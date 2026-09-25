Cum influențează prețurile locuințelor bugetul românilor pentru amenajarea interioară

Piața imobiliară din România a traversat, în ultimii ani, o perioadă de creștere susținută a prețurilor, atât pe segmentul locuințelor noi, cât și pe cel al celor vechi, renovate sau nu. Această evoluție nu afectează doar decizia de achiziție în sine, ci are un impact direct și asupra etapei imediat următoare: amenajarea interioară. Cu un procent tot mai mare din bugetul familiei alocat achiziției propriu-zise, suma rămasă disponibilă pentru mobilier, finisaje și decor s-a redus proporțional, obligând cumpărătorii să își regândească prioritățile și să amâne, adesea, o parte din investițiile inițial planificate.

Această presiune bugetară se resimte diferit în funcție de tipul de locuință și de etapa de achiziție. Cei care cumpără o locuință la stadiul de „gri” sau chiar „la roșu” își asumă, de la bun început, costuri suplimentare semnificative pentru finalizarea spațiului, în timp ce cumpărătorii unei locuințe „la cheie” resimt mai puțin presiunea imediată, dar plătesc, de regulă, un preț de achiziție mai ridicat. Indiferent de scenariu, categoriile de mobilier esențial, precum paturi dormitor sau piesele pentru zona de zi, rămân printre primele achiziții planificate, chiar și atunci când bugetul disponibil este considerabil mai mic decât și-ar fi dorit cumpărătorul.

Datele din piața imobiliară arată o tendință constantă de creștere a prețurilor pe metru pătrat, atât în marile orașe, cât și în zonele limitrofe, unde tot mai mulți cumpărători se orientează în căutarea unor prețuri mai accesibile. Această creștere a redus, în mod evident, procentul din bugetul total al unei familii care poate fi alocat, ulterior achiziției, amenajării propriu-zise a locuinței. Dacă, în urmă cu câțiva ani, un cumpărător putea aloca o sumă generoasă pentru mobilier și decor imediat după preluarea cheilor, astăzi tot mai mulți români aleg să eșaloneze aceste cheltuieli pe o perioadă mai lungă de timp, prioritizând întâi spațiile esențiale.

Această schimbare de comportament are efecte vizibile și asupra retailerilor de mobilier și decorațiuni, care au adaptat oferta pentru a răspunde unei cereri tot mai orientate spre soluții accesibile, dar durabile, în detrimentul achizițiilor impulsive sau al pieselor de lux, rezervate acum unei categorii mai restrânse de cumpărători.

În fața unui buget mai limitat, tot mai mulți cumpărători aleg să amenajeze complet doar camerele considerate esențiale – dormitorul și bucătăria – lăsând pentru o etapă ulterioară zona de zi sau camerele secundare. Această strategie de eșalonare permite menținerea unui standard de confort minim, fără a compromite calitatea pieselor esențiale prin alegerea celor mai ieftine variante disponibile pe piață.

Dormitorul rămâne, în majoritatea cazurilor, prima cameră complet mobilată, tocmai datorită rolului său funcțional imediat. Alături de pat, achiziționarea unor noptiere potrivite completează, de regulă, primul val de cumpărături, oferind funcționalitatea minimă necesară pentru utilizarea zilnică a spațiului, chiar dacă restul locuinței rămâne, temporar, mobilat minimal sau chiar gol.

Retailerii din domeniul mobilierului și amenajărilor interioare au resimțit, la rândul lor, efectele acestei presiuni bugetare asupra consumatorilor. Segmentul de produse cu preț mediu-accesibil a înregistrat o cerere constantă, în timp ce segmentul premium, deși nu a dispărut, s-a restrâns la o categorie mai specifică de cumpărători, cu venituri semnificativ peste media națională sau care au achiziționat locuința fără a recurge la un credit ipotecar extins.

Această polarizare a pieței a determinat mulți retaileri să dezvolte oferte modulare, care permit cumpărătorilor să înceapă cu piesele esențiale și să completeze treptat mobilierul, pe măsură ce bugetul disponibil se reface după achiziția locuinței. Această abordare graduală răspunde direct noii realități economice, în care achiziția unei locuințe consumă o proporție mult mai mare din veniturile disponibile decât în urmă cu un deceniu.

Consumatorii au dezvoltat strategii pentru a gestiona mai eficient acest context financiar mai restrictiv. Cumpărarea în perioadele de reduceri, precum Black Friday sau alte campanii sezoniere, a devenit o practică tot mai răspândită pentru achiziționarea pieselor de mobilier mai costisitoare.

Această adaptare reflectă o schimbare mai amplă de mentalitate, în care amenajarea locuinței nu mai este privită ca un proces finalizat rapid, imediat după mutare, ci ca un proiect pe termen mai lung, aliniat cu ritmul real al veniturilor disponibile după acoperirea costurilor legate de achiziția și finanțarea locuinței.

Analiștii din domeniul retailului estimează că această tendință de eșalonare a cheltuielilor pentru amenajare va continua atât timp cât prețurile locuințelor și costurile de finanțare rămân la niveluri ridicate. Această realitate reprezintă, pentru retailerii de mobilier, atât o provocare, cât și o oportunitate: provocarea de a adapta oferta la un buget mediu mai redus per achiziție, dar și oportunitatea de a construi relații pe termen mai lung cu consumatorii, care revin treptat pentru a-și completa mobilarea locuinței, în loc să facă o singură achiziție masivă, urmată de o perioadă lungă de inactivitate comercială.

Creșterea prețurilor la locuințe a produs un efect de undă asupra întregului lanț de decizii financiare ale românilor, iar bugetul destinat amenajării interioare nu face excepție. Eșalonarea achizițiilor, prioritizarea camerelor esențiale și orientarea tot mai clară spre soluții accesibile, dar durabile, reflectă o adaptare rațională la un context economic în care achiziția unei locuințe consumă o proporție semnificativ mai mare din veniturile disponibile decât în trecut, redefinind astfel modul în care românii își gândesc, etapizat, propria locuință.