Metrorex spune că plătește zilnic din datoria către Hidroelectrica. Compania ar fi primit preaviz de deconectare

Metrorex susține că efectuează zilnic plăți către Hidroelectrica pentru a reduce datoria acumulată la energia electrică. Precizările vin după ce furnizorul a transmis un preaviz de deconectare pentru o restanță care depășea 11,5 milioane de lei.

Metrorex a transmis marți, 18 august, noi precizări despre situația facturilor restante către Hidroelectrica. Compania afirmă că face plăți în fiecare zi pentru reducerea progresivă a obligațiilor și stingerea acestora.

Potrivit Metrorex, valoarea actuală a obligațiilor de plată către furnizor a coborât sub costul energiei electrice consumate într-o lună. Compania nu a precizat însă în comunicat valoarea exactă a datoriei rămase.

„Metrorex continuă să efectueze zilnic plăți către furnizorul de energie electrică, în vederea reducerii progresive a obligațiilor de plată restante și a stingerii acestora. La acest moment, valoarea obligațiilor de plată către Hidroelectrica este mai mică decât valoarea consumului aferent unei luni”, se arată în comunicatul companiei.

Metrorex a subliniat și rolul strategic pe care îl are transportul subteran pentru București și zona metropolitană. Compania arată că metroul reprezintă o componentă esențială a transportului public și contribuie direct la desfășurarea activităților economice și sociale din Capitală.

Precizările Metrorex vin după ce situația datoriilor companiei a devenit publică. Hidroelectrica ar fi transmis un preaviz de deconectare, document care a fost trimis și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Preavizul are numărul 96656.PRNC.2026 și este datat 9 august 2026. Documentul a fost înregistrat la Ministerul Transporturilor pe 13 august.

Potrivit informațiilor cuprinse în acesta, în evidențele Hidroelectrica figura un sold restant de 11.521.602,22 lei. Suma reprezenta contravaloarea energiei electrice furnizate Metrorex, precum și eventualele alte sume aferente facturilor sau ratelor de plată eșalonate.

Ministerul Transporturilor a cerut Metrorex să prezinte până marți, 18 august, situația privind facturile neachitate.

Luni, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, anunțase că Metrorex consumă energie electrică în valoare de aproximativ un milion de euro pe lună și că facturile nu fuseseră plătite de trei luni.

Ministrul a precizat însă că a discutat cu conducerea Hidroelectrica și că Metrorex nu se află în situația unei deconectări imediate. Soluția analizată este eșalonarea plăților restante.

În paralel, Radu Miruță a cerut intensificarea verificărilor Corpului de Control la Metrorex. Acesta a afirmat că există probleme privind eficiența utilizării banilor în cadrul companiei.