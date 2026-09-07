Uber s-a retras brusc de pe două piețe importante. Șoferii au rămas fără acces la platformă chiar în timpul curselor

Uber și-a oprit brusc serviciile în Nigeria și Uganda pe 2 septembrie 2026. Șoferii au pierdut accesul la platformă, inclusiv în timpul curselor, iar utilizatorii din marile orașe au rămas fără serviciul de transport. Cei mai mulți au aflat despre retragere abia după închiderea aplicației. Compania a invocat o „schimbare a priorităților”, fără să prezinte motive concrete, potrivit publicației belgiene 7sur7.

Uber a dispărut brusc din Nigeria și Uganda, iar modul în care au fost întrerupte serviciile a fost descris prin expresia „Uber rapture”. Platforma a devenit inaccesibilă ca și cum nu ar fi funcționat vreodată în cele două țări africane. Unii șoferi se aflau în timpul curselor când au pierdut accesul la aplicație și, odată cu acesta, la o sursă importantă de venit.

Compania multinațională furniza servicii în Nigeria din 2014 și în Kampala, capitala Ugandei, din 2016. Operațiunile au fost oprite pe 2 septembrie, fără ca majoritatea utilizatorilor nigerieni și ugandezi să primească o informare prealabilă. Serviciul era utilizat pe scară largă pentru deplasările în marile orașe din ambele țări.

Informarea transmisă clienților a ajuns printr-un simplu e-mail trimis chiar în ziua încetării operațiunilor, potrivit publicației de tehnologie The Register. Cei mai mulți utilizatori nu au citit mesajul înainte ca aplicația să devină indisponibilă, iar mai multe curse au fost întrerupte. Ulterior, numeroase persoane au descoperit notificarea în folderul de spam, deoarece aceasta semăna, la prima vedere, cu un mesaj promoțional obișnuit.

„Avem regretul să vă anunțăm o veste proastă. După o analiză aprofundată a activității noastre, am luat decizia dificilă de a încheia operațiunile în Nigeria, începând cu 2 septembrie 2026”, se arăta în mesajul transmis utilizatorilor din Nigeria, potrivit unei capturi de ecran obținute de TechCabal.

Mesajul găsit cu întârziere de numeroși utilizatori a amplificat confuzia și nemulțumirea provocate în cele două țări în care compania activa de mai mulți ani. În Lagos, Uber lansase în 2019 inclusiv un serviciu de transport cu ambarcațiuni, conceput pentru persoanele care doreau să evite ambuteiajele, potrivit The Register.

Compania nu a prezentat o justificare concretă pentru retragerea din Nigeria și Uganda, limitându-se să invoce o „schimbare a priorităților”. Tot în această săptămână, Uber a anunțat că intenționează să-și reducă personalul cu aproximativ 10%, în cadrul unei reorganizări ample, potrivit BBC. Planul presupune desființarea a peste 3.000 de locuri de muncă, reducerea nivelurilor ierarhice și eliberarea unor fonduri pentru investiții, inclusiv în vehicule autonome.

Condițiile de lucru deveniseră tot mai dificile pentru șoferii din Nigeria, cea mai populată țară de pe continentul african. Aceștia susțineau că tarifele erau insuficiente în raport cu scumpirea carburanților, în timp ce comisioanele percepute de companie rămâneau ridicate. Prețurile combustibililor au crescut puternic după eliminarea subvențiilor, iar încetarea serviciului riscă să lase numeroși șoferi fără o sursă de venit.

Retragerea din Nigeria și Uganda continuă reducerea prezenței companiei pe piața africană. Uber a încetat să mai opereze și în Coasta de Fildeș și Tanzania în ultimul an. În prezent, platforma mai este disponibilă doar în Egipt, Ghana, Kenya și Africa de Sud, în pofida dimensiunii considerabile a pieței de pe continent.

Compania a răspuns joi solicitării transmise de The Register printr-un comunicat de presă, însă documentul nu explică motivele abandonării celor două piețe. Uber a precizat că a „contactat șoferii activi pentru a le transmite recunoștința noastră și pentru a le oferi sprijin în această perioadă”.