Schimbări importante la pensie pentru femei. Ce condiții trebuie îndeplinite în 2026

Anul acesta vine cu modificări pentru femeile care urmează să iasă la pensie. Atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare continuă să crească, potrivit calendarului prevăzut de noua lege a pensiilor.

În schimb, pentru bărbați regulile rămân neschimbate. Ei se pensionează în continuare la 65 de ani și trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

În cazul bărbaților, condițiile de pensionare sunt deja stabilizate. Vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani.

Modificările care intră în vigoare în 2026 îi vizează exclusiv pe femei, deoarece acestea se află încă în perioada de aplicare a calendarului de egalizare prevăzut de Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Scopul acestui calendar este ca, până în anul 2035, femeile să ajungă la aceeași vârstă standard de pensionare și la același stagiu complet de cotizare contributiv ca bărbații.

În cazul femeilor, modificările nu apar întâmplător. Legea stabilește un calendar de creștere graduală atât pentru vârsta standard de pensionare, cât și pentru stagiul complet de cotizare contributiv.

În perioada septembrie 2024 – ianuarie 2035, cele două condiții cresc etapizat, de regulă cu câte o lună.

În unele situații, modificările apar chiar de mai multe ori în același an, motiv pentru care femeile care intenționează să se pensioneze trebuie să verifice cu atenție luna și anul nașterii, deoarece acestea influențează direct momentul în care pot solicita pensia.

Prima modificare importantă din acest an a intrat în vigoare în luna iulie. Începând cu 1 iulie 2026, vârsta standard de pensionare pentru femeile care intră în noul prag stabilit de lege ajunge la 62 de ani și 7 luni.

Practic, vârsta standard crește cu încă o lună față de perioada anterioară. Totuși, această regulă nu se aplică tuturor femeilor în același moment.

Data exactă la care poate fi solicitată pensia depinde de luna și anul nașterii, conform Anexei nr. 5 la Legea nr. 360/2023.

De exemplu, o femeie născută în noiembrie 1963 poate ieși la pensie în luna mai 2026, la vârsta de 62 de ani și 6 luni. În schimb, pentru o femeie născută în decembrie 1963, pensionarea este posibilă în luna iulie 2026, când vârsta standard devine 62 de ani și 7 luni.

Anul 2026 aduce și modificări privind stagiul complet de cotizare contributiv.

Pentru femeile care se pensionează începând cu luna august 2026, stagiul complet crește la 33 de ani și 6 luni. Această modificare îi vizează, de exemplu, pe cei născuți în ianuarie 1964, care ajung la vârsta standard de pensionare în luna august.

Creșterea continuă și în lunile următoare.

Pentru femeile care se pensionează începând cu octombrie 2026, stagiul complet ajunge la 33 de ani și 7 luni. O nouă majorare este programată pentru luna ianuarie 2027, când stagiul complet va fi de 33 de ani și 8 luni.

Astfel, atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare cresc în paralel, conform calendarului stabilit prin lege.

Este importantă diferența dintre stagiul minim și stagiul complet de cotizare.

Deși stagiul complet continuă să crească în cazul femeilor, stagiul minim de cotizare contributiv rămâne de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Acesta reprezintă perioada minimă necesară pentru deschiderea dreptului la pensie, însă calculul pensiei și alte drepturi prevăzute de lege sunt influențate de stagiul complet de cotizare.

Creșterea stagiului complet de cotizare nu are efecte doar asupra pensiei pentru limită de vârstă.

Legea stabilește că pensia anticipată poate fi solicitată cu cel mult cinci ani înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, însă numai dacă persoana a realizat stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut pentru generația sa.

Prin urmare, pe măsură ce stagiul complet crește, se modifică și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească femeile care doresc să beneficieze de pensie anticipată.

Vârsta standard prevăzută în calendar nu este valabilă în toate situațiile.

Legea nr. 360/2023 prevede că femeile care au născut și au crescut copii până la vârsta de 16 ani sau au adoptat și crescut copii pentru o anumită perioadă pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Există și alte situații în care legislația permite reduceri ale vârstei de pensionare, cum sunt activitatea desfășurată în condiții speciale sau deosebite de muncă ori alte cazuri expres prevăzute de actele normative în vigoare.

Modificările din 2026 reprezintă doar o etapă din procesul început odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor.

Potrivit calendarului prevăzut de Legea nr. 360/2023, atât vârsta standard de pensionare, cât și stagiul complet de cotizare contributiv pentru femei vor continua să crească treptat până în anul 2035.

La finalul acestei perioade, femeile vor avea aceleași condiții de pensionare ca bărbații, respectiv o vârstă standard de pensionare de 65 de ani și un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani.

Din acest motiv, femeile care se apropie de pensionare ar trebui să verifice cu atenție calendarul din Anexa nr. 5 la Legea nr. 360/2023. Chiar și o diferență de o lună în data nașterii poate însemna o altă vârstă de pensionare sau un alt stagiu complet de cotizare decât în cazul unei persoane născute cu puțin timp mai devreme.