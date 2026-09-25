Facturile Hidroelectrica vor arăta diferit din octombrie. Cine intră sub noul tarif
SURSA FOTO: Dreamstime - Energie electrică
De la 1 octombrie 2026, Hidroelectrica va aplica un tarif mai mare pentru energia activă. Majorarea îi vizează pe clienții care își fac un contract nou, dar și pe cei ale căror contracte ajung la termenul de expirare.
Hidroelectrica modifică prețul energiei. Schimbarea nu îi afectează pe toți clienții de la 1 octombrie
Mai exact, această modificare nu înseamnă că toate facturile clienților existenți vor crește automat de la 1 octombrie. Noul tarif îi vizează în principal pe cei care încheie contracte noi și pe consumatorii ale căror contracte existente ajung la scadență. Prețul va urca de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh, potrivit companiei.
Diferența dintre cele două tarife este de 0,065 lei pentru fiecare kWh de energie activă. Potrivit estimării Hidroelectrica, în funcție de zona de distribuție, impactul asupra prețului final plătit de client va fi de aproximativ 7%.
Pentru consumatori este importantă diferența dintre prețul energiei active și valoarea totală înscrisă pe factură. Suma finală include și tarifele de transport și distribuție, contribuții, taxe și TVA, astfel că majorarea prețului energiei active nu se regăsește în aceeași proporție în totalul de plată.
Cât crește prețul energiei active la Hidroelectrica
Dacă este luată în calcul strict diferența de 0,065 lei/kWh pentru componenta de energie activă, la un consum de 100 kWh rezultă o diferență de 6,5 lei. Pentru un consum de 150 kWh, majorarea componentei respective este de 9,75 lei, iar la 200 kWh ajunge la 13 lei.
Aceste valori nu reprezintă creșterea exactă a facturii finale. Valoarea efectivă achitată de consumator depinde și de celelalte componente care intră în calculul prețului energiei electrice, precum și de zona în care este racordat locul de consum.
Hidroelectrica a explicat că ajustarea tarifului are loc într-un context în care costurile generale au crescut, iar anul 2026 a fost dificil din punct de vedere hidrologic. Compania a precizat că debitele de pe numeroase amenajări importante au coborât, începând din vară, sub mediile multianuale.
Potrivit explicațiilor companiei, această situație a afectat disponibilitatea resursei de apă și, implicit, producția de energie hidro. Hidroelectrica a indicat, de asemenea, evoluția unor costuri din economie, inclusiv a carburanților, printre factorii care au influențat decizia privind tariful.
Ce spune Hidroelectrica despre noul tarif
Compania a mai arătat că prețul energiei active fusese menținut neschimbat într-o perioadă în care inflația cumulată a crescut. Ajustarea anunțată pentru octombrie vine astfel după perioada în care tariful respectiv nu a fost modificat.
Pentru clienții care au deja un contract, data expirării ofertei actuale devine un element important. Un consumator al cărui contract este încă valabil nu trebuie să presupună că noul tarif se aplică automat de la 1 octombrie.
În apropierea termenului contractual, condițiile aplicabile perioadei următoare trebuie verificate în documentele transmise de furnizor. Consumatorii pot analiza oferta de reînnoire și o pot compara cu celelalte oferte disponibile pe piață.
La această comparație trebuie urmărit nu doar prețul energiei active, ci și prețul final estimat, perioada pentru care este valabilă oferta, condițiile de plată și eventualele servicii incluse. Aceste elemente pot influența valoarea finală achitată pentru consumul de energie electrică.
Cine trebuie să verifice data expirării contractului
Clienții Hidroelectrica care se apropie de finalul perioadei contractuale pot verifica data expirării în contul de client sau în documentele aferente contractului. Pentru aceștia, condițiile oferite pentru perioada următoare vor determina modul în care se va calcula costul energiei.
Noul tarif este relevant și pentru consumatorii care intenționează să devină clienți Hidroelectrica după intrarea în vigoare a modificării. În cazul acestora, prețul de 0,515 lei/kWh pentru energia activă va fi componenta de referință a ofertei.
Valoarea finală a facturii nu este însă determinată exclusiv de tariful energiei active. Pe lângă energia consumată, factura include tarife de rețea și alte componente reglementate, taxe, contribuții și TVA.
De aceea, două gospodării care au același consum și același furnizor pot avea valori finale diferite dacă sunt racordate în zone de distribuție diferite. Tarifele de rețea diferă în funcție de zona de distribuție și sunt incluse în prețul final al energiei electrice.
Cum se poate vedea diferența în factura de energie
Impactul estimat de Hidroelectrica este de aproximativ 7% asupra prețului final, însă acesta nu reprezintă o creștere identică pentru fiecare client. Diferența depinde de zona de distribuție și de celelalte componente care intră în valoarea facturii.
Pentru a estima efectul concret asupra cheltuielilor lunare, consumatorul poate compara o factură recentă cu noua ofertă transmisă pentru perioada următoare, raportând calculul la același nivel de consum. În acest fel, poate fi urmărită separat evoluția prețului energiei active și cea a valorii finale.
Un consum de 100 kWh înseamnă o diferență de 6,5 lei doar la componenta reprezentată de energia activă. La 150 kWh, diferența ajunge la 9,75 lei, iar pentru 200 kWh este de 13 lei, înainte de calcularea efectului celorlalte componente ale facturii.
Consumatorii care analizează o ofertă nouă trebuie să țină cont de prețul final, nu doar de tariful afișat pentru energia activă. Factura este formată din mai multe componente, iar acestea determină suma pe care clientul o achită efectiv.
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