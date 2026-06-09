SUA pun pe lista neagră Alibaba, Baidu și BYD. Pentagonul leagă giganții chinezi de armata Beijingului

Statele Unite au inclus unele dintre cele mai cunoscute companii chineze pe lista firmelor considerate apropiate de armata Chinei. Decizia vizează nume importante din domeniul inteligenței artificiale, tehnologiei și industriei auto și marchează o nouă etapă a rivalității dintre Washington și Beijing.

Departamentul american al Apărării a actualizat lista companiilor pe care le consideră implicate direct sau indirect în sprijinirea Armatei Populare de Eliberare a Chinei. Printre firmele incluse se află Alibaba, Baidu și BYD, unele dintre cele mai valoroase și cunoscute companii chineze, transmite Fortune.

Decizia confirmă o versiune a listei care fusese publicată pentru scurt timp în luna februarie și retrasă după câteva minute, fără explicații oficiale. Actualizarea publicată acum arată că Pentagonul își menține poziția față de aceste companii.

Prin această decizie, Statele Unite consideră că trei dintre cei mai importanți jucători chinezi din domeniul inteligenței artificiale, Alibaba, Baidu și Tencent, au legături cu armata chineză. Tencent fusese adăugată pe listă încă din 2025 și încearcă în continuare să obțină eliminarea sa.

Pe listă apare și BYD, cel mai mare producător chinez de automobile electrice, companie care în ultimii ani a devenit unul dintre principalii concurenți ai producătorilor occidentali și ai Tesla.

De asemenea, Pentagonul a reintrodus pe listă doi mari producători chinezi de memorii pentru semiconductori, ChangXin Memory Technologies și Yangtze Memory Technologies, care figurau în versiunile anterioare ale documentului.

Deși includerea pe așa-numita listă „1260H” nu generează automat sancțiuni economice, aceasta este considerată un semnal puternic pentru investitori și pentru instituțiile americane.

Companiile aflate pe listă pot întâmpina dificultăți în obținerea unor contracte cu armata americană sau în accesarea anumitor programe de cercetare finanțate de statul american. În plus, desemnarea este văzută de multe ori ca un prim pas înaintea unor restricții comerciale mai severe.

Mai multe dintre companiile chineze vizate au respins anterior acuzațiile formulate de autoritățile americane și au susținut că nu au legături cu armata.

Actualizarea listei vine la mai puțin de o lună după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, desfășurată la Beijing. Deși cei doi lideri au discutat despre relațiile comerciale dintre cele două mari economii ale lumii, tensiunile legate de tehnologie și inteligența artificială au rămas ridicate.

Potrivit Pentagonului, firmele incluse pe listă se încadrează în categoria companiilor militare chineze care operează direct sau indirect în Statele Unite și care oferă servicii comerciale, produc produse sau desfășoară activități de export.

Un element important în argumentația autorităților americane este politica de „fuziune militar-civilă” promovată de Beijing. Conform acesteia, companiile private sunt obligate să colaboreze cu armata atunci când autoritățile chineze solicită acest lucru.

Lista actualizată este una dintre cele mai ample publicate până acum și cuprinde aproape 200 de companii chineze, multe dintre ele fiind considerate simboluri ale dezvoltării tehnologice și industriale a Chinei.