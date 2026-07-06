Egiptul a inaugurat cel mai mare cartier general militar din lume. Octogonul depășește Pentagonul și devine noul centru strategic al armatei

Egiptul a inaugurat oficial noul Cartier General al Comandamentului Strategic din Noua Capitală Administrativă, un complex militar considerat cel mai mare de acest tip din lume. La ceremonie a participat președintele Abdel Fattah al-Sisi, alături de conducerea politică și militară a țării. Noul sediu este prezentat de autoritățile de la Cairo drept un centru integrat pentru apărare, coordonarea instituțiilor statului și gestionarea situațiilor de criză.

Egiptul a inaugurat duminică noul Cartier General al Comandamentului Strategic, cunoscut sub numele de Octogonul, un complex amplasat în Noua Capitală Administrativă, construit în deșert, la est de Cairo. Potrivit specialiștilor, acesta a devenit cel mai mare sediu al unui minister al apărării din lume, depășind Pentagonul, cartierul general al armatei Statelor Unite.

Complexul se întinde pe aproximativ 90-92 de kilometri pătrați, o suprafață comparabilă cu cea a orașului Lisabona. Proiectul este unul dintre cele mai costisitoare realizate după venirea la putere a președintelui Abdel Fattah al-Sisi, valoarea estimată fiind de aproximativ 50 de miliarde de euro.

La inaugurare, șeful statului a apărut în uniformă militară pentru prima dată în mai bine de un deceniu. Pe traseul către ceremonie, coloana oficială a fost escortată de elicoptere de atac, iar la sosirea președintelui au fost trase 21 de salve de tun.

La eveniment au participat premierul Mostafa Madbouly, ministrul Apărării și Producției Militare, general-locotenentul Ashraf Salem Zaher, șeful Statului Major al Forțelor Armate, general-locotenentul Ahmed Khalifa, precum și alți comandanți militari de rang înalt. Printre invitați s-au aflat și Prima Doamnă Entissar El-Sisi, Marele Imam al Al-Azhar, șeicul Ahmed Al-Tayyeb, și Papa Tawadros al II-lea, conducătorul Bisericii Ortodoxe Copte, informează Ahram Online.

După semnarea documentului oficial de inaugurare, președintele a rostit declarația solemnă prin care a deschis noul complex militar.

„În numele marelui popor al Egiptului și bazându-ne pe Dumnezeu Atotputernicul, noi, Abdel-Fattah El-Sisi, președintele Republicii Arabe Egipt, anunțăm deschiderea Cartierului General al Comandamentului Strategic în Noua Capitală Administrativă. Acest cartier general va fi un monument dedicat marelui popor al Egiptului, întruchipând rolul Egiptului ca forță pentru pace și stabilitate, o națiune capabilă să înfrunte provocările și să își atingă aspirațiile prin unitatea nobilului său popor și a forțelor sale armate curajoase”, a declarat președintele Abdel Fattah al-Sisi.

Referindu-se la rolul noii structuri militare, șeful statului a explicat că aceasta va coordona toate componentele armatei și va utiliza cele mai moderne tehnologii disponibile.

„(Cartierul General al Comandamentului) asigură planificarea și coordonarea integrată a tuturor ramurilor forțelor armate, sporind capacitățile de luptă și menținând o pregătire constantă pentru a face față eficient și eficace provocărilor, utilizând cele mai noi tehnologii avansate. Acest lucru va atinge obiectivele strategice ale statului și va contribui la securizarea resurselor sale. Dumnezeu să protejeze Egiptul și poporul său măreț, întotdeauna și pentru totdeauna. Pe Dumnezeu Atotputernicul, trăiască Egiptul! Trăiască Egiptul! Trăiască Egiptul!”, a afirmat președintele Abdel Fattah al-Sisi.

După ceremonia oficială, participanții au urmărit un film documentar dedicat foștilor președinți și liderilor militari care au condus Egiptul începând din 1952, inclusiv Mohamed Naguib, Gamal Abdel-Nasser, Anwar El-Sadat, Hosni Mubarak și Abdel Fattah al-Sisi.

Noul cartier general este conceput ca un centru unificat de comandă, control și comunicații, destinat atât conducerii Forțelor Armate Egiptene, cât și coordonării instituțiilor strategice ale statului în situații de criză sau de urgență.

Complexul este alcătuit din opt clădiri principale interconectate, dedicate diferitelor ramuri și structuri strategice ale armatei, precum și din două clădiri centrale rezervate conducerii politice. În centrul ansamblului se află Clădirea Comandamentului Central, proiectată pentru a permite schimbul rapid de informații și coordonarea operațională.

Potrivit prezentării oficiale, arhitectura îmbină elemente inspirate din patrimoniul egiptean antic și din arhitectura islamică. Forma cu opt laturi este asociată simbolic echilibrului, ordinii și preciziei, iar conceptul face trimitere atât la geometria Marii Piramide, cât și la steaua islamică cu opt colțuri.

Întregul complex este împărțit în 13 zone strategice și logistice integrate și include centre subterane de date și comunicații, infrastructură cloud pentru stocarea informațiilor naționale, sisteme independente de alimentare cu energie, instalații de apă și răcire, precum și facilități rezidențiale capabile să susțină operațiunile pe termen lung în condiții excepționale.

Autoritățile egiptene afirmă că instalația dispune de protecție împotriva exploziilor și atacurilor aeriene, sisteme moderne de apărare, infrastructură de securitate cibernetică și capacități de informații și recunoaștere bazate pe sateliți, care permit analizarea în timp real a datelor strategice.

Sistemul de comandă și control utilizează tehnologii inteligente de generația a cincea și a șasea, rețele securizate prin fibră optică și comunicații criptate care conectează complexul cu instituțiile statului, unitățile militare și toate guvernoratele Egiptului.

De asemenea, centrul este echipat cu algoritmi bazați pe inteligență artificială, capabili să proceseze volume foarte mari de date și să furnizeze factorilor de decizie informații în timp real pentru gestionarea situațiilor operative.

Potrivit Serviciului de Informații de Stat al Egiptului (SIS), noul sediu urmărește centralizarea conducerii strategice, consolidarea schimbului rapid de informații între instituțiile statului, întărirea apărării împotriva amenințărilor cibernetice și dezvoltarea unui sistem unificat pentru coordonarea răspunsului în cazul dezastrelor și al situațiilor de urgență.

Complexul a fost planificat și construit de personalul Forțelor Armate Egiptene, în colaborare cu companii naționale, ca parte a proiectului de dezvoltare a Noii Capitale Administrative. După finalizarea mutării tuturor ministerelor în noua capitală, în iulie 2023, inaugurarea Comandamentului Strategic reprezintă una dintre cele mai importante etape ale reorganizării instituțiilor suverane ale statului egiptean.