Tot mai mulți români cumpără asigurarea obligatorie a locuinței. Numărul polițelor PAD a crescut cu peste 9%

Numărul polițelor obligatorii de asigurare a locuințelor a continuat să crească în România. La sfârșitul lunii iulie 2026 erau active aproximativ 2,5 milioane de polițe PAD, cu 9,39% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM).

La sfârșitul lunii iulie 2025 existau aproximativ 2,3 milioane de polițe PAD active la nivel național. Un an mai târziu, numărul acestora a ajuns la aproximativ 2,5 milioane. Creșterea anuală este astfel de 9,39%.

Evoluția de la o lună la alta a fost însă ușor negativă. Comparativ cu iunie 2026, numărul polițelor active a scăzut cu 0,22%.

PADROM este societatea care emite asigurările obligatorii pentru locuințe și funcționează în acest domeniu din iulie 2010.

Diferența dintre mediul urban și cel rural rămâne importantă. La sfârșitul lunii iulie, 72% dintre polițele PAD active la nivel național erau încheiate pentru locuințe din mediul urban. Doar 28% corespundeau locuințelor din mediul rural.

Există o diferență și mai mare atunci când polițele sunt analizate în funcție de tipul construcției.

Aproximativ 95% dintre asigurările PAD active vizează locuințe de tip A. În această categorie intră clădirile cu structura de rezistență din beton armat, metal sau lemn și cu pereții exteriori realizați din piatră, cărămidă arsă sau alte materiale supuse unui tratament termic ori chimic.

Locuințele de tip B reprezintă numai 5% din total. Este vorba despre construcțiile cu pereții exteriori din cărămidă nearsă sau din materiale care nu au fost supuse unui tratament termic sau chimic.

Distribuția asigurărilor diferă considerabil și de la o regiune la alta. Transilvania se află pe primul loc, cu 516.557 de polițe active, urmată de Muntenia, cu 500.353 de polițe. Bucureștiul se apropie de aceste valori, cu 471.707 polițe PAD active.

La polul opus se află Maramureș, unde sunt înregistrate 79.360 de polițe, și Bucovina, cu 85.952.

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale emite polițele obligatorii pentru locuințe din iulie 2010. Sistemul are ca obiectiv asigurarea locuințelor din România împotriva a trei categorii de dezastre naturale: cutremure, inundații și alunecări de teren.