Ucraina ar fi pierdut 1,2 miliarde de dolari din achizițiile pentru apărare. Auditurile dezvăluie probleme grave de corupție

Sistemul ucrainean de achiziții pentru apărare ar fi pierdut aproximativ 1,2 miliarde de dolari numai în 2024 din cauza fraudei, risipei și administrării defectuoase, potrivit unor audituri guvernamentale confidențiale. Documentele indică inclusiv contracte acordate unor furnizori care aveau deja probleme în executarea comenzilor pentru armată.

Auditurile analizate acoperă anii 2024 și 2025 și nu fuseseră până acum supuse examinării publice, deoarece documentele erau clasificate.

Potrivit investigației New York Times, șapte dintre cei mai importanți zece contractori militari ai Ucrainei au primit noi contracte în condițiile în care existau anchete penale pentru fraudă, probleme privind executarea unor acorduri precedente sau chiar cazuri în care directori ai companiilor fuseseră arestați pentru corupție.

Auditorii au identificat 18 companii care au semnat noi acorduri după ce nu își respectaseră obligațiile asumate anterior. Șase dintre acestea nu reușiseră să ducă la bun sfârșit niciun contract.

Problemele apar într-un domeniu esențial pentru Ucraina, în condițiile în care țara continuă să aloce resurse considerabile pentru susținerea războiului împotriva Rusiei.

Auditurile indică și pierderi de aproximativ 126 de milioane de dolari provocate de ignorarea unor oferte mai ieftine și achiziționarea armamentului la prețuri mai mari.

Au fost identificate și contracte atribuite fără justificarea juridică necesară. Separat, companiile implicate într-o tranzacție eșuată își dispută responsabilitatea pentru cel puțin 100 de milioane de dolari plătiți în avans.

Un exemplu privește achiziționarea unor rachete de artilerie în 2024.

Trei companii au oferit același tip de rachetă, produsă de aceeași fabrică din Turcia, la prețuri de aproximativ 4.200, 4.600 și 5.100 de dolari bucata.

Producătorul turc Arca Defense a depus cea mai mică ofertă, însă contractul a revenit ofertantului cu prețul cel mai ridicat, o subsidiară a Czechoslovak Group, care urma să acționeze ca intermediar.

Auditorii nu ar fi găsit o justificare pentru această alegere. Potrivit calculelor realizate de The New York Times pe baza ofertelor, decizia ar fi adăugat aproximativ 130 de milioane de dolari la costurile suportate de Ucraina.

Czechoslovak Group nu este acuzat în audit de vreo ilegalitate. Compania a precizat că nu avea acces la ofertele comerciale ale concurenților și că explicațiile privind atribuirea contractului trebuie oferite de autoritățile ucrainene.

Unul dintre cele mai grave cazuri descrise privește fabrica de stat Pavlohrad Chemical Plant și pe directorul acesteia, Leonid Shyman.

În 2024, militarii ucraineni au început să constate probleme la muniția de mortier. Unele proiectile nu funcționau corespunzător, iar altele cădeau fără să explodeze.

Potrivit documentelor judiciare citate în investigație, fabrica ar fi furnizat armatei 233.000 de proiectile de mortier inutilizabile, multe dintre acestea având probleme la focoase sau la încărcătura propulsoare.

Poliția l-a arestat ulterior pe Shyman, acesta fiind acuzat într-un dosar de fraudă evaluat la aproximativ 68 de milioane de dolari. Suma reprezintă costurile verificării și înlocuirii muniției cu probleme.

Auditorii au constatat că fabrica afirmase inițial că nu dispune de capacitatea necesară pentru executarea comenzii, dar ulterior și-ar fi modificat evaluarea. Documentele nu ar indica existența unor dovezi că autoritățile au verificat dacă furnizorul putea într-adevăr să respecte contractul.

În pofida problemelor cu muniția de mortier, compania a primit ulterior alte comenzi. Printre acestea s-a aflat furnizarea aproape integrală a proiectilelor de artilerie de 122 mm necesare armatei ucrainene în 2025.

Leonid Shyman a fost condamnat luna trecută la cinci ani de închisoare într-un dosar separat, legat de o schemă privind vânzarea explozibililor la prețuri supraevaluate.

El intenționează să conteste condamnarea și susține că este nevinovat în dosarul privind muniția de mortier.

Disfuncționalitățile sistemului de achiziții pentru apărare au devenit și o problemă politică pentru Ucraina.

Fostul ministru al Apărării Mykhailo Fedorov a încercat să reformeze mecanismul și a afirmat după înlăturarea sa că există „multă corupție”. Volodimir Zelenski a susținut că demiterea acestuia a avut legătură cu conflictele sale cu liderii militari.

Investigația amintește și un caz care a ajuns în apropierea cercului prezidențial, dar precizează că Zelenski nu a fost implicat în presupusele fapte. Președintele ucrainean a declarat, de asemenea, că sprijină investigația anticorupție.