Schimbare uriașă la Volkswagen. O marcă ar urma să dispară, o fabrică trece la producția militară și zeci de mii de posturi sunt eliminate

Volkswagen accelerează cea mai amplă restructurare din istoria sa recentă, pe fondul cererii slabe din Europa, al costurilor ridicate și al concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi. Grupul german a ajuns la un acord preliminar pentru transformarea uzinei din Osnabrück într-un centru destinat inclusiv producției pentru industria de apărare, în timp ce presa germană relatează că marca Seat ar urma să dispară până cel târziu la sfârșitul anului 2029. Planul de redresare prevede și eliminarea a zeci de mii de locuri de muncă.

Volkswagen a anunțat luni un acord preliminar privind viitorul uzinei sale din Osnabrück, Germania, unde producția de automobile urmează să se încheie în 2027.

Potrivit înțelegerii, fabrica ar urma să fie preluată de fondul israelian Aurelius Capital și de landul Saxonia Inferioară. Aurelius ar urma să dețină participația majoritară.

Un prim „proiect ancoră” pentru noua etapă a fabricii va presupune cooperarea cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems. Planurile vizează posibila producție de sisteme și componente pentru apărarea aeriană destinată Germaniei și altor state europene.

„Aceste planuri implică potențiala fabricare de sisteme și componente pentru sisteme de apărare aeriană pentru Germania și Europa”, a transmis Volkswagen.

Rafael este unul dintre principalii parteneri implicați în dezvoltarea sistemelor israeliene de apărare antirachetă Iron Dome, Arrow și David’s Sling.

Schimbarea destinației uzinei reprezintă o premieră în actualul proces de restructurare a Volkswagen și ar putea deveni un model pentru alte fabrici ale grupului care se confruntă cu probleme legate de gradul redus de utilizare a capacității de producție.

Uzina din Osnabrück are în prezent aproximativ 1.800 de angajați, iar noua formulă ar putea permite păstrarea a circa 1.400 dintre locurile de muncă.

Ținând cont și de reducerile de personal deja planificate prin pensionări și pensionări anticipate, forța de muncă ar urma ulterior să se stabilizeze la aproximativ 1.200 de persoane. Pentru angajații rămași este prevăzută o garanție a locului de muncă până la sfârșitul anului 2029.

În prezent, la Osnabrück este produs Volkswagen T-Roc Cabriolet, model pentru care nu a fost anunțat un succesor.

Pe lângă componentele pentru apărarea aeriană, sunt analizate și alte proiecte. O sursă citată de Reuters susține că printre variante s-ar putea număra transformarea unor camionete Volkswagen Amarok în vehicule militare. Alte proiecte ar putea viza vehicule MAN.

„Osnabrück aduce cu sine ceva ce nu poate fi construit de la zero: mulți ani de experiență cu produse exigente, procese de fabricație precise, echipe de înaltă calitate, bine coordonate, precum și o tradiție puternică”, a declarat Tomer Jacob de la Aurelius Capital.

Transformarea uzinei germane vine în paralel cu schimbări majore pregătite în portofoliul de mărci al Volkswagen.

Potrivit WirtschaftsWoche, care citează un document confidențial pregătit pentru Consiliul de Supraveghere al Volkswagen, marca Seat ar urma să fie eliminată cel târziu la sfârșitul anului 2029.

Seat nu ar mai face parte din strategia grupului pentru 2030, Volkswagen urmând să își concentreze mai puternic resursele asupra Cupra, marcă ce a înregistrat în ultimii ani o creștere puternică și marje de profit mai ridicate.

Volkswagen nu a comentat conținutul documentelor interne citate de presa germană.

Dispariția Seat ar marca sfârșitul unei perioade de aproape opt decenii pentru unul dintre cele mai cunoscute nume ale industriei auto spaniole. Compania a fost înființată în 1950 și este controlată de Volkswagen din 1990, iar printre cele mai cunoscute modele ale sale se numără Seat 600, Ibiza și León.

Uzina din Martorell, Spania, ar urma însă să își păstreze un rol important în cadrul grupului, cu accent pe producția modelelor Cupra și a altor vehicule din portofoliul Volkswagen.

Schimbările fac parte din strategia amplă de restructurare prin care Volkswagen încearcă să își refacă profitabilitatea și să reducă supracapacitatea de producție.

Planul „Future Plan 2030” prevede reducerea cu aproximativ 50% a portofoliului de modele și diminuarea complexității produselor cu aproximativ 75% până în 2035.

Grupul vrea să se concentreze într-o măsură mai mare asupra modelelor produse în volume mari și să își adapteze oferta în funcție de principalele piețe.

Volkswagen și-a stabilit ca obiectiv atingerea unor vânzări anuale de aproximativ nouă milioane de vehicule și a unei marje operaționale de 9% până în 2030. În prima jumătate a anului 2026, marja operațională a grupului a fost de numai 3,8%.

Restructurarea vine cu reduceri majore de personal. Volkswagen a aprobat recent eliminarea a încă aproximativ 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial, aproximativ 25.000 dintre acestea fiind în Germania.

Noile reduceri se adaugă măsurilor de restructurare convenite anterior de companie. Viitorul mai multor fabrici germane rămâne, de asemenea, sub presiune, în condițiile în care grupul încearcă să reducă surplusul de capacitate.

Uzinele din Emden, Zwickau, Hanovra și Neckarsulm se numără printre unitățile vizate de planurile de reorganizare a producției în următorii ani.

Volkswagen încearcă astfel să răspundă simultan mai multor probleme: scăderea cererii pe piața europeană, pierderea terenului în China, costurile ridicate de producție și ascensiunea producătorilor asiatici, care au câștigat cotă de piață prin modele electrice mai ieftine.

Cazul Osnabrück arată și o schimbare mai amplă care începe să se contureze în industria germană. În condițiile în care unele fabrici auto funcționează sub capacitate, creșterea cheltuielilor europene pentru apărare deschide o nouă piață pentru uzinele și angajații afectați de criza sectorului auto.

Și alte companii au început să analizeze această direcție. Rheinmetall a pregătit reutilizarea unor capacități industriale pentru echipamente de apărare, iar Mercedes-Benz a anunțat în această vară o cooperare cu startup-ul german Tytan pentru dezvoltarea unor sisteme anti-dronă amplasate pe vehicule.

Furnizorii industriei auto caută, la rândul lor, noi surse de venit. Companii precum Forvia și Valeo au anunțat intrarea pe piața dronelor militare, într-un moment în care comenzile din industria de apărare cresc, iar sectorul auto european traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii.