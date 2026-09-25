Volkswagen și Audi recheamă milioane de mașini. Problema ascunsă care poate afecta direcția

Autoritatea Federală Germană pentru Transporturi Rutiere (KBA) a dispus rechemarea în service a aproximativ 2,16 milioane de vehicule Volkswagen și a aproape 700.000 de automobile Audi la nivel global. Măsura a fost luată din cauza unei defecțiuni care poate afecta sistemul de direcție, potrivit celor relatate de Le Figaro.

În Germania, campania de rechemare vizează aproape 900.000 de automobile Volkswagen și aproximativ 60.000 de vehicule Audi. Numărul total al mașinilor afectate la nivel mondial depășește astfel 2,8 milioane de unități.

Problema este asociată unui șurub de fixare montat pe caseta de direcție. Componenta se poate degrada din cauza coroziunii, iar în timp șurubul se poate slăbi, existând riscul pierderii complete a controlului asupra direcției.

Campania include cinci modele Volkswagen produse între 2013 și 2024: Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy. Pe lista vehiculelor vizate se află și SUV-ul Audi Q3, produs în perioada 2017-2024.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru AFP că problema referitoare la coroziunea componentei a fost identificată în timpul verificărilor interne de calitate. Potrivit reprezentantului Volkswagen, rechemarea reprezintă o măsură de precauție.

Oficialul a precizat, de asemenea, că până în prezent nu au fost raportate persoane rănite ca urmare a acestei probleme tehnice. Situația identificată la sistemul de direcție a determinat însă declanșarea campaniei de rechemare pentru vehiculele afectate.

Volkswagen a transmis că șoferii nu trebuie să oprească imediat mașinile și să le abandoneze pe marginea drumului. Autovehiculele pot fi utilizate în continuare până la programarea și efectuarea intervenției într-un service.

La reprezentanțe, componentele afectate urmează să fie înlocuite. Șuruburile existente vor fi schimbate cu unele noi, prevăzute cu o protecție mai bună împotriva coroziunii, potrivit informațiilor furnizate de companie.

Problema tehnică identificată la vehiculele Volkswagen și Audi apare într-o perioadă în care grupul auto german se confruntă cu presiuni importante pe piață. Compania este afectată de concurența puternică venită din partea producătorilor chinezi.

În același timp, Volkswagen se confruntă cu întârzieri pe piața automobilelor electrice. Evoluția acestui segment reprezintă una dintre dificultățile cu care se confruntă grupul auto german.

La începutul lunii septembrie, conducerea companiei a stabilit împreună cu sindicatele o reducere suplimentară de 50.000 de posturi până în 2030. Măsura se adaugă disponibilizărilor anunțate anterior și ridică la aproximativ 100.000 numărul total al angajaților vizați de concedierile planificate.

Rechemarea pentru problema sistemului de direcție se adaugă, astfel, celorlalte măsuri și dificultăți cu care grupul Volkswagen se confruntă în perioada actuală.