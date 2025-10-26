Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a afirmat duminică, în cadrul emisiunii Face the Nation de la CBS, că s-a ajuns la un acord final privind TikTok. El a precizat că detaliile tranzacției au fost stabilite la Madrid și că președintele SUA, Donald Trump, împreună cu omologul său chinez, Xi Jinping, urmează să finalizeze oficial transferul în cadrul unei întâlniri programate joi în Coreea.

„Am ajuns la un acord final privind TikTok”, a declarat Bessent duminică, în emisiunea Face the Nation cu Margaret Brennan, difuzată de CBS. Făcând aluzie la Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, Bessent a mai adăugat: „Am ajuns la un acord la Madrid și cred că, începând de astăzi, toate detaliile sunt stabilite, iar cei doi lideri vor finaliza tranzacția” în cadrul unei întâlniri programate joi în Coreea.

Bessent nu a oferit detalii concrete despre acord, precizând însă că acesta face parte dintr-un cadru mai larg, agreat atât de SUA, cât și de China, în contextul unui posibil acord comercial care urmează să fie discutat la întâlnirea dintre Trump și Xi.

Declarațiile sale au venit după ce, pe 25 septembrie, președintele american a semnat un decret prezidențial care facilitează transferul TikTok către un nou proprietar cu sediul în SUA, deținut în majoritate de investitori americani.

„Nu fac parte din partea comercială a tranzacției”, a adăugat Bessent. „Sarcina mea era să conving chinezii să aprobe tranzacția și cred că am reușit să facem acest lucru în ultimele două zile.”

Fiul președintelui SUA, Barron Trump, în vârstă de 19 ani, a fost propus de Jack Advent, fostul producător de social media al lui Donald Trump, ca potențial membru al consiliului de administrație al TikTok. Printre noii investitori americani se numără și proprietarii de media conservatori Rupert Murdoch și Larry Ellison.

Anterior, Congresul adoptase o interdicție asupra aplicației, care a fost promulgată în aprilie 2024 de Joe Biden și urma să intre în vigoare pe 20 ianuarie 2025, însă Donald Trump a prelungit de patru ori această dată în timp ce administrația sa negocia transferul drepturilor de proprietate. Valoarea tranzacției este estimată la 14 miliarde de dolari, iar noii investitori americani și internaționali vor deține aproximativ 65% din companie, în timp ce ByteDance și alți investitori chinezi vor avea mai puțin de 20% din acțiuni. Ordinul executiv semnat de Trump transferă controlul asupra algoritmului aplicației către noii investitori, inclusiv șase dintre cele șapte locuri din consiliul de administrație.

Donald Trump a ajuns duminică în Malaezia pentru summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est, ca parte a unui turneu de cinci zile în Asia, urmând să se întâlnească cu Xi Jinping joi. Discuțiile dintre cei doi lideri se vor concentra pe achizițiile de soia și produse agricole de la fermierii americani, balanța comercială și criza fentanylului din SUA, invocată anterior de Trump ca motiv pentru impunerea de taxe vamale de 20% asupra importurilor din China.