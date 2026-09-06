Uber s-a retras brusc din două țări. Unii șoferi au aflat asta chiar în timpul curselor

Uber și-a oprit serviciile în Nigeria și Uganda pe 2 septembrie 2026, după mai bine de un deceniu de activitate pe unele dintre aceste piețe. Modul în care a fost făcută retragerea a provocat confuzie și nemulțumire, mai ales că șoferii și clienții au fost informați în ultimul moment.

Decizia a intrat în vigoare pe 2 septembrie, iar compania a informat utilizatorii printr-un e-mail trimis chiar în ziua închiderii serviciului.

Mulți dintre aceștia nu au văzut mesajul înainte ca platforma să devină indisponibilă. În unele cazuri, e-mailul a ajuns în folderul de spam și putea fi confundat cu un mesaj promoțional.

„Cu regret vă anunțăm o veste proastă. După o analiză atentă a activității noastre, am luat dificila decizie de a înceta operațiunile în Nigeria, începând cu 2 septembrie 2026”, se arată în mesajul transmis utilizatorilor din această țară.

Situația a fost și mai complicată pentru unii șoferi. Aceștia au relatat că aplicația s-a dezactivat în timp ce efectuau curse, iar ulterior nu au mai putut primi noi comenzi, transmite 7sur7.be.

Uber era prezentă în Nigeria din 2014, iar în Kampala, capitala Ugandei, din 2016. În acest timp, platforma devenise una dintre opțiunile populare de transport din marile orașe.

Pentru numeroși șoferi, activitatea prin intermediul Uber reprezenta principala sursă de venit.

Importanța pieței din Nigeria a determinat compania să experimenteze inclusiv cu alte forme de transport. În 2019, Uber a lansat în Lagos un serviciu de transport pe apă, menit să reducă timpul pierdut în traficul rutier.

Compania nu a oferit o explicație detaliată pentru retragerea din Nigeria și Uganda, invocând doar o schimbare a priorităților.

Decizia vine la scurt timp după anunțarea unei restructurări globale a companiei. Planul presupune concedierea a aproximativ 10% dintre angajați, ceea ce înseamnă peste 3.000 de locuri de muncă, precum și reducerea nivelurilor de management.

În paralel, Uber își redirecționează o parte dintre investiții către alte domenii, printre care vehiculele autonome.

Pe piața din Nigeria existau deja nemulțumiri în rândul șoferilor. Aceștia reclamau că tarifele încasate pentru curse nu mai acopereau suficient costurile tot mai mari ale combustibilului, în timp ce comisioanele percepute de platformă rămâneau ridicate.

Eliminarea subvențiilor pentru carburanți a pus și mai multă presiune asupra rentabilității activității șoferilor.

Nigeria și Uganda nu sunt singurele piețe africane din care Uber s-a retras. În ultimul an, compania și-a încetat operațiunile și în Coasta de Fildeș și Tanzania. Potrivit informațiilor prezentate, Uber mai este prezentă pe continent în Egipt, Ghana, Kenya și Africa de Sud.

Compania a transmis ulterior că i-a contactat pe șoferii activi pentru a le mulțumi pentru colaborare și pentru a le oferi sprijin în perioada de tranziție, fără să ofere însă explicații suplimentare despre motivele retragerii.

Uber s-a angajat, de asemenea, să ofere sprijin angajaților și șoferilor afectați. Centrul de asistență destinat celor din Nigeria și Uganda va rămâne deschis până pe 23 septembrie, pentru rezolvarea problemelor rămase după încetarea serviciilor.