric Li, președintele companiei auto Geely, care ocupă poziția a 10-a.

Rupert Hoogewerf, președintele și directorul de cercetare al institutului Hurun, consideră că viitorul topurilor va fi marcat tot mai mult de antreprenorii implicați în domeniile tehnologiei verzi și roboticii.

„Cine sunt candidații la prima poziție în viitoarele clasamente Hurun ale celor mai bogați chinezi? În frunte se află Robin Zeng de la CATL și Lei Jun de la Xiaomi, care au un potențial semnificativ de creștere pe măsură ce vehiculele cu energie nouă și era roboților ajung la maturitate”, afirmă acesta.

Clasamentul Hurun 2025 indică astfel nu doar o competiție între marii miliardari ai Chinei, ci și o schimbare de paradigmă economică, în care noile industrii tehnologice încep să depășească sectoarele tradiționale, confirmând transformarea structurală a economiei chineze.