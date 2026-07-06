Unde ajung economiile pentru pensie. Structura care domină Pilonul II în 2026

Activele fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) au ajuns la 227,5 miliarde de lei la sfârșitul lunii mai 2026, marcând o creștere de 37% comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

În același interval, fondurile de pensii facultative (Pilonul III) au înregistrat, la rândul lor, un avans semnificativ. Activele administrate au atins 8,4 miliarde de lei, în creștere cu 38% față de nivelul consemnat la finalul lunii mai 2025.

Raportul ASF arată că fondurile de pensii administrate privat continuă să își direcționeze cea mai mare parte a investițiilor către piața din România. Aproximativ 95% din active sunt plasate în instrumente românești, cele mai multe fiind denominate în moneda națională.

„Investițiile fondurilor de pensii administrate privat s-au realizat într-un procent de 95% în active românești, majoritatea fiind denominate în lei. O mare parte a instrumentelor românești sunt reprezentate de titluri de stat sau acțiuni listate la Bursa de Valori București”, se arată în raportul publicat de ASF.

În luna mai 2026, contribuțiile încasate de fondurile de pensii private obligatorii au însumat 2,09 miliarde de lei, iar valoarea contribuției medii a fost de 453 de lei. La finalul lunii mai, numărul participanților la Pilonul II era de 8.532.898.

Cea mai mare parte a activelor administrate era investită în titluri de stat, care însumau 145,39 miliarde de lei, reprezentând 63,9% din totalul portofoliului. Acțiunile ocupau locul al doilea, cu active de 63,13 miliarde de lei și o pondere de 27,7%.

Fondurile de investiții și obligațiunile corporative aveau fiecare o pondere de 3,4% din totalul activelor. În Pilonul II activează fondurile de pensii Aripi, AZT Viitorul Tău, BCR, BRD, Metropolitan Life, NN și Vital.

Fondurile de pensii facultative (Pilonul III) și-au continuat evoluția pozitivă și au ajuns la active totale de 8,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii mai 2026, nivel cu 38% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Potrivit ASF, structura investițiilor este similară cu cea a fondurilor din Pilonul II, cea mai mare parte a plasamentelor fiind realizată pe piața locală.

„Cele mai multe investiții au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se mai menționează în raport.

Contribuțiile virate în luna mai au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuția medie s-a ridicat la 167 de lei. La finalul lunii mai, Pilonul III avea 1.080.199 participanți.

Și în cazul fondurilor de pensii facultative, titlurile de stat reprezintă principala categorie de active. Acestea aveau o valoare de 5,297 miliarde de lei și o pondere de 63,1% din totalul activelor administrate.

Pe locul al doilea se aflau acțiunile, cu active de 2,41 miliarde de lei, reprezentând 28,7% din portofoliu. Fondurile de investiții însumau 278,64 milioane de lei și aveau o pondere de 3,3%.

Pilonul III include fondurile de pensii Azt Moderato, Azt Vivace, BCR Plus, Pensia Mea Plus, Esențial, NN Activ, NN Optim, Pensia Mea, Raiffeisen Acumulare și Stabil.